直击|抖音推广出现对英烈不敬内容 今日头条致歉

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抖音推广中出现有关英烈的内容

新浪科技讯 6月6日下午消息，今日微博网友“@防务微观察”发博文称，在抖音的搜索引擎广告推广中借“邱少云，被火烧的笑话”进行推广。

今日头条对此表示，就搜索引擎广告投放中出现对英烈不敬的内容，向公众和英烈遗属诚挚致歉。这是非常严重的工作失误，对因此引起的社会不良影响，表示深刻的道歉和反省。

今日头条方面表示，目前相关投放已经全部暂停，会深刻反省，认真梳理推广流程中的类似漏洞，严肃整改，并对推广团队总经理和项目负责人作停职处理。

以下为今日头条声明全文：

1、我们就搜索引擎广告投放中出现对英烈不敬的内容，向公众和英烈遗属诚挚致歉。这是非常严重的工作失误，我们对因此引起的社会不良影响，表示深刻的道歉和反省。

2、该广告系公司推广团队委托北京某广告公司，在某搜索平台投放关键词竞价广告时出现的严重失误。我们未认真审核第三方提供的关键词包，发生严重疏漏，未能过滤相关内容。错误完全在我们自己。

3、目前相关投放已经全部暂停，我们会深刻反省，认真梳理推广流程中的类似漏洞，严肃整改，并对推广团队总经理和项目负责人作停职处理。

4，我们对英烈为共和国做出的贡献，充满崇敬和感恩之心。任何调侃亵渎英烈的行为，都是无法容忍的，也严重违背了我们所倡导的价值观。我们将在全司发起一场英烈教育，感恩教育，从心灵深处，杜绝此类事件的再次发生。