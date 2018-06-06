脚步地图开发者：西瓜足迹涉嫌抄袭，已联系律师维权

来源：科技日报

原标题：西瓜足迹撞脸脚步地图 是借鉴还是抄袭？

文 张盖伦

科技日报6月6日消息，最近两天，你一定在朋友圈上看过这幅图：一张中国地图，只要去过的地方，就点亮成为黄色，展示出你的朋友去了多少城市、超过了多少用户。

“还剩新疆和西藏没去，有人要同去吗？”“托工作单位的福，所有地方我都去过了”……晒自己的足迹，成为新的炫耀方式。

他们在用的，是小程序“西瓜足迹”。它一夜爆红，霸屏朋友圈。

6月2日，小程序“脚步地图”开发者赵恩彪也发了条朋友圈，但他不是要展示自己去过多少地方，而是要维权。

因为，西瓜足迹和他半年前开发的脚步地图，实在是太像了。

5日，赵恩彪在接受科技日报记者采访时表示，就算维权麻烦，还是要搏一把。“毕竟是创业的成果，就这么放弃太可惜。”赵恩彪说。

两款小程序如同“孪生兄弟”

西瓜足迹或涉嫌抄袭

西瓜足迹和脚步地图，确实会让人“傻傻分不清楚”。

它们的主界面几乎一模一样。一样的中国地图，一样的天安门广场。玩法也是一样：进入页面，自行选择城市，然后生成图片。

西瓜足迹的开发者戴宏民在接受媒体采访时坦言，他们的小程序在制作上相对粗糙，有些城市漏掉了，有些城市的行政级别也划分得不够准确。于是有网友开玩笑说，程序开发者的地理一定不大好。

至于显示用户到底超过了多少人，那是一种“数字迷思”。戴宏民说，排位结果其实无法精确计算，它类似一个“段位”，但说你超过了10%还是12%的人，只是估算。

可不管怎样，这两款小程序长得实在如同“孪生兄弟”。

赵恩彪的脚步地图于2018年1月取得了计算机软件著作权。他认为，西瓜足迹就是抄袭。戴宏民则说，有借鉴，但没有抄袭。

“从著作权法的角度来看，借鉴一般指的是创意，抄袭指的是具体表达。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧看了科技日报记者发来的小程序对比图后表示，以这两款产品为例，从创意上看都要统计用户去过哪些地方，从表达上看两张对比图相似度太高，“不是借鉴，而是抄袭”。

涨粉大招被西瓜足迹“截胡”

侵权收益或被判定为违法所得

西瓜足迹的爆红，一度让先行者赵恩彪“心灰意冷”。

今年1月20日，赵恩彪正式在微信上线了小程序脚步地图，他的想法很简单——为自己的人物类公众号“涨粉”。

最初，订阅号粉丝只有三四百人。小程序刚刚发布时，每天来光顾的用户也仅仅十几人，粉丝量只是在缓慢增长。

但赵恩彪相信，漫长的累积期过后，一定会迎来爆发。

5月27日，爆发的迹象出现了——小程序一下子为他的公众号导流了7000多人。5月28日，则迎来了大爆发，“导流了8万多人”。

服务器两度崩溃。赵恩彪记得，一次是在中午12点，一次是在晚上11点。当天后台数据显示，脚步地图小程序总用户量超过了35万。因为用户数量的增速超过预期，他们下线了小程序，对服务器进行修复。

那时，赵恩彪兴奋地对妻子说：“要成了，小程序爆发了，用户量要上来了。”

但6月1日，当脚步地图再次上线，西瓜足迹已经刷屏。

“朋友圈上那么多地图，和我的一模一样。我一整个晚上没有睡觉，坐在床头看手机。”从希望燃起到破灭，不过短短数天。

6月2日，戴宏民发出朋友圈，说西瓜足迹的页面访问次数已超过1000万。

现在，它和脚步地图有了更多的不同——广告。

进入西瓜足迹的主页面，点击“更多好玩”，能看到一系列小游戏；页面左侧还有一个礼物状图标，点开后，是小游戏“皇上吉祥”。页面最下方，同样多了广告栏。

也就是说，西瓜足迹已开始为其他小游戏“导流”，借着这股热度，走上“变现”之路。

李俊慧表示，按照《著作权法》第四十九条规定，侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿；实际损失难以计算的，可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。“其中，平台导流或游戏广告收入，如果都是基于侵权作品收益的话，有可能被判定为违法所得。”李俊慧说。

休闲类小游戏成“借鉴”重灾区

平台应建立上架、下架和投诉机制

小程序已被视作一个巨大的流量入口，其中，小游戏更是开发者所重视的战场。

艾瑞咨询分析师陆毅鹤告诉科技日报记者，由于微信小程序中的游戏都是基于H5技术开发的，因此平台中的游戏多为产品规格较小的休闲类游戏。休闲类游戏历来在玩家游戏粘性的整体表现上要逊色于硬核的重度游戏。受平台特性影响，微信小程序平台注定会通过更高频、更多量地发布形式多样的“小游戏”来保持平台整体的用户活跃度。

“休闲类小游戏留给开发者去设计的空间并不大，因此在高频、大量的产品产出过程中，发生创意重复、创意借鉴的可能性也就会相对更大一些。”陆毅鹤说。

但在微信小程序市场上，涉嫌抄袭的产品很难全身而退。

“一款涉嫌抄袭的产品很难在微信小程序平台‘保持沉默’，在数以亿计玩家的监督下，类似的问题很有可能被揭露。”陆毅鹤认为，相关内容研发者为了保持产品热度，会花费更多的努力在原创产品、原生创意的打造上。

李俊慧表示，小程序主要依托微信平台生存，微信平台对小程序的上架、下架和投诉处理，都应该建立完善的机制。“可以建立事前著作权归属核验机制，比如允许用户上传版权登记证书；事中纠纷调解机制，引入专家对用户投诉进行调解判定；最后，对构成侵权的产品要及时予以下架。”李俊慧说。

而赵恩彪已经开始了维权行动，联系了律师。

截至6月5日，西瓜足迹方面还没有人联系他。赵恩彪告诉科技日报记者，他有三条诉求：对方书面赔礼道歉、下架小程序、进行经济赔偿。

他很清楚，这类小程序的热度维持不了太久。即使维权成功，他可能也失去了这次靠着小程序爆红的机会。“但我对这个小程序是有感情的，哪怕这个小程序没有那么火，我依然要养着它。”赵恩彪说。