FB股东提议修改公司结构 剥夺扎克伯格超级投票权

新浪科技讯 北京时间6月6日上午消息，Facebook的多数外部股东都支持一项措施，希望修改该公司的投票结构，剥夺CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）等人拥有的超级投票权。

Facebook发布的投票结果显示，这项措施没有获得股东大会通过。该公司目前正在因为数据隐私担忧遭到审查。

“有很多外部投票人对现状不满。”薪酬咨询公司Farient Advisors合伙人戴纳·哈里斯（Dayna Harris）说。

Facebook发言人拒绝对此置评。

Facebook表示，该提案要求Facebook更改成“同股同权”结构，放弃目前的模式，但只获得了12.7亿票支持，反对票达到47.4亿票。

但哈里斯表示，排除扎克伯格及Facebook内部人士控制的44.8亿投票权，其他外部股东约有83%支持这项提案，高于常规比例。

按照类似的方法计算，哈里斯估计扎克伯格只获得了65%投资人的支持，远低于美国上市公司90%以上的常规比例。Facebook COO雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）获得的支持率同样低于常规水平。

去年的Facebook股东大会上也收到了类似的提案，支持比例也与今年相似，扎克伯格和桑德伯格获得的支持率同样如此。

特拉华大学教授查尔斯·埃尔森（Charles Elson）表示，结果显示，大型投资者对这种结构也不满意，但也只能接受。“他们并不高兴，但也无可奈何。”他说。

在因为剑桥分析的隐私丑闻而泄露8700万用户数据后，该公司正在面临监管者和股东的严密监督。(鼎宏)