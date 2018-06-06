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如果预约凌晨去机场的网约车 请注意这种“幽灵车”

如果预约凌晨去机场的网约车 请注意这种“幽灵车”
2018年06月06日 14:25 新浪科技综合
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　　打滴滴遭遇套牌车派单信息和实际车辆不符这种“幽灵车”为何会出现？

　　原标题：如果你预约凌晨去机场的网约车，请特别注意这种“幽灵车”！

　　来源：问北京（公众号）

　　“问北京”昨天推出报道：滴滴约车后被倒卖，乘客凌晨在东四环满脸是血，司机不知去向，丁先生通过“滴滴出行”App预约了一辆出租车，结果另一辆出租车来接他，上车没多久就发生了交通事故，丁先生受伤。

　　维权过程中，丁先生发现，这辆车是一辆套牌车，而且是经过两道转手拿到订单才拉的丁先生。

丁先生的订单经过两道转手，最终到了一位套牌出租车司机手上/初日制图丁先生的订单经过两道转手，最终到了一位套牌出租车司机手上/初日制图

　　后半夜叫车去机场要小心！

　　当事人丁先生在维权过程中发现，套牌车时常出没的时间是后半夜，尤其爱接到机场的单，因为每单路程远，比较赚钱，而这背后似乎已经形成一个转卖订单的产业链。

　　丁先生：后来我根据一个出租车司机说，有一种情况，一个司机准备3、4个手机，专门从滴滴平台抢单，抢完并不一定自己去接，把这个单子就在一个群里卖掉了，提成20%-30%。

　　此外，多位听众在新闻热线微信公众号”问北京“留言反映，自己也曾在滴滴上遭遇套牌出租车。听众刘女士遇到的情况是，她在滴滴叫出租车后索要发票，对方迟迟不给，询问出租车公司后了解到，那辆车早就不营运了，已经报废。

　　刘女士：我给司机打电话说，请把小票送到当时接客人的地方，他（司机）口头答应了。但是，隔了一两周，一直没来。然后，我再给他打电话，就不接了，说是空号。我打电话到出租车公司，他们说，这个车牌号是一个已经作废了的号。最后车票没要着，司机也没再联系上。

　　套牌车为何屡禁不绝

　　“问北京”此前还报道过，乘客在首都机场打车遭遇套牌车，乘客的真钱被套牌车司机换成了假币。套牌车为何屡禁不绝 ，这么难查？交通领域法律专家张金澎说：

　　张金澎：套牌车难查，第一是因为车辆是流动的，而且有的套牌车跟原车套成一模一样的车型，外表上来讲，不太容易分辨。另外，套牌车运营，有一定的收益。我国《道路交通安全法》明确规定，伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的，由公安机关交通管理部门予以收缴，扣留该机动车，处15日以下拘留，并处2000元以上5000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。根据2013年新交规，机动车驾驶人使用伪造、变造的机动车号牌的违法行为，一次记12分。

　　张金澎认为，法律规定是完备的，关键在于如何监督。交通领域法律专家张金澎认为：张金澎：北京，还有比较大的城市，现在电子识别系统比较完善了，利用互联网的技术，把这种现象消灭掉。假如是打网约车发现是套牌车，（车辆）信息肯定是泄露了，要具体地查，如果是从平台叫的车，平台要付运营方的主体责任。

　　“问北京”热心读者刘先生建议：“市民碰到套牌车的情况应该及时举报，但其实市民举报固然重要，交通主管部门的查处力度也一定要跟上，现在往往是市民举报了，却如案例里的情形，不了了之，没有有力打击套牌车车主，让他们存有侥幸心理，违法成本低的话，会有人铤而走险，继续套牌”。

　　当套牌车傍上了滴滴平台

　　眼下，套牌出租车通过滴滴平台，正在获得更大的生存空间。

　　北京新闻广播新闻热线（微信公众号“问北京”）近期曾接到多起听众电话反映此类问题，调查发现，此类现象背后竟潜藏着一条滴滴订单“买单卖单”的灰色产业链。而这类订单往往就卖给了身份不明的车辆，其中就有大量的套牌车。

　　作为滴滴司机，如何能快速抢到“大活好活”？有的司机说，这都得依靠所谓的“高科技”。

　　知情人士透露：“定位无所谓，现在都用虚拟定位，一般卖活儿的都是机场的大活儿，他们有一个微信群，现在平台查到违规的就封号，这个属于作弊。装这个抢单神器得花好几百，装了两次，头一次600元，第二次300元。”

