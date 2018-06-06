新浪科技> 互联网 > 正文

淘宝变更管理条款 新增证券等商品管控情形

淘宝变更管理条款 新增证券等商品管控情形
2018年06月06日 10:29 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：淘宝变更《淘宝禁售商品管理规范》相关条款 新增证券等商品管控情形

　　【TechWeb报道】6月6日消息，为了规范淘宝网网购平台的市场管理秩序，为消费者营造安全安心的网购环境，提升消费者的购买信心和满意度，淘宝网将依据国家相关法律法规，对《淘宝禁售商品管理规范》规则解读的相关条款进行变更。据悉，此次规则的主要变更点为新增证券、期货投资咨询类商品管控情形。

　　公告显示，变更后，证券、期货投资等咨询类商品或相关服务，一般违规行为，每次扣十二分；情节严重的，每次扣四十八分。根据相关法律法规的规定，金融咨询、医生在线咨询及相关服务提供者均须通过一定的资格考试、取得职业资格证书、通过特定的职业场所才能提供该项服务，证券、期货投资咨询必须取得中国证监会的业务许可，未经中国证监会许可，任何机构和个人均不得从事各种形式的证券、期货投资咨询类业务。

　　具体情形包括但不限于：提供金融咨询服务；提供在线诊疗、代挂号、提供医疗证明；提供医疗美容、体检/医疗保健卡、口腔护理/治疗。基因检测、眼科、妇产及产后康复、儿科、康复疗养、心理咨询、中医，天猫特定品类下的相关商品除外；炒股软件、荐股软件、配资软件等具备证券、期货投资咨询服务功能的软件产品、软件工具或者终端设备；提供证券、期货咨询服务。已获得中国证监会相关业务许可的证券、期货投资咨询机构除外。

　　此次规则变更于2018年6月5日进行公示通知，将于2018年6月12日正式生效。

淘宝管控证券
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有