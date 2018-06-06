直击|印象笔记完成重组 获红杉宽带数亿元融资

新浪科技讯 6月6日下午消息，印象笔记宣布完成重组。作为Evernote已在中国独立运营近6年的品牌，印象笔记将成为由中方控股的中美合资独立运营实体，并获得红杉宽带跨境数字产业基金首轮数亿元人民币投资。重组后的印象笔记建立起美国Evernote公司、中方投资者、中方管理团队三方均等的持股结构。

Evernote CEO聂坤瑞（Chris O’Neill）表示，“Evernote一直非常重视中国市场，也密切关注中国市场的发展变化。近年来中国互联网行业的飞速发展，使得Evernote意识到全球一致的产品思路难以灵活服务中国用户的需求。独立的股权结构和新注入的资本将赋予重组后的印象笔记在战略、技术、产品、运营层面完整的自主权，同时Evernote将为印象笔记开放底层源代码，并长期提供技术和团队支持。”

印象笔记CEO唐毅称，印象笔记重组后，将不再包括在Evernote全球服务之中。“印象笔记团队已经发展为包含软件技术与研发的职能完备的团队，并将进一步补充优秀的技术和运营人才。未来印象笔记将在保持原有产品技术优势和稳定性、安全性的基础上，拥抱最新技术趋势，针对中国用户的需求不断提升产品和服务，携手优秀的本土合作伙伴，成为信息及知识管理领域内的用户首选。”

在红杉宽带跨境数字产业基金的推动下，印象笔记与腾讯社交网络集团（SNG）签署了战略合作备忘录，双方将在基础架构、消费者服务、企业服务、人工智能等方面展开深入合作。不久前，印象笔记全部数据已经于从本地数据中心整体迁移至腾讯云。

印象笔记的拆分重组，首次将全球知名互联网/云计算企业的中国业务整体转移至股权及治理架构独立的合资企业下，并转让及授权全部知识产权。同时，新版印象笔记App将于六月末正式发布，更多针对中国用户研发的功能将在未来产品迭代中渐次面世。(泽宇)