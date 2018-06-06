直击|ofo称遭集中抹黑 已向相关媒体发律师函

新浪科技讯 6月6日午间消息，ofo公关官方公众号“ofo小黄车骑闻”今日发布文章《没有一家公司，会因为谣言而倒下》称，在媒体发布《小黄车快黄了》报道后，遭遇了一波有组织、有计划的集中抹黑。并称已向相关媒体发了律师函。

ofo在文章中指出，24小时内数十个微信公众号密集转载了内容相似的文章，相同的标题前缀，只改了一个标题后缀：《小黄车快黄了？ofoXXXX XXXX》。同时，微博上出现1000多条同一话题和不同博主的相同微博内容，并有大量网络水军集中助推，试图引导舆论。

ofo方面表示，已向相关媒体发出律师函，通过法律途径维护自身权益。ofo也强调，“ofo向来欢迎外界的合理批评，对于有助于改进产品、更好服务广大用户的建议，会一直积极采纳，快速完善。对于恶意中伤，有组织有计划的集中抹黑行为则是零容忍。”

昨日，虎嗅发布题为《小黄车快黄了》的报道，称ofo近日进行有史以来规模最大的一次裁员，总部整体裁员比例达到50%，且存在继续扩大范围的可能性；报道还称，ofo管理层也发生剧变。海外市场主管张严琪离职，整个海外部门解散。同时离职的高管还包括负责市场公关业务的高级副总裁南楠与主管杨汛。

随后，ofo联合创始人于信在朋友圈回应称，COO张严琪和PRD杨汛并未离职。同时，于信还否认了ofo裁撤海外业务的报道。于信还称，“媒体本无态度，只是背后还有人推动。所以李岷总，最近约个饭呗？”暗指虎嗅的报道背后有人推动。（张俊）

以下为ofo公众号文章全文：

这两天，ofo又上了头条，因为一篇《小黄车快要黄了》的文章。

数十个微信公众号，24小时之内不间断的，密集转载了内容和标题几乎一样的文章，相同的标题前缀，只是改了标题后半部分：《小黄车快黄了？ofo XXXX XXXX》

同一时间，微博上也出现了1000多条同一话题，不同博主的微博内容。夸张的是，有些内容附带的话题，被强行捆绑上张艺兴、赵本山、赵薇、还珠格格、吴亦凡、童年照相馆等与ofo完全无关的人或关键词。意欲何为？

除了批量投放微信公众号和微博号，一些KOL也参与其中。

一直以爆料行业八卦著称的知名自媒体大号开柒（原名：开八），昨晚推送了《任性如戴威，也是江湖罕见啊》一文。和以上批量发布微信渠道号和微博号类似，各种拼凑抹黑，甚至无端人身攻击ofo创始人戴威本人。

这让我们想起2017年5月，《ofo在14城被清退》的抹黑文，同样的抹黑手段、同样的传播规模……

据不完全统计，短短一天内，《小黄车快黄了》一文被转发报道2190频次，数十个微信渠道号发布推送，#ofo裁员#话题微博1000多条，阅读量超617万。

《小黄车快黄了》集中抹黑传播情况：

第一波

6月5日上午 8点23分

某媒体微信公众号推送

第二波

6月5号下午

微博端集中出现大批抹黑内容

第三波

6月5日晚上6点

微信端集中出现大批抹黑内容

ofo向来欢迎外界的合理批评，对于有助于改进产品，帮助我们更好服务广大用户的建议，我们一直积极采纳，快速完善。但对于恶意中伤，有组织有计划的集中抹黑行为，我们零容忍！（注：ofo已向相关媒体发出律师函）

ofo创立三年来，每逢重大发展节点，总有谣言相随。但谣言从未阻碍ofo的发展，ofo始终有充分的信心和清晰的战略，在共享出行领域不断创新。但网络黑势力的横行泛滥，决不止事关ofo一家公司的毁誉，终究会阻碍中国创新创业整体成长。

在这个世界上，从来没有一家公司，因为谣言而倒下！也从来没有一家公司，像ofo一样，捍卫自己的梦想！