虎牙高管解读一季度财报：游戏内容播放营收占比过半

新浪科技讯 北京时间6月6日早间消息，虎牙（NYSE：HUYA）今日发布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。报告显示，虎牙第一季度总净营收为8.436亿元人民币（约合1.345亿美元），与去年同期的3.989亿元人民币相比增长111.5%；净利润为3140万元人民币（约合500万美元），相比之下去年同期的净亏损为4170万元人民币。这是虎牙自赴美IPO（首次公开招股）上市以来公布的首份财报。

财报发布后，公司管理层召开电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

瑞士信贷分析师Thomas Cheung：第一个问题，公司2018年的战略是什么？第二个，公司的市场份额有多少？第三个，公司营收中，游戏和娱乐的占比分别是多少？

高管：公司将继续在电竞巡回赛和电竞内容方面的投资，顶级的电竞巡回赛事今年年初为公司带来了很多视频浏览量。我们看到的趋势是游戏开发商，运营商和电竞平台在不断地加大资本和资源的投入，包括在电竞内容的制作和线上线下举办电竞赛事方面加力，这些举措对内容质量的提高当然是毋庸置疑的，相信不久的将来中国的电竞行业一定会变得更加成熟。

电竞行业的市场竞争数年前已有之，彼时视频直播行业方兴未艾，我们预计行业的资源，包括主播和观众都将更加集中，这意味着进入行业的壁垒越来越高。

公司无法提供准确的游戏和娱乐营收占比，但是游戏内容播放产生的营收占比过半。

高盛分析师Wendy Chan：第一个问题，公司广告和其他业务营收一季度同比增长212.4%，可否介绍一下，广告和其他业务营收，比如自研游戏分别增长多少？未来增长趋势如何？第二个问题，腾讯对公司游戏营收贡献的占比有多少？未来会否有流量方面的合作？

高管：自研游戏只是我们以往的一个尝试，不是未来的重点，目前的体量还很小，一个季度只有1000万。

公司广告业务的营收增长速度超出我们的预期，预计全年的增长速度也将超出预期。广告业务也将成为公司业绩增长另一重要的驱动力。

一季度我们还在协商与腾讯的具体合作细节，合作的展开会出现在二季度和三季度。

我们探索与腾讯进行一系列的合作，公司三月与腾讯完成了资本合作，所以目前还没有完成合作细节的谈判。我们会与腾讯在游戏和电竞内容方面进行合作，腾讯也将帮助公司提高商业变现能力，例如广告和内容分发方面的业务能力。

高盛分析师Piyushi Mubayi：可否评论一下游戏行业发展的新趋势，新游戏会否对传统游戏造成冲击？公司预计二季度会有强劲增长，原因是什么？月活跃用户数和付费用户数的趋势如何？每付费用户支付金额的变化趋势如何？公司如何预测三季度和四季度的业绩增长情况？

高管：整个行业都有新游戏不断的推出，但相比《英雄联盟》和《绝地求生》而言，短时间内，量可能没有那么大。虎牙一直致力于打造良好的内容生态，所以当有一个新游戏推出的时候，我们会保证有足够多的主播去开播，影响最多用户，进而在行业保持持续地领先。

二季度的业绩增长是多种因素共同促成的，比如用户基数的增长，付费用户的增长，和每个用户贡献的营收增长。

瑞银分析师Jerry Liu：公司二季度营收预测相比一季度增长有一个比较好的加速，原因是如《绝地求生》这类游戏更受欢迎吗？还是公司在变现方面做得比以前更好了？或者还是有其他游戏的贡献？

高管：二季度增长预期归功于公司直播业务商业变现能力的提高，另外如我刚才所说，也是多种因素共同促成的。

Jerry Liu：视频行业的整体竞争更为激烈，比如长短视频平台的投入加大和社交媒体直播平台的视频播放增长，会否对公司的发展造成影响？其他游戏直播平台寻求建立工会体系会否造成公司竞争方面的压力？

高管：抖音的快速增长出现在去年年底和今年年初，虎牙用户数量也在快速增长，所以从这个维度讲，我们是两个业务形态，彼此没有太大影响。另外，短视频用户中有一部分是泛游戏用户，而虎牙上的用户是核心游戏用户，所以总体来看，是因为我们游戏用户的占比导致我们的用户黏性比短视频平台的用户黏性要大很多。第三个，我们的竞争对手也在学我们做工会生态，其实YY在2011年就开始建了，虎牙也是花了四年才把这个生态慢慢搭起来，所以我们欢迎竞争对手意识到工会生态对直播行业的价值，另一方面，这个生态的搭建需要的时间是比较长的，所以我们不是特别担心。

虎牙一季度的主播数量依然是所有平台中最多的，月活跃主播数达到了66万。

分析师：虎牙的游戏内容与竞争对手相比可谓是有区别的，所以公司考虑拓展一般性的娱乐内容的重点在哪里？会否与目前的游戏内容相关？如何吸引现有用户？另外，公司国际业务拓展的策略，方法和计划是什么？

高管：我们上个月推出了海外游戏直播，现在还处于早期阶段，所以目前的数字意义还不是很大，但是我们看到东南亚游戏直播市场还是很有潜力的。另外，从公司角度而言，我们一直都在探索非游戏直播，在现有的虎牙平台上，我们已经有了漫画，二次元，音乐类直播，接下来我们会挑一两个重点，进行大力的尝试。

德意志银行分析师Eileen Deng：公司下一个季度在游戏直播打赏和变现方面有没有什么具体计划？

高管：未来几个季度我们还是专注于提供丰富的电竞内容和服务，这个业务的特点是具有营收贡献方面的确定性，未来我们将在电竞中加入更多的社交元素，令电竞内容更为精彩，提高变现能力和营收增长。

Eileen Deng：公司与腾讯合作中会出现什么新的变现模式？腾讯的新游戏对公司游戏直播业务会否有影响？

高管：公司所直播的游戏内容是行业中涵盖最广的，所以无论开发者和运营商发布任何新游戏，用户都可以在我们的平台上看到相关的游戏视频内容，公司将抓住一切行业机会。

我们将于腾讯在多个面向进行合作，从腾讯获得了多个独家的电竞资源，比如LCK巡回赛，这些都是作为一家拥有腾讯投资公司的优势。

花旗分析师Herman Chan：腾讯同时投资了虎牙和斗鱼，这个对行业竞争格局有什么影响？另外，公司未来的利润率可以保持在什么水平？如何提高？最后，公司在提高用户数方面，有没有什么市场推广的机会？

高管：就整体趋势而言，整个行业都在做整合，头部直播平台的份额在提升。游戏直播的竞争不仅仅是当下的竞争，还包括一些海外的竞争，也包括非游戏层面的一些竞争，接下来，虎牙会在游戏直播上面，联合腾讯和其他的游戏公司进行深入的探讨，虎牙的趋势还是在非常好的进展中。游戏直播行业的竞争不只是挖游戏主播，更重要的是要搭建一个内容生态，我们认为挖游戏主播和搭建一个内容生态是两个能力，虎牙在内容生态上面的投入和沉淀会帮助公司在未来竞争中走的更远。

公司不断增长的营收将对改善利润率有帮助，但利润率在未来的日子也必然会因为公司在内容和技术方面的投入而出现一定的波动。营销策略方面，我们希望通过高质量的内容来吸引用户，虎牙在营销方面的投入不会有其他中国互联网公司那么大。(天恒)