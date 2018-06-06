滴滴约出租车后被倒卖 乘客凌晨在东四环满脸是血

受伤的丁先生，衣服上有斑斑血迹

当事人供滴滴预约出租车后订单被倒卖，发生交通事故后，司机跑了，一查原来还是套牌车，乘客受伤谁来负责？

原标题：滴滴约车后被倒卖，乘客凌晨在东四环满脸是血，司机不知去向

来源：问北京（公众号）

市民丁先生向北京电台新闻广播新闻热线（微信公众号“问北京”）反映，他通过“滴滴出行”App预约了一辆出租车，结果另一辆出租车来接他，上车没多久就发生了交通事故，丁先生受伤。之后在维权过程中，丁先生发现，这一事件还涉及“套牌出租车”、“司机抢单、卖单”等问题，网约车乘客安全如何得到有效保障？

来的并不是接单那辆车

5月30号，记者见到丁先生时，他右眼蒙着纱布，他说事故造成他眼睑皮肤裂伤，一共缝了11针。

同仁医院的缝合术知情同意书/当事人供

丁先生向记者回忆了几天前的事故：

丁先生：我是5月25号从滴滴平台上约的一个出租车，约的是27号早晨4:40分的车，大概4:30的时候我给这个出租车司机打电话没打通，然后另外一个人跟我联系，来了另外一辆出租车。

事故发生后，丁先生手机“滴滴出行”App上显示的这个订单的情况/当事人供

当时丁先生急着去机场赶早班机，见对方也是出租车，还提供了与最初接单司机的聊天记录，丁先生上了车。丁先生：到东四环大郊亭桥的时候，发生了追尾事故，那司机下车之后他说去找车，当时我的右眼受伤了，流了很多血，但是我等了一会儿还不来，最后没办法了，我打了120。

司机：车是我租的

事故发生后，丁先生无奈自行就医，付了医药费。而司机不见踪影，丁先生家人联系司机表示要报警，那位司机随后来到医院。丁先生质疑他与服务监督卡的司机不一致。

事故发生后，丁先生拍了车内的服务监督卡/当事人供

丁先生向记者提供了当时的视频：

丁先生：这是你的车吗？

套牌车司机：我租别人的车开的。放心，我绝对给您这边该看病看病，怎么着都成。

交警：接乘客的是套牌出租车尽管这位司机承诺得很好，但离开医院后，丁先生再也联系不上他了。5月30号，在朝阳交通支队劲松大队，交警调查后表示，丁先生乘坐的其实是一辆套牌出租车。

交警：是假出租，套牌的，你走了之后他就颠了（走了），因为真出租在家里停的好好的。

丁先生在事故现场拍摄的“出租车”，后证明为套牌出租车/

当事人供交警说目前还没有找到套牌车辆和当时开套牌车的司机，因此还无法认定这起事故的责任。事故另一方是辆大货车，大货车司机说，没有交通事故责任认定书，他没法走保险，也没有钱赔偿丁先生。

大货车司机：我到交通队来开责任认定书，他说开不了，责任没法认定，没法认定，保险公司现在不给走（流程）啊。修车、治病都得走保险啊。

订单被转卖了两次

梳理此事，丁先生在“滴滴出行”平台上约车，最初接单的出租车司机将约车订单转出去，之后转给了发生事故的套牌车司机。按这个链条顺藤摸瓜，是否就可以找到套牌车司机呢？随后，记者联系上了最初接单的出租车司机陈先生，他说：

陈先生：在群里发了，给哥们儿拉了，他把这活又给别人了，给谁我就不知道了。记者：您在群里先转给了另一个出租车同行，然后那个同行又发到了另一个群里？陈先生：对。我通过群主找这个人，这人直接就退（群）了，也是没有什么线索。

卖单过程梳理/初日制

对于转卖订单的司机陈先生，该如何处理？记者也联系了滴滴公司。6月1号，记者收到滴滴方面发来的回复，滴滴表示：平台注册出租车司机转让接到的订单，严重违反了平台规定，已将涉事司机的账号禁用。同时，对于受伤乘客，滴滴也将积极展开医疗费用的垫付和保障工作。

专家：从制度层面保护乘客安全

中国电子商务协会政策法律委员会副主任刘春泉认为，理论上乘客应该去核对司机和车辆信息，但现实当中不是很可行，更重要的应该是从制度层面保障乘客安全。

刘春泉：这是一个很大的问题，未来怎么解决，需要时间和案例的博弈，从制度层面思考怎么解决这个问题，更多要靠政府和司法机关引导。目前现实怎么解决这个问题呢？网约车平台应该给消费者买保险，如果保险服务商不提供这种保险，那只能平台出来承担了，毕竟是一个小概率事件，解决不了这些问题，消费者权益得不到保障。

记者了解到，5月31号滴滴公布了整改及安全升级工作的进展，全平台上线紧急求助功能，并添加了110、120等一键拨打快捷方式，另外，上线大数据识别模式，人车不符一经核实马上封禁。希望通过行之有效的技术手段，乘客安全能得到更好的保护。