新浪科技> 互联网> 快手完成对A站整体收购专题 > 正文

被爱是一种折磨：用爱发电的A站最终付出了代价

被爱是一种折磨：用爱发电的A站最终付出了代价
2018年06月06日 10:01 虎嗅APP
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　文/伯通

　　八年前的情人节，凌晨5点。

　　A站创始人Xilin在百度贴吧Acfun吧发了这样几段话——

　　“ACFUN一直以来的存在模式，是不合理的。”

　　“我考虑最多的，也是ACFUN最重要的，是ACFUN的生存问题……商业化是赖以生存的基础，找不到正确可行的商业模式，生存、前途一片渺茫，对于一个真正想一辈子想投身动漫行业的人来说，才是最大的悲哀！”

　　事实上，彼时的Xilin已经以400万的价格卖掉了A站。一年后，这个“集合国内高端动漫游戏爱好者”网站的创始人，却在贴吧连晒多张女友的黑丝照，摇身成为“现充”，彻底告别了二次元。

　　令人唏嘘的是，此后每逢A站服务器挂机、自曝家丑、换管理层、被传出售的时刻，这个贴子都会被A站网友挖坟——

　　“八年后再看，更是讽刺”

　　“如果八年前的这段话，能够被实现……”

　　“完了，全他妈完了”

　　如同那句歌词：“为什么脆弱时候，想你更多。”从Xilin到赛门，往往是站长走后，Acer更会念起老站长在时的好，再看着被隔壁一天天甩在后边的A站，摇首叹息。

　　昨日被快手全资收购的消息传出后，毫无疑问又是一轮自嘲、怀旧、悲愤的三连击。

　　用爱发电

　　A站的财务数据已经不忍多看，这个每年按亿亏损，实际DAU勉力维持百万量级的三线互联网社区，最惨时交不起服务器费用，拖延员工工资数月。

　　A站曾经有多辉煌也不必赘言，正如知乎“如何以‘这曾是朕的江山’为开头写一个故事？”的问题下，排名第一的这个答案——

（不熟悉AB站历史的朋友，请读我此前的文章《AB站大史记》）（不熟悉AB站历史的朋友，请读我此前的文章《AB站大史记》）

　　事实上，作为一家股权结构复杂混乱、管理层随机清洗、几乎毫无职业上升空间和稳定性可言、收入不仅一般而且欠薪的公司，A站绝不是什么打工圣地。然而一代代因各种原因出走的A站老员工，却往往倾向于在离职后怀念过往。

　　“我刚加入A站的时候，A站也是站在一地狼藉之中的，但这依然无法掩盖它身上的独特的社区气质和潜力。现在回想起来，2015年的下半年，是我12年职业生涯中，最开心的一段时间。”——原A站产品VP伊卡洛斯之翼

　　“大家不是不能吃苦，最苦的日子屁都没放过一个，只是眼看着这种局面，说不寒心那是假的。没有人比我更爱这个网站。”——原A站站长赛门

　　如果说A站员工们对公司的感情，是他们所说的“AC让我们有种家的感觉，让我们去为之努力”。那么Acer对A站的爱，更是溢于言表。

　　今年2月A站宕机后，由于业界传闻阿里旗下基金要入股A站，加之A站此前使用阿里云服务。Acer们纷纷跑到阿里巴巴官方微博评论区哭诉，求爸爸接盘A站——

　　那个曾经锐不可挡的、将教条与腐朽踩在脚下的A站，那个曾经将“网瘾战争”之拷问传遍全网的A站，那个曾让电脑前万千宅众不再孤独的A站，在泪光朦胧间，恍如隔世。

　　爱的代价

　　不难发现，A站是一家背负着大量情感的公司。无论员工、用户还是媒体、业界，面对A站时都不忍心说狠话，只能哀其不幸怒其不争，但凡有些起色（甚至于只要还能正常使用），都值得庆贺。

　　这恰恰是个值得探讨的现象。

　　一般而言，互联网用户在使用互联网产品或服务时，会有以下几类情绪表现——

　　第一类为平淡型，以大部分工具类产品为代表（除了美颜、比价、炒股等类别），基本上很少有人会在使用搜索引擎和共享单车时心情澎湃。

　　第二类为内容左右型，以大部分媒体属性的产品为代表，比如刷各类资讯信息流，看到美国佬使坏阻挠华为中兴，便容易拍案而起。

　　第三类为人格左右型，以大部分社交网络为代表，比如当打开附近的人/私信收件箱/@提醒后，发现一个仰慕已久的大V或一位可爱迷人的异性，对自己表达结识的意愿时。

　　第四类为信仰充值型，原教旨A站用户就属于这类，他们除了会被视频和其他up主影响情绪外，还会在使用中对网站产生日积月累的感情。进而会在不同情况下，展示出伤感、愤怒、守护、自嘲等种种状态。

