5月份67家P2P爆雷 仅1家上线运营

本报记者 李冰

网贷行业“寒冬”的局面依旧没有改变。

据零壹数据统计，截至2018年5月底，P2P网贷行业正常运营平台有1557家，5月份问题平台达67家。5月份交易额环比降低3.8%。截至5月末，贷款余额约为9750亿元，已经不足万亿元，连续8个月呈下降趋势。

据统计，2018年5月份问题平台类型主要以网站无故关闭和失联跑路为主，分别有32家和18家，占同期行业问题平台总量的47.1%和26.5%。与此同时，《证券日报》记者注意到，5月份仅1家网贷平台上线运营。

上线银行存管达832家

4家网贷平台获得投资

据零壹数据不完全统计，截至2018年5月末，正式上线存管系统且仍在正常运营的P2P平台共832家，较上月增加19家。全国58家商业银行与P2P网贷平台进行了系统对接，以城商行和农商行为主。随着各地备案工作的推进，P2P网贷银行存管化程度正持续提高。

与此同时，记者发现，截至2018年5月31日，接入新版中国互联网金融协会（下称“协会”）“互联网金融登记披露服务平台”的网贷机构共116家。

2018年4月27日，协会组织完成了全国互联网金融登记披露服务平台信息披露系统的升级改造并上线运行，新系统下，之前鼓励披露的事项有些变成了强制披露项。升级的新系统增加了银行存管信息披露功能，披露信息项包括银行存管的从业机构名称、签约时间、全量业务上线时间、支付通道等。银行存管信息披露功能的上线，将实现银行端披露信息同机构端披露存管银行信息之间的相互对比，可防止一些网贷平台进行虚假宣传，使得真假存管一目了然。

据零壹数据不完全统计，截至2018年5月31日，国内P2P网贷行业融资事件共计356起，259家P2P平台获得融资，总额在625亿元左右。

在5月份仅有4家P2P网贷平台获得融资，注册于浙江的车贷平台“晴天助”获乐创资本5000万元A轮投资，黑龙江平台银多资本获聚秀资本等机构投资的6000万元B+轮投资，该平台撮合的借款人主要来源于买单侠、微贷网、美利金融等网贷机构；北京网贷平台涌泉金服获中东控制集团的战略投资，主要从事供应链金融服务；懒财金服获中建投北京基金B轮投资，投资金额超过1亿元。

“从行业角度来看，合规备案会为整个网贷行业带来优胜劣汰，是长期的大利好。备案后，剩下的平台数量会减少，但都比较优质，剩下的平台会分享行业的剩余红利。”财富星球CEO郭新涛对《证券日报》记者表示。

新规对网贷影响甚微

“同质化”是发展症结

5月4日，银保监会发布了《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》（以下简称《通知》），《通知》表示要规范民间借贷，严禁非法活动，改进金融服务。

《通知》再次明确信贷规则，并指出，将严厉打击以下非法金融活动：利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款；套取金融机构信贷资金，再高利转贷；面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。同时，《通知》要求，严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。

零壹财经分析师认为，P2P网贷平台并非是《通知》规制的主要对象，《通知》认定的诸如“校园贷”、发放无指定用途贷款（如“现金贷”）等非法活动早前已被发文禁止，因此，该《通知》对P2P网贷行业并不构成重大影响。

与此同时，在业内人士看来，当前网贷平台间的同质化较为严重，长远看并不利于整个行业的发展。

“平台想要长远发展，最重要的应是坚持合规运营。不合规运营的平台自身不仅存在运营风险，随时可能出现问题，而且在监管趋严的大环境下，不合规的平台很快就会被市场淘汰。”郭新涛看来，平台间的同质化不利于整个行业的长远发展未来，网贷平台需要根据自身特点，发展自己的特色业务，下沉到细分领域。