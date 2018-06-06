区块链概念上市公司已达67家 股价异动公司主动降温

原标题：区块链概念上市公司已达67家 股价异动公司主动“降温”

本报记者 徐天晓

6月4日晚间，科达股份发布对外投资进展公告，其在3月份成立的区块链产业基金已成功投资四个区块链项目，总共投资超过2900万元，包括区块链咨询、区块链应用及底层开发、区块链媒体等多个领域。

这是近期又一家公布投资区块链进展的上市公司。《证券日报》记者发现，随着越来越多的上市公司将区块链作为转型的方向，具有区块链概念的上市公司已经越来越多。目前，东方财富Choice旗下纳入区块链概念的上市公司已达67家。不过，进军“区块链”虽能短时间内迅速提振上市公司股价，但也有不少上市公司主动“降温”，提示相关风险。

上市公司投资区块链

新设公司为主跟投为辅

进入5月份以来，上市公司追逐区块链热情不减。《证券日报》记者发现，5月份至今，已有8家上市公司公告称准备“掘金”区块链行业，包括广电运通、宣亚国际、新湖中宝等。

从上市公司参与区块链的形式来看，多数公司通过与区块链技术企业合作设立区块链公司的形式布局业务，如广电运通子公司运通信息与区块链云、绿谷联盟共同投资设立区块链科技公司，以区块链技术等为技术立足点，快速进入“区块链+供应链金融”及“区块链+”（如智能物流、智能设备、无人零售等）服务市场。此外，宣亚国际亦在5月23日公告指出，拟联合链极科技共同设立宣亚国际区块链实验室，共同对区块链技术在整合营销领域的应用及商业价值创新进行深度开发。

此外，也有部分公司通过收购区块链公司股权的方式进入市场。如科达股份在6月4日发布公告，称其3月份成立的区块链产业基金，已成功投资四个区块链项目，总投资超过2900万元，其中向上海投肯科技有限公司投资1000万元，占比25%。据介绍，该公司为平台用户提供的数据和信息情报，其核心逻辑都是围绕着具体的区块链项目进行；向万向区块链体系下的上海柑趣网络科技有限公司投资400万元，占比9%；向北京耳朵星团科技有限公司投资300万元，占比10%，该企业为区块链垂直媒体，以及向加密未来（北京）咨询有限公司投资1200万元，占比20%，该企业主要为区块链企业提供区块链项目上线辅导，帮助项目团队顺利实现融资计划。

联讯证券研报表示，区块链基于去中心化、点对点传输的分布式账本技术避免了记录丢失问题以及有工作量证明机制和基于时间戳的回溯机制维护了数据传输过程中的安全性问题使得区块链天然在第三方参与频繁、信息安全性高的金融行业有着很广泛的应用场景，其中跨境支付与资产证券化将最先收益。其他垂直领域，围绕区块链特性与行业相结合进行探索。目前未来应用场景主要包括了供应链、物联网与版权等方面，预计互联网版权的巨大空间和区块链的良好结合使得区块链+版权迅速落地。“目前区跨链应用基本还处于POC即验证性测试阶段，基于我们对区块链技术能够解决一些行业“痛点”问题的认识和政策利好的叠加，看好未来区块链技术在金融、供应链与文娱版权行业上率先落地。我们看好区块链技术未来的发展前景。”

股价“沾链就涨”

公司主动公告提示风险

环球印务5月28日晚间公告，公司拟与区块链服务商爱斯瑞特等共同出资设立子公司，促进印刷业务智能升级。5月29日当天，环球印务因投资区块链业务的公告，股价涨停。

记者发现，近期因发布区块链投资公告而股价上涨的公司不在少数。如广电运通等，但股价往往上涨两天便“回归原位”。另外，尽管上市公司区块链概念火热，但是监管机构却非常谨慎，频频问询，如新湖中宝、杭州高新等在出现投资区块链的消息后，都收到交易所问询函。

有业内分析人士认为，虽然区块链技术有望带动传统产业升级转型，但是目前，区块链技术距离成熟运用还有很长距离要走，因此，单单宣布投资区块链并不足以支撑股价持续上涨。

不过，也有上市公司对此主动提示风险，如刚刚宣布成立区块链实验室的宣亚国际称，区块链技术作为一项复杂的新兴科技，在整合营销领域的应用及商业价值创新尚处于培育及探索阶段，从底层技术到应用落地均面临着诸多挑战，应用前景和盈利模式尚存诸多不确定因素。