快手整体收购A站 借二次元加码短视频争夺战

邱智丽

动荡不已的“猴山”（指A站）终于迎来了自己的救世主。这家在核心二次元人群中有着非凡意义的网站，打破了自己的死亡循环，拿到了新的资本续命。

6月5日，中文在线发布公告称，该公司同意按照转让协议的约定以合计人民币1.4亿元，向快手出售A站权益，且快手同意以转让款向中文在线购买其持有的上述A站权益。快手方面也向第一财经确认，已全资收购A站。未来，A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展。而快手也会在资金、资源、技术等给予A站大力支持。

作为国内第一家弹幕网站，A站称得上是中国弹幕文化的发源地，产生输出了金坷垃、鬼畜全明星、我的滑板鞋、小苹果等大量网络流行文化，也是中国二次元文化的发源地。

与B站一路获得资本加持，成功在美国IPO不同，A站却一路坎坷，管理层几番变动，控制权几经易手，网站长期停摆。

早在2014年4月，奥飞娱乐董事长蔡东青就投资了A站。2015年8月，合一集团以5000万美元领投A站的A轮融资，并占股18%，此时A站估值已超过2亿美元。2016年1月14日，A站再次获得了软银中国6000万美元的A+轮融资。同年11月，中文在线发布公告宣布，公司拟以2.5亿元入股A站，占股13.51%。本轮投资后A站的估值也达到了18.5亿元。

不过，因公司与A站签署的增资协议中设有“先决条件”，A站未能满足相关要求，因此中文在线未完全支付预订全部的投资款，亦未进行工商变更。虽然关于交易金额、资源如何协同等细节，快手方面告知目前没有更多消息，但根据中文在线公告估算，在快手整体收购A站交易中，后者估值约10.36亿元，估值大幅缩水。

在短视频激战下，A站也曾在巨头之间摇摆。

在这次收购完成之前，有传言称具有阿里背景的云锋基金计划收购A站，但很快计划生变。在阿里放弃控股A站后，由于A站无法缴纳阿里云的服务费用，停止运营了十日之久。随后，有传言称今日头条有意接手A站，在今年春节前加入谈判，但今日头条方面没有对此次谈判给予足够的热情。

值得一提的是，本次收购是快手披露的第一宗对外并购项目，而就在今年一季度，快手刚刚完成新一轮10亿美元融资，作为领投方，腾讯对快手增资4亿美元持股2%。伴随与抖音在短视频领域的战事升级，资金充沛的快手自然需要寻找新的投资标的，来应对今日头条系的短视频产品矩阵。

伴随B站的成功，二次元所带来的商业潜力已经验证。二次元用户群体和抖音、火山小视频的目标用户群体在年龄段上高度重合，也因此今日头条一直在尝试建立自己的二次元内容体系，2017年在投资快手漫画之后，今日头条收购了二次元内容平台“半次元”，以此来丰富自己的产品矩阵内容，在抖音上二次元也形成了一定的气候。

对于快手而言，收购A站能够弥补快手用户圈层上的不足，快手的用户集中于三四线城市、农村以及二线城市的务工者，凭借A站长年积累的情怀和口碑，快手不仅能够拓展用户层，完善内容生态，也能改善自己的品牌形象。同时对于有意冲击上市的快手而言，收购A站也意味着增加了新的业务版图。

“新一代百亿美元体量的互联网内容平台公司，基本都需要慎重考虑自身业务发展之外，通过投资和并购实现再生利益增长这件事，外延性的投资和并购将成为常态。”前经纬创投VC、现熊猫TV副总裁庄明浩表示。

对于快手而言，这笔并购不会是结束而仅仅是个开始。