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直击|菜鸟与中航、圆通香港建物流枢纽 投120亿港元

直击|菜鸟与中航、圆通香港建物流枢纽 投120亿港元
2018年06月06日 15:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月6日下午消息，菜鸟联合中国航空、圆通速递宣布，将在香港国际机场启动建设一个世界级的物流枢纽，为全球72小时必达的物流网络提供支撑。这一物流枢纽预计2023年投入使用，总投资约120亿港元。

　　据悉，该项目规划建设多层的现代化空运物流中心，预计总楼面面积达38万平方米，将成为全球中小企业在港的货运枢纽。同时该项目将采用最领先的国际环保标准建设，预计2023年投入使用。届时将成为全球先进的数字物流中心，每年可处理数千万件跨境电商包裹，可为香港国际机场带来更充足、更高附加值的货源，也带来更高效率的自动化仓储。

　　菜鸟方面表示，香港国际机场已连续8年蝉联全球最繁忙货运空港，不仅是世界商品进入中国的窗口，也是中国制造走向全球的重要转运中心，相信该项目建成后将进一步促进香港全球货运空港的领导地位。

　　中航表示，该项目符合国家“一带一路”政策，也符合公司“以航空相关产业为主体投资目标”的发展定位，中航可依托自身的航空资源和多年在香港机场经营货站的优势，与该项目形成良好的协同作用。

　　今年5月31日，阿里巴巴集团董事局主席马云表示，将再投入千亿元建设国家智能物流骨干网。这张网包括在国内打造24小时货运必达网络，以及沿着一带一路，在全球实现72小时必达。同时，菜鸟宣布将在全球多地建立世界级物流枢纽，首批纳入考虑的包括杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日等城市。(韩大鹏)

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