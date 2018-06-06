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微信重开公众号打赏 和苹果扯皮一年多终于有结果了

微信重开公众号打赏 和苹果扯皮一年多终于有结果了
2018年06月06日 12:08 界面
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　　腾讯苹果争论的关键在于，针对公众号的打赏是否属于“虚拟购买”的范畴。

　　来源：界面新闻

　　作者：饶文怡

　　6月6日，微信官方公众号发文宣布，重新开放公众号打赏功能，而功能的名字也变成了“喜欢作者”。

　　和之前不同的是，在这次改动之后，打赏的接受主体从公众号变成了文章作者本人。在公众号后台中，管理者可以通过“赞赏功能”邀请个人用户创建赞赏账户，在账户和公众号绑定之后，公众号管理者可以将该账号设置为赞赏的收款账户。

　　每个公众号可以绑定最多3个不同的收款账户，编辑文章时只需要选择作者对应的账号即可。赞赏完成后，这笔款项将会在7天后直接进入指定的作者微信钱包中，而不会进入公众号的打赏账号。

　　不过，并不是所有的公众号都可以马上开放这个新的赞赏功能。腾讯规定，目前只有原已开通”赞赏“功能，或是长期发布原创文章的个人公众号，可发送创建赞赏账户的邀请；未来，所有公众号只需使用同一作者名发表3篇以上的原创文章，也可开通这个新功能。

　　官方公告还特意提到，微信已经和苹果公司达成一致，在iOS的微信客户端也可以使用这一功能。

　　此前，微信在赞赏功能上闹出的一系列风波，就和苹果公司的抵制不无关系。

　　2017年4月，微信宣布，iOS版微信公众平台赞赏功能将从4月19日下午17：00开始被关闭，安卓等其他版本微信赞赏功能不受影响。

　　根据腾讯方面的说法，2016年6月13日，苹果更新了App Store条例3.1.1条款，要求上架苹果商店的App不得包含“指引客户使用非 IAP机制进行购买的按钮、外部链接或其他行动号召用语”。腾讯方面与苹果公司长期沟通未果，最终只得在iOS系统上取消了打赏功能。

　　腾讯与苹果争论的关键在于，针对公众号的打赏是否属于“虚拟购买”的范畴。如果这一行为被认定是微信App的内购功能，那么就必须走苹果的支付渠道，根据苹果的服务条款，苹果应该从打赏金额中抽成30%。

　　腾讯方面声称，公司并没有从打赏功能中获利，打赏金额全部交给内容创作者，这个功能只是为了增加用户活跃度。

　　而苹果也进行了一定的让步。2017年9月，苹果更新了App Store条例中的3.2.1第七条，即关于应用内用户相互打赏的内容，更新后的条例显示，个人用户可以在不通过应用内购买的形式来向其他用户赠予礼物，但应用开发者不能从中抽成。

　　这次改动为苹果和微信的和解提供了条件——微信只要将赞赏功能进行修改，以满足“个人用户赠与礼物”的条件即可。

　　很快，双方就具体的改动达成了共识。今年1月，在微信大会上，腾讯微信事业群总裁张小龙表示已和苹果达成协议，用户将可以重新在微信内为内容创作者和视频直播主播打赏。他当时提到，微信对打赏机制进行了修改，打赏金额将直接支付给内容创作者。

　　今天，这一功能最终正式上线。

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