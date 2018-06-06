如果预约凌晨去机场的网约车 请注意这种“幽灵车”

打滴滴遭遇套牌车派单信息和实际车辆不符这种“幽灵车”为何会出现？

原标题：如果你预约凌晨去机场的网约车，请特别注意这种“幽灵车”！

来源：问北京（公众号）

“问北京”昨天推出报道：滴滴约车后被倒卖，乘客凌晨在东四环满脸是血，司机不知去向，丁先生通过“滴滴出行”App预约了一辆出租车，结果另一辆出租车来接他，上车没多久就发生了交通事故，丁先生受伤。

维权过程中，丁先生发现，这辆车是一辆套牌车，而且是经过两道转手拿到订单才拉的丁先生。

丁先生的订单经过两道转手，最终到了一位套牌出租车司机手上/初日制图

后半夜叫车去机场要小心！

当事人丁先生在维权过程中发现，套牌车时常出没的时间是后半夜，尤其爱接到机场的单，因为每单路程远，比较赚钱，而这背后似乎已经形成一个转卖订单的产业链。

丁先生：后来我根据一个出租车司机说，有一种情况，一个司机准备3、4个手机，专门从滴滴平台抢单，抢完并不一定自己去接，把这个单子就在一个群里卖掉了，提成20%-30%。

此外，多位听众在新闻热线微信公众号”问北京“留言反映，自己也曾在滴滴上遭遇套牌出租车。听众刘女士遇到的情况是，她在滴滴叫出租车后索要发票，对方迟迟不给，询问出租车公司后了解到，那辆车早就不营运了，已经报废。

刘女士：我给司机打电话说，请把小票送到当时接客人的地方，他（司机）口头答应了。但是，隔了一两周，一直没来。然后，我再给他打电话，就不接了，说是空号。我打电话到出租车公司，他们说，这个车牌号是一个已经作废了的号。最后车票没要着，司机也没再联系上。

套牌车为何屡禁不绝

“问北京”此前还报道过，乘客在首都机场打车遭遇套牌车，乘客的真钱被套牌车司机换成了假币。套牌车为何屡禁不绝 ，这么难查？交通领域法律专家张金澎说：

张金澎：套牌车难查，第一是因为车辆是流动的，而且有的套牌车跟原车套成一模一样的车型，外表上来讲，不太容易分辨。另外，套牌车运营，有一定的收益。我国《道路交通安全法》明确规定，伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的，由公安机关交通管理部门予以收缴，扣留该机动车，处15日以下拘留，并处2000元以上5000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。根据2013年新交规，机动车驾驶人使用伪造、变造的机动车号牌的违法行为，一次记12分。

张金澎认为，法律规定是完备的，关键在于如何监督。交通领域法律专家张金澎认为：张金澎：北京，还有比较大的城市，现在电子识别系统比较完善了，利用互联网的技术，把这种现象消灭掉。假如是打网约车发现是套牌车，（车辆）信息肯定是泄露了，要具体地查，如果是从平台叫的车，平台要付运营方的主体责任。

“问北京”热心读者刘先生建议：“市民碰到套牌车的情况应该及时举报，但其实市民举报固然重要，交通主管部门的查处力度也一定要跟上，现在往往是市民举报了，却如案例里的情形，不了了之，没有有力打击套牌车车主，让他们存有侥幸心理，违法成本低的话，会有人铤而走险，继续套牌”。

当套牌车傍上了滴滴平台

眼下，套牌出租车通过滴滴平台，正在获得更大的生存空间。

北京新闻广播新闻热线（微信公众号“问北京”）近期曾接到多起听众电话反映此类问题，调查发现，此类现象背后竟潜藏着一条滴滴订单“买单卖单”的灰色产业链。而这类订单往往就卖给了身份不明的车辆，其中就有大量的套牌车。

作为滴滴司机，如何能快速抢到“大活好活”？有的司机说，这都得依靠所谓的“高科技”。

知情人士透露：“定位无所谓，现在都用虚拟定位，一般卖活儿的都是机场的大活儿，他们有一个微信群，现在平台查到违规的就封号，这个属于作弊。装这个抢单神器得花好几百，装了两次，头一次600元，第二次300元。”

