快手收购A站：它终于拿下了自己的抖音

作为历史记录里只在3月份发过一篇但却在原文末尾模糊提到“某著名短视频平台已经拿下长视频平台”的公号，非常欣慰地看到快手终于把喜提A站摆在明面上宣传了，只是没想到用了这么久。

这笔交易的诞生经历过诸多波折，从2月份开始快手和多家竞合方那笔救A站于水火之际的短期借债，到快手自己经历4月风波，整个节奏被打乱，再到5月份A站再次面临生死线，快手勇敢地做出了自己可能是唯一一笔超过1亿人民币以上、非视听牌照以外的全额收购。

我无法形容这是多么力挽狂澜的一次收购，但快手拿下A站的决心远远要比其他有意介入的平台更强，当弹尽粮绝的A站在2月份走投无路，仰上只有并不轻易出山的蔡老板，俯下只有“公司破产可能不发工资”的百号惶惶不可终日大的员工，所有财务类型的VC避而远之，战投性质的资金也只是派几个人隔岸观火，而快手派出的是宿华。

反观曾经是媒体绯闻一方中的今日头条，实际上并没有和A站有太多的关联。

快手这笔交易选择收购这种形式的是“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的应激反应，在去年十月，快手给Musical.ly开出一份估值和今日头条不相上下的投资协议，但M家创始人Louis选择了那份更愿意被收购的方案——失去这个案子一开始并没有对快手造成特别大的冲击，快手的成功经验和宿华坚持普惠路线，注定对Musical.ly这种类型的短视频长远发展存有质疑，但后续Musical.ly和抖音一内一外的奇袭，从结果上让快手腹背受敌。

快手过去选择的那条自下而上的发展路线，在更有效率更规模化组织的头条军团面前短短几个月就被零和到了，这对快手是一场巨大的冲击，从内部的动员到组织架构数次拨乱反正，再到表现在前台上快手产品频繁做抖音化的改版测试，快手想告诉世人抖音有的快手全都有，抖音没有的快手也有——这正在发生作用，但来得慢了些。

抖音对头条的意义，在于对今日头条品牌的提升和以前触及不到人群的覆盖，头条290亿美金那轮融资时海外接触的各大基金因为很难在美国国内找到对标而逡巡不前，但字节跳动再做新一轮融资时，这帮人打开自己App Store看了看前几名就明白了；在抖音之前，今日头条的主力忠实粉丝是三四线年龄偏大的爸妈粉，而在抖音之后，字节跳动俨然从年轻人眼中的垃圾信息制造者变成新奇好玩真tm酷。

同理，A站也承载着快手品牌升级或者人群重塑的的这份使命，无论A站在别人看起来有多么烂，套用B站招股书里的概念讲一嘴，这里始终是纯正的Z世代人群文化聚集点，无法将其用钱和流量直接挂钩，刚拿了腾讯4亿美金追加融资、估值200亿美金、靠直播发着大财的快手不在意这个了。

这笔交易完成后，快手终于可以在主App外再进行新的探索了，像快手的游戏直播就会和A站完成紧密的合作，而类似快手音乐人这种品牌提升的计划也有了新的渠道去释放——过去一段时间快手在宿华夫人唐宇煜领导下孵化出了成绩亮眼的快手电丸，和字节跳动一样矩阵运营产品已经是常态。

当然，A站这个产品形态如果非要和头条系对比，更接近张一鸣近期极其看重的西瓜视频，但从内容供给来说，PGC的西瓜视频和带有UGC社区属性的A站是两回事，就像抖音和快手是两回事一样。

那个所有人都会问的问题依然是问题，所有人都知道A站历史有多烂，我之前写过的那篇长篇报道《无主之地：暗黑A站资本史》已经连篇累牍解释得很清楚了。我最后说“没人会清洗一辆租来的车”，A站的同学过来说他们认，他们等五月份最终的结果，快手的同学也说他们会通盘考虑这个事情。

如今两家修成正果，背后必然意味着一番管理体系的疏通打理，对于过去一年增加了超过1000位员工、管理已是最大短板的快手来说，管理一家历史上出过诸多管理问题的公司确实充满挑战，非要好好改造一番不可。

过多考虑这些细节往往容易让我们忽略整体大势，如果你是一个敏锐的市场观察者，那你一定会注意到了过去这段时间，一切基于视频的流量eating世界的历程，就不用说短视频了，过去两个月，新上市的两个长视频中概股都在疯狂上涨，爱奇艺现在206亿美金，B站45亿美金。

爱奇艺之于优酷土豆的后来崛起的历程，在这个快速发生变化的时代，并不是不可能发生在A、B站身上——世界都在看，看哪儿都一样，A站可能这辈子无法赶上B站了，但就是能苟且偷生永远死不了——A站最惨的是时候有PC移动端合计起来135万的DAU, 有60 万个平台虐到不能再虐的忠实 UP主，有100个拿爱发电的底层员工，还能惨到哪里去啊。

我不是替快手或者A站鼓吹什么，道理在于，对于同样一笔资产，掌握不同资源的人会用不同的角度去审视他的价值，有人看到了A站的积贫积弱，有人看到了A站的蕴含的新兴人群流量黑洞效果（很容易让人联想起的事情是，陌陌收探探这个流量池之前60多亿美金，今天100亿了），也有人看到A站那块1900万买来、有效期生效到2019年12月15日的视听牌照……

当然，对于我这种伪A站粉来说，我看到的是我以后再也不用干上图这种蠢事儿了。