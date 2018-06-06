虎牙第一季度营收8.436亿元 同比扭亏

新浪科技讯 北京时间6月6日凌晨消息，虎牙（NYSE：HUYA）今日发布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。报告显示，虎牙第一季度总净营收为8.436亿元人民币（约合1.345亿美元），与去年同期的3.989亿元人民币相比增长111.5%；净利润为3140万元人民币（约合500万美元），相比之下去年同期的净亏损为4170万元人民币。这是虎牙自赴美IPO（首次公开招股）上市以来公布的首份财报。

主要业绩：

- 虎牙第一季度总净营收为8.436亿元人民币（约合1.345亿美元），与去年同期的3.989亿元人民币相比增长111.5%；

- 虎牙第一季度净利润为3140万元人民币（约合500万美元），相比之下去年同期的净亏损为4170万元人民币；

- 不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和衍生债务的公允价值损失），虎牙第一季度净利润为6760万元人民币（约合1080万美元），相比之下去年同期不按照美国通用会计准则的净亏损为3470万元人民币；

- 虎牙第一季度平均移动MAU（月度活跃用户人数）达4150万人，与去年同期的3320万人相比增长25.0%；

- 虎牙第一季度平均MAU达9290万人，与去年同期的7800万人相比增长19.2%；

- 虎牙第一季度总付费用户人数达340万人，与去年同期的250万人相比增长34.9%。

财务分析：

虎牙第一季度总净营收为8.436亿元人民币（约合1.345亿美元），与去年同期的3.989亿元人民币相比增长111.5%。

虎牙第一季度直播营收为7.928亿元人民币（约合1.264亿美元），与去年同期的3.826亿元人民币相比增长107.2%，主要由于每付费用户支出增长和付费用户人数增加。付费用户人数的增加，则主要是由于虎牙平台上的线上社交活动增加和平台上所提供的内容的多样化，以及公司继续在将活跃用户转化为付费用户的问题上付出努力。

虎牙第一季度广告及其他营收为5080万元人民币（约合810万美元），与去年同期的1630万元人民币相比增长212.4%。这种重大的增长反映了公司在扩大广告服务业务方面继续付出的努力，该业务是在2016年10月上线的。

虎牙第一季度营收成本为7.125亿元人民币（约合1.136亿美元），与去年同期的3.828亿元人民币相比增长86.2%，主要由于收入分成费用和内容成本增长，以及由于带宽成本增长。虎牙第一季度收入分成费用为5.136亿元人民币（约合8190万美元），与去年同期的2.430亿元人民币相比增长111.4%，主要由于虎牙平台上的虚拟物品销售额增长以及公司继续在电子体育赛事上进行投资。虎牙第一季度带宽成本为1.561亿元人民币（约合2490万美元），与去年同期的1.027亿元人民币相比增长52.1%，主要由于虎牙平台上的平均MAU增长，且直播视频的质量改善，从而使得带宽使用量增长，但被带宽利用率的效率改善以及云计算技术的加大部署所部分抵消。

虎牙第一季度毛利润为1.310亿元人民币（约合2090万美元），与去年同期的1610万美元相比增长712.1%。虎牙第一季度毛利率为15.5%，相比之下去年同期为4.0%，这种增长主要是由于虎牙加强了商业化措施，并继续对规模经济加以利用。

虎牙第一季度研发支出为5150万元人民币（约合820万美元），与去年同期的4240万元相比增长21.4%，主要由于研发员工的薪酬和福利增长。

虎牙第一季度销售和营销支出为2590万元人民币（约合410万美元），与去年同期的1520万元人民币相比增长70.3%，主要由于公司在推广品牌名方面加大了努力，并与多种营销渠道进行合作，从而使得营销和促销支出增长。

虎牙第一季度总务和行政支出为3580万元人民币（约合570万美元），与去年同期的1020万元人民币相比增长251.2%，主要由于与新授予股权奖励有关的股权奖励支出增长，以及由于管理人员的薪酬和福利增长。

虎牙第一季度运营利润为2820万元人民币（约合450万美元），相比之下去年同期的运营亏损为4220万元人民币。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），虎牙第一季度运营利润为5250万元人民币（约合840万美元），相比之下去年同期不按照美国通用会计准则的运营亏损为3520万元人民币。

虎牙第一季度净利润为3140万元人民币（约合500万美元），相比之下去年同期的净亏损为4170万元人民币。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及与公司优先股有关的和衍生债务公允价值损失），虎牙第一季度净利润为6760万元人民币（约合1080万美元），相比之下去年同期不按照美国通用会计准则的净亏损为3470万元人民币。

虎牙第一季度每股普通股摊薄净亏损为4.96元人民币（约合0.79美元），相比之下去年同期的每股普通股摊薄净亏损为0.42元人民币。

不按照美国通用会计准则，虎牙第一季度每股普通股摊薄净利润为0.35元人民币（约合0.06美元），相比之下去年同期的每股普通股摊薄净亏损为0.35元人民币。

资产负债表与现金流：

截至2018年3月31日，虎牙所持现金、现金等价物和短期存款总量为40.716亿元人民币（约合6.491亿美元），相比之下截至2017年3月31日为10.358亿元人民币。这种增长主要是由于公司从B轮融资回合中获得了资金。

在第一季度中，虎牙的运营活动所提供的净现金为1.824亿元人民币（约合2910万美元），相比之下去年同期运营活动所提供的净现金为1.383亿元人民币。

业绩展望：

虎牙目前预计，2018财年第二季度公司总净营收将在9.7亿元人民币到10亿元人民币之间，同比增长110.2%到116.7%。此外，虎牙还预计企业价值的增长将令优先股相关衍生债务的公允价值损失达到23亿元人民币左右，从而对虎牙的第二季度净利润造成影响。主要由于反应了虎牙