　　这种超越产品、服务和用户，直接对品牌本身投射的爱，多见于各类“定向服务某圈层”的小众社区或“精神家园”。比如豆瓣、知乎、AB站，曾经的人人网、牛博网等。

　　根据用户情绪类别的不同，可以大致推论出该互联网产品的商业模式类型。比如平淡型的产品，几乎只能靠后向收费，即通过广告类合作产生收入；而内容类产品，则可能在后向收费的基础上，直接向用户前向收费；人格型产品就更复杂一些，可以在前两种基础上，再挣一笔“用户对用户的收入”。（关于这些不同的商业模式类型，可参考我此前的文章《如何发动群众挣群众的钱》）

　　那信仰型呢？

　　小众社区最理想的赢利模式，是金主打赏或包养。比如罗永浩当年回答牛博读者提问时说过的：“不赚钱做得也很开心，网站的支出现在还不大，已经有‘爱国资本家’、‘开明士绅’愿意赞助牛博网了，所以以后支出大了也不怕。”

　　然而，如果金主不踊跃，或干脆用户普遍比较穷，那就只能搞些品牌周边卖一卖，接点用户能够接受的广告。比如豆瓣在过去几年中的商业化尝试路径，就是在“不做变现担心你死掉，做变现更害怕你变味”的拧巴中不断摸索的。

　　说到这里，已经可以点题了——用户对品牌本身的厚爱，是绝大多数企业承受不起的。那些凝结了真情实感的公司，有一个算一个，几乎都很难在商业化方面有太多建树，至于倒闭的更不鲜见。

　　难念的经

　　被人爱也是种错吗？是的。

　　以A站为例，当B站崛起，并隐隐有后来居上的气象时，A站用户自恃“此路是我开”，与B站用户展开了长期的对喷与攻讦。这种看起来团结抗敌的盛况，却暗含了几个隐患：

　　一、在一个缺乏合理功绩排位，不靠金钱或选票维系权力秩序的人类社群中，必然会导致“信仰攀比”。即众人为了争夺话语权，纷纷拼资历、表忠心，比谁对组织的感情深，谁的信仰更真诚坚定。

　　二、长期而深厚的感情投入，会让人难以理性看待所处的群体，以及群体外的世界。随着时间推移，自己所处的社群越来越不容置疑，而外界的眼光越来越居心叵测。

　　三、由于付出了真情，人会在潜意识中为自己的付出找一些平衡和理由。比如很多小众歌手的粉丝不希望歌手大红大紫，因为喜欢一个反潮流的歌手代表着品味独到甚至高雅。

　　总之，就是A站已经成了用户心中的圣经、母亲和孩子。

　　随之而来的事情也就符合逻辑了——

　　某网友在A站评论区透露出自己原本是B站用户的身份后，得到了大量谩骂和嘲讽；

　　“形成了围绕管理层价值观统一的用户群，并开始排外”，甚至产生“上过B站堪比妇女失贞”的氛围；

　　A站的知乎运营出现重大事故后，竟有用户力挺“A站目前的表现基本完美符合在用户心中的设定，你要不喜欢，你随意”。

　　在这个原教旨社区的不断自我迭代、洗刷和强化后，A站已经被寄托了太多意义，从一个网站变成了某种崇高的理想符号。有位老用户这样评价到——

　　“它的拥护者陷入一种强烈的自媚中：滔滔不绝的汹涌感伤最终上升到了崇高的地步，体验感伤也就是体验崇高；赋予感伤崇高的意义之后，容不得别人不被感动与感伤。谁要是不加入这个感伤的洪流，就是居心叵测。”

　　当爱与泪水都成为一种政治斗争手段时，当ID高于5位数都不敢发言时，这个站别人已经用不起了，诸位战士就敝帚自珍吧。

　　一家成熟的企业，不应该轻易被用户的情感绑架。如果要为A站十年创业史总结教训的话，这条必不可少。

　　此前，腾讯系的知乎和B站都曾依靠外来用户的大量涌入，以大众化的方式逃脱了老用户绑架，不知同是腾讯系的快手，能否帮助A站完成同样的转变。

　　毕竟，如果初恋女友只能变成一个面目全非的人才能存活于世间，那也比她就此香消玉殒要好得多。

我要反馈
相关专题： 快手完成对A站整体收购
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有