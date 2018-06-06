淘宝变更管理条款 新增证券等商品管控情形

原标题：淘宝变更《淘宝禁售商品管理规范》相关条款 新增证券等商品管控情形

【TechWeb报道】6月6日消息，为了规范淘宝网网购平台的市场管理秩序，为消费者营造安全安心的网购环境，提升消费者的购买信心和满意度，淘宝网将依据国家相关法律法规，对《淘宝禁售商品管理规范》规则解读的相关条款进行变更。据悉，此次规则的主要变更点为新增证券、期货投资咨询类商品管控情形。

公告显示，变更后，证券、期货投资等咨询类商品或相关服务，一般违规行为，每次扣十二分；情节严重的，每次扣四十八分。根据相关法律法规的规定，金融咨询、医生在线咨询及相关服务提供者均须通过一定的资格考试、取得职业资格证书、通过特定的职业场所才能提供该项服务，证券、期货投资咨询必须取得中国证监会的业务许可，未经中国证监会许可，任何机构和个人均不得从事各种形式的证券、期货投资咨询类业务。

具体情形包括但不限于：提供金融咨询服务；提供在线诊疗、代挂号、提供医疗证明；提供医疗美容、体检/医疗保健卡、口腔护理/治疗。基因检测、眼科、妇产及产后康复、儿科、康复疗养、心理咨询、中医，天猫特定品类下的相关商品除外；炒股软件、荐股软件、配资软件等具备证券、期货投资咨询服务功能的软件产品、软件工具或者终端设备；提供证券、期货咨询服务。已获得中国证监会相关业务许可的证券、期货投资咨询机构除外。

此次规则变更于2018年6月5日进行公示通知，将于2018年6月12日正式生效。