作弊软件销售曾被提起公诉

2017年10月，外挂软件“滴滴司机助手”销售人员曾被提起公诉。

经检方鉴定，“滴滴司机助手”软件是基于“滴滴司机”手机应用开发的软件，完全包含“滴滴司机”的全部功能，并且完全一致，在实现“滴滴司机”全部功能的基础上还可以进行“设置虚拟位置”“接单、拒单”“乘客筛选”三大功能，并可以详细设置参数，达到改变接单地点、拒绝接单、乘客筛选的目的。

猎豹移动安全专家李铁军介绍，这类作弊软件，其研发成本并不高，通过破解滴滴司机端和服务器之间的通讯加密协议，就可以很轻易的制造出类似软件，对官方程序的数据产生不良结果，从而实现作弊刷单、乘客筛选等功能。

羊城晚报曾经对滴滴上的抢单卖单的违法行为进行过报道

虚假信息注册亦是主因

为何刷单程序可以如此轻易地绕开滴滴平台的审查呢？除了技术原因之外，大量虚假账户的注册也是一大主要原因。

2017年9月，“滴滴出行”的员工发现，有微信账号在朋友圈发广告称，可以为不符合要求的人员注册滴滴司机账户，立即向警方报案。警方在全国开展打击行动，共抓获了滴滴黑产案犯罪嫌疑人11名，缴获被非法获取的公民个人信息20余万条，包括车辆登记信息、车辆照片、车主姓名、车主身份号码、车主住址等信息。

众所周知，滴滴平台对注册司机有相关要求和审核机制。以北京为例，网约车要求“京人开京车”，有些不符合规定的人想要做滴滴车主，催生了“滴滴黑产”。这些不法分子是怎么做到的？

简单而言，“黑产人员”查询到相关车牌或者驾驶员的信息，将这些信息PS成虚假牌证的照片，交给注册者就能完成注册。经过侦查发现该团伙在进行虚假注册的过程中，勾结行业“内鬼”大量查询、下载车辆注册信息及车主个人信息，并大肆进行贩卖这些信息牟取暴利。

据了解，“滴滴黑产”涉及很多环节，最为关键的是，要通过行业“内鬼”查到真实的符合规定的人、车信息，再将这些信息通过中间商、代理商层层加价倒卖。

团伙中的一级中间商以每条信息8至10元的价格向“内鬼”购买车辆或者人员信息，一又以每条15至20元的价格将这些信息转卖给二级中间商，二级中间商再以每条20至35元的价格转卖给滴滴账号虚假注册人员，滴滴账号虚假注册人员利用这些信息进行“加工”，虚假注册成功后根据注册的难度，每单收取委托人200至500元不等。

抢单卖单已成产业

正是这条黑色产业链催生了滴滴抢单软件和滴滴套牌车。

记者曾在网上进行调查，当记者在某贴吧询问“外地车在北京，是否可以注册滴滴?”，商家答复“可以”，并表示只要记者提供没有注册过的驾驶证、行驶证、身份证照片和手机号码即可，商家会找与外地车牌尾号相似的北京车牌进行注册，费用800元，预付300元，一周内可以审核完毕。

用自己的驾驶证，信息都是本人的，注册完之后，软件客户端显示车牌号体现的是“京”牌开头的，车牌号后边的几位基本可以对上。

当记者就“人车不符”提出顾虑时，商家表示可以正常使用，只要和顾客解释一下就好，拉客费用可以正常到账。

图片来自网络

图片来自网络

倒卖滴滴订单的抢单群/图片来自网络

2018年3月，针对乘客反映的部分滴滴司机抢单卖单行为，滴滴公司曾回应：“平台已配合警方打击了数个网约车黑色产业犯罪团伙，包括作弊器团伙、刷单团伙、信息倒卖团伙，呼吁广大乘客和车主在遇到类似情况时积极反映”。但目前看来，各项治理防范措施仍然不够理想。小编就想问你一个问题：如果叫来的车和滴滴上的信息不符，你咋办？欢迎关注留言告诉我们。