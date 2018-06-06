新浪科技> 互联网 > 正文

滴滴约出租车后被倒卖 乘客凌晨在东四环满脸是血

滴滴约出租车后被倒卖 乘客凌晨在东四环满脸是血
2018年06月06日 14:10 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
受伤的丁先生，衣服上有斑斑血迹受伤的丁先生，衣服上有斑斑血迹

　　当事人供滴滴预约出租车后订单被倒卖，发生交通事故后，司机跑了，一查原来还是套牌车，乘客受伤谁来负责？

　　原标题：滴滴约车后被倒卖，乘客凌晨在东四环满脸是血，司机不知去向

　　来源：问北京（公众号）

　　市民丁先生向北京电台新闻广播新闻热线（微信公众号“问北京”）反映，他通过“滴滴出行”App预约了一辆出租车，结果另一辆出租车来接他，上车没多久就发生了交通事故，丁先生受伤。之后在维权过程中，丁先生发现，这一事件还涉及“套牌出租车”、“司机抢单、卖单”等问题，网约车乘客安全如何得到有效保障？

　　来的并不是接单那辆车

　　5月30号，记者见到丁先生时，他右眼蒙着纱布，他说事故造成他眼睑皮肤裂伤，一共缝了11针。

同仁医院的缝合术知情同意书/当事人供同仁医院的缝合术知情同意书/当事人供

　　丁先生向记者回忆了几天前的事故：

　　丁先生：我是5月25号从滴滴平台上约的一个出租车，约的是27号早晨4:40分的车，大概4:30的时候我给这个出租车司机打电话没打通，然后另外一个人跟我联系，来了另外一辆出租车。

事故发生后，丁先生手机“滴滴出行”APP上显示的这个订单的情况/当事人供事故发生后，丁先生手机“滴滴出行”App上显示的这个订单的情况/当事人供

　　当时丁先生急着去机场赶早班机，见对方也是出租车，还提供了与最初接单司机的聊天记录，丁先生上了车。丁先生：到东四环大郊亭桥的时候，发生了追尾事故，那司机下车之后他说去找车，当时我的右眼受伤了，流了很多血，但是我等了一会儿还不来，最后没办法了，我打了120。

　　司机：车是我租的

　　事故发生后，丁先生无奈自行就医，付了医药费。而司机不见踪影，丁先生家人联系司机表示要报警，那位司机随后来到医院。丁先生质疑他与服务监督卡的司机不一致。

事故发生后，丁先生拍了车内的服务监督卡/当事人供事故发生后，丁先生拍了车内的服务监督卡/当事人供

　　丁先生向记者提供了当时的视频：

　　丁先生：这是你的车吗？

　　套牌车司机：我租别人的车开的。放心，我绝对给您这边该看病看病，怎么着都成。

　　交警：接乘客的是套牌出租车尽管这位司机承诺得很好，但离开医院后，丁先生再也联系不上他了。5月30号，在朝阳交通支队劲松大队，交警调查后表示，丁先生乘坐的其实是一辆套牌出租车。

　　交警：是假出租，套牌的，你走了之后他就颠了（走了），因为真出租在家里停的好好的。

丁先生在事故现场拍摄的“出租车”，后证明为套牌出租车/丁先生在事故现场拍摄的“出租车”，后证明为套牌出租车/

　　当事人供交警说目前还没有找到套牌车辆和当时开套牌车的司机，因此还无法认定这起事故的责任。事故另一方是辆大货车，大货车司机说，没有交通事故责任认定书，他没法走保险，也没有钱赔偿丁先生。

　　大货车司机：我到交通队来开责任认定书，他说开不了，责任没法认定，没法认定，保险公司现在不给走（流程）啊。修车、治病都得走保险啊。

　　订单被转卖了两次

　　梳理此事，丁先生在“滴滴出行”平台上约车，最初接单的出租车司机将约车订单转出去，之后转给了发生事故的套牌车司机。按这个链条顺藤摸瓜，是否就可以找到套牌车司机呢？随后，记者联系上了最初接单的出租车司机陈先生，他说：

　　陈先生：在群里发了，给哥们儿拉了，他把这活又给别人了，给谁我就不知道了。记者：您在群里先转给了另一个出租车同行，然后那个同行又发到了另一个群里？陈先生：对。我通过群主找这个人，这人直接就退（群）了，也是没有什么线索。

卖单过程梳理/初日制卖单过程梳理/初日制

　　对于转卖订单的司机陈先生，该如何处理？记者也联系了滴滴公司。6月1号，记者收到滴滴方面发来的回复，滴滴表示：平台注册出租车司机转让接到的订单，严重违反了平台规定，已将涉事司机的账号禁用。同时，对于受伤乘客，滴滴也将积极展开医疗费用的垫付和保障工作。

　　专家：从制度层面保护乘客安全

　　中国电子商务协会政策法律委员会副主任刘春泉认为，理论上乘客应该去核对司机和车辆信息，但现实当中不是很可行，更重要的应该是从制度层面保障乘客安全。

　　刘春泉：这是一个很大的问题，未来怎么解决，需要时间和案例的博弈，从制度层面思考怎么解决这个问题，更多要靠政府和司法机关引导。目前现实怎么解决这个问题呢？网约车平台应该给消费者买保险，如果保险服务商不提供这种保险，那只能平台出来承担了，毕竟是一个小概率事件，解决不了这些问题，消费者权益得不到保障。

　　记者了解到，5月31号滴滴公布了整改及安全升级工作的进展，全平台上线紧急求助功能，并添加了110、120等一键拨打快捷方式，另外，上线大数据识别模式，人车不符一经核实马上封禁。希望通过行之有效的技术手段，乘客安全能得到更好的保护。

滴滴网约车安全
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有