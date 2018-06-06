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不让何文辉们跳出来：新媒体运营怎么防止大型手抖

不让何文辉们跳出来：新媒体运营怎么防止大型手抖
2018年06月06日 09:56 PingWest
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　　PingWest品玩的朋友——科技媒体36氪搞了个大新闻：一次“推送车祸”。6月5日，安装了36氪App的用户几乎都收到了这样的推送：“何文辉，是二笔，2345”、“测试快讯发布app，2345”、“IIII，1234”。

　　这个被成功加冕“二笔”（咦，这个词是什么意思）的何文辉，和36氪还一起上了微博热搜榜。

　　根据百度搜索出来的何文辉是这样的：1981年5月16日生于广东广州，中国内地男演员。

　　2001年，何文辉出演首部个人电影《少林足球》，从而正式进入演艺圈。2004年，出演动作喜剧片《功夫》。2013年，出演由周星驰指导的古装神话电影《西游·降魔篇》。

　　但这不重要，因为36氪道歉了：“36氪用户和何文辉先生，对不起”。在声明中，36氪提到：“事故发生之后，我们第一时间进行了排查，初步查明为内部操作失误”。

　　所以，比起上热搜和突然火了一把的何文辉，如何避免这样的推送失误才是最重要的。

　　我也曾负责过PingWest品玩的App推送工作，PingWest品玩早期的推送界面非常简单，优点是很好用，就这一个单一的功能，新手也很容易学会。确认推送之后半分钟内我的iPhone和Android手机都会陆续亮起屏幕。

　　从我按下推送按钮到用户收到推送，速度非常快。也就十几秒的时间。

　　快虽好，但同时也带来了弊端，如果某位同事手抖，文章标题填错了，基本没有补救和挽回的余地。

　　从这个角度来看，如果想减少推送“事故”，负责推送的运营同事当然需要小心谨慎，在推送前自己先确认好内容。

　　找到靠谱的运营来负责推送是一方面，另一方面，App推送这件事从产品和技术层面其实也有可以优化的空间。

　　我的程序员朋友和同事告诉我，App推送可以从产品层面降低失误率。

　　“测试快讯发布App”

　　App推送后台一般都分为测试环境和正式环境。顾名思义，测试环境是给开发人员使用的，用于测试App推送效果。在我们看到PingWest品玩App每天给大家推送头条文章之前，我的开发同事已经提前做了大量的推送测试，经过测试推送功能稳定了才正式使用。只不过这个推送只能到达我同事用于测试的那几台手机上。我们并不会看到“Test”这样的推送。

　　以PingWest品玩App为例，能否收到“Test”是以正式版和测试版App来区分的，“测试环境对应测试版App，正式环境对应正式版App”，我的同事这样告诉我。

　　比如2017年下半年，为了测试市面上非常流行的18:9全面屏手机，同事曾给我的小米MIX2上安装过PingWest品玩的测试版App，那几天我就经常收到“Test”的推送。

　　而36氪最后一条推送是“测试快讯发布App”，就很有可能是把测试环境和正式环境搞混了，把本来应该推送到beta版App的内容推给了所有人。

　　当然，作为一家拥有靠谱技术研发团队的媒体，PingWest品玩已经解决了这个问题，“我们正式和测试环境推送的后台地址是不一样的”。

　　也就是说，作为负责推送的运营和编辑，我们只有正式环境的后台地址，并没有测试的权限。我每次按下的推送键都是面向所有用户的。

　　如何治手抖？

　　“Test”的问题解决之后，我们就需要解决运营和编辑人员“手抖”的问题了。

　　增加二次确认和延迟推送。

　　这是一套有效治疗“手抖”的组合拳。首先是类似于我们平时付款前的确认按键，我按下推送键后系统提示我是否确认推送。有这样一个警示的弹窗，我一般都会变得小心谨慎起来，再检查一遍。

　　很多热点新闻的推送其实是在点了推送键之后，被同事发现出错了。但是推送无法像网站那样可以修改，继续编辑。推出去的消息，泼出去的水。即使是写错了某个关键信息，比如大公司高管的title，也无法修改，只能被别人看着出丑。

　　“可以增加延迟推送，延迟两分钟推送，如果在两分钟内发现错误，还能及时撤回”，我们PingWest品玩自己的工程师告诉我。

　　这的确是个好办法。

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