传Instagram将推出长视频功能 最长可达1小时

新浪科技讯 北京时间6月6日上午消息，据《华尔街时报》报道，Facebook旗下的图片和视频分享应用Instagram正在考虑让用户在该平台上传长度更长的视频。据消息人士透露，该公司或将允许用户上传最长可达1小时的视频，而现在用户可上传的最大程度仅仅为1分钟。

在过去5年内，Instagram平台上观看视频的用户一直在稳步提升。2013年美国有4500万用户使用这个功能，而到了2018年，这一数字提升到了7200万人，涨幅达到了60%。

据《华尔街时报》报道，此前几周，Instagram一直在与内容制造方和内容发布方进行对话，对话的主题就是在该平台上添加长视频功能。Instagram成立于2010年，创始人为斯坦福大学毕业生凯文·斯特罗姆（Kevin Systrom）与迈克·克里格（Mike Krieger）。Instagram从一个图片分享服务变成了一个拥有8亿用户的著名社交服务应用。

5年前，Facebook以10亿美元的价格收购了Instagram，此后他们一直忙着将竞争对手Snapchat的优秀功能复制到Instagram上，而这种做法也给他们带来了预期中的效果。Facebook去年11月透露，Instagram Stories功能的日活跃用户达到了3亿人。该功能允许用户发布一系列图片和视频，但是24小时候这些内容就会消失。

Instagram方面拒绝就此消息发表评论。(行云)