　　作弊软件销售曾被提起公诉

　　2017年10月，外挂软件“滴滴司机助手”销售人员曾被提起公诉。

　　经检方鉴定，“滴滴司机助手”软件是基于“滴滴司机”手机应用开发的软件，完全包含“滴滴司机”的全部功能，并且完全一致，在实现“滴滴司机”全部功能的基础上还可以进行“设置虚拟位置”“接单、拒单”“乘客筛选”三大功能，并可以详细设置参数，达到改变接单地点、拒绝接单、乘客筛选的目的。

　　猎豹移动安全专家李铁军介绍，这类作弊软件，其研发成本并不高，通过破解滴滴司机端和服务器之间的通讯加密协议，就可以很轻易的制造出类似软件，对官方程序的数据产生不良结果，从而实现作弊刷单、乘客筛选等功能。

羊城晚报曾经对滴滴上的抢单卖单的违法行为进行过报道羊城晚报曾经对滴滴上的抢单卖单的违法行为进行过报道

　　虚假信息注册亦是主因

　　为何刷单程序可以如此轻易地绕开滴滴平台的审查呢？除了技术原因之外，大量虚假账户的注册也是一大主要原因。

　　2017年9月，“滴滴出行”的员工发现，有微信账号在朋友圈发广告称，可以为不符合要求的人员注册滴滴司机账户，立即向警方报案。警方在全国开展打击行动，共抓获了滴滴黑产案犯罪嫌疑人11名，缴获被非法获取的公民个人信息20余万条，包括车辆登记信息、车辆照片、车主姓名、车主身份号码、车主住址等信息。

　　众所周知，滴滴平台对注册司机有相关要求和审核机制。以北京为例，网约车要求“京人开京车”，有些不符合规定的人想要做滴滴车主，催生了“滴滴黑产”。这些不法分子是怎么做到的？

　　简单而言，“黑产人员”查询到相关车牌或者驾驶员的信息，将这些信息PS成虚假牌证的照片，交给注册者就能完成注册。经过侦查发现该团伙在进行虚假注册的过程中，勾结行业“内鬼”大量查询、下载车辆注册信息及车主个人信息，并大肆进行贩卖这些信息牟取暴利。

　　据了解，“滴滴黑产”涉及很多环节，最为关键的是，要通过行业“内鬼”查到真实的符合规定的人、车信息，再将这些信息通过中间商、代理商层层加价倒卖。

　　团伙中的一级中间商以每条信息8至10元的价格向“内鬼”购买车辆或者人员信息，一又以每条15至20元的价格将这些信息转卖给二级中间商，二级中间商再以每条20至35元的价格转卖给滴滴账号虚假注册人员，滴滴账号虚假注册人员利用这些信息进行“加工”，虚假注册成功后根据注册的难度，每单收取委托人200至500元不等。

　　抢单卖单已成产业

　　正是这条黑色产业链催生了滴滴抢单软件和滴滴套牌车。

　　记者曾在网上进行调查，当记者在某贴吧询问“外地车在北京，是否可以注册滴滴?”，商家答复“可以”，并表示只要记者提供没有注册过的驾驶证、行驶证、身份证照片和手机号码即可，商家会找与外地车牌尾号相似的北京车牌进行注册，费用800元，预付300元，一周内可以审核完毕。

　　用自己的驾驶证，信息都是本人的，注册完之后，软件客户端显示车牌号体现的是“京”牌开头的，车牌号后边的几位基本可以对上。

　　当记者就“人车不符”提出顾虑时，商家表示可以正常使用，只要和顾客解释一下就好，拉客费用可以正常到账。

图片来自网络图片来自网络
图片来自网络图片来自网络
倒卖滴滴订单的抢单群/图片来自网络倒卖滴滴订单的抢单群/图片来自网络

　　2018年3月，针对乘客反映的部分滴滴司机抢单卖单行为，滴滴公司曾回应：“平台已配合警方打击了数个网约车黑色产业犯罪团伙，包括作弊器团伙、刷单团伙、信息倒卖团伙，呼吁广大乘客和车主在遇到类似情况时积极反映”。但目前看来，各项治理防范措施仍然不够理想。小编就想问你一个问题：如果叫来的车和滴滴上的信息不符，你咋办？欢迎关注留言告诉我们。

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