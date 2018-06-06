美股今秋调整分类：FB和谷歌母公司将被调出科技板块

新浪科技讯 北京时间6月6日下午消息，华尔街今年秋初可能再次经历动荡，但原因与2月份的调整不同。这一次是因为股票市场对各大板块有史以来最大的调整，这意味着Facebook和谷歌母公司Alphabet等最热门的股票将从传统科技板块调整到电信和媒体板块。

全球行业分类标准（以下简称“GICS”）的这次大规模调整使得追踪电信、科技和消费领域的基金必须被迫进行多达数十亿美元的调仓，才能符合9月28日正式生效的新标准。

虽然很多投资者认为，此次调仓行为引发的股市震荡不会像2018年初那么剧烈，但由于很多被动配置的指数基金需要在短期内调仓换股，所以的确会对市场产生影响。

为了确保平稳运行，Vanguard Group基金公司已经开始调整期板块ETF，而State Street Global Advisors则推出了全新的基金。

还有投资者预计，如果大量科技指数基金最后时刻对Alphabet和Facebook的卖出额远超少量电信指数基金的买入额，就会引发股价剧烈波动。新泽西Double Diamond Investment Group总裁安德鲁·邦德纳（Andrew Bodner）说：“届时很可能出现净卖出，但那只是短期情况，而且会给很多股票创造很好的买入机会。”

自1999年以来，GICS就由标普道琼斯和MSCI负责维护，并被很多基金经理广泛使用。它总共将企业分成11个行业，最新的房地产行业就是2016年从金融行业分拆出来的。此次调整也是为了反映行业的不断变化。(鼎宏)