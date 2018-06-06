区块链白皮书代写调查：代写费几千元至5万元不等

专家指出，纯粹以融资为目的的区块链白皮书都是忽悠人

本报记者 李 冰

虽然ICO被禁止，但基于区块链技术的白皮书代写产业链仍然蓬勃。

《证券日报》记者近日调查发现，区块链白皮书代写的“报价”基本从数千元到5万元不等，一般在7-10天内“发货”。

代写价格

几千元至5万元不等

区块链的火热带动了区块链周边产业的发展。而在诸多网络平台上，区块链白皮书代写已悄然成为一门成熟产业。

《证券日报》记者以“区块链白皮书”作为关键字在淘宝网上进行搜索，出现了大量有区块链白皮书代写业务的商铺，不少由区块链相关的自媒体经营。

6月5日，记者拿到一份淘宝卖家区块链业务商户的交易流水截图，其中显示了近期其区块链白皮书、文章、推广等一系列活动的月销售量达1825笔。该卖家相关业务标注的价格是100元，不过记者联系卖家后，其表示100元只是方便拍，区块链白皮书代写的交易价格从5000元—20000元不等，普遍在15000元左右。

“白皮书收费标准20页1.5万元，45—50页4万元，仅限中文版。”某区块链白皮书代写商对《证券日报》记者表示，他同时表示英文版价位还要更高，“英文版增加7000元—10000元不等，7天—10天交货。”

记者问询价格能否再低时，他表示：“不议价，我敢说我们是你能找到最专业的。”甚至淘宝评价中还有评论称“二次合作非常满意”。

据了解，区块链白皮书代写都是按照需求报价，上不封顶，仅需提供商业模式即可完成。

上述区块链业内人士对《证券日报》记者吐露称，很多代写白皮书套路基本一致，不是特别难。“所有东西有个标准模板，现在很多东西都是现成的，大多数找人代写区块链白皮书的都是为了融资。”

除了淘宝以外，记者发现在百度上搜索区块链代写白皮书，类似代写公司或机构非常之多。记者联系了几家代写机构发现，价位基本在3万元—5万元不等，时间也是7天—10天内完成。

《证券日报》记者在其中一家代写机构发现，其宣称可以撰写区块链白皮书、代币（虚拟币）开发、炒币系统模式开发、矿机系统模式开发、币币交易（交易大盘）系统开发、多币种虚拟币钱包开发等等，可谓“无所不能”。

记者在其代写的区块链白皮书样本中看到，区块链产品白皮书目录栏中共9个章节，分别是项目背景、行业趋势、解决痛点、技术支持、项目团队、专家顾问、发行方案、财务控制、上线时间规划等。而其官网介绍，截至6月5日，共有13165个商家合作案例。

“我们都可以做，只要你提供商业模式。”该代写机构工作人员回应。

淘宝修改规则

防范虚拟货币融资风险

为防范虚拟货币领域融资活动产生的金融风险，去年9月4日，央行等7部委联合发布公告，要求立即停止各类代币发行融资活动。

或许是为了配合监管政策，抑或是防止风险传导，今年上半年，淘宝网变更《淘宝禁售商品管理规范》，全面禁售“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”。淘宝方面称，做出调整的原因在于，此类数字货币及同类数字产物极易发生用户投机及违规融资集资风险。

新的《淘宝禁售商品管理规范》于4月17日正式生效，该规范显示，此次禁售的范围由“比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品”扩大为“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”。

淘宝方面明确指出，此类数字货币及同类数字产物，极易发生用户投机及违规融资集资风险，任何机构不得为其提供交易、兑换、定价、中介、支付等服务。

中国移动通信联合会国际区块链创新应用联盟秘书长陈晓华对记者表示，“区块链白皮书业内也没有所谓的标准，而国家正规机构及企业自己就有专业人才写作，根本不需要代写，代写的往往都是小机构、小项目。”但代写的实际用途有待商榷。

陈晓华对《证券日报》记者表示，现在借区块链名义集资诈骗非常多，没有大型的应用落地却借机融资的区块链白皮书就是忽悠人。他强调称，“就技术应用本身出具白皮书无可厚非，但如果把技术应用当做融资手段去做就存在问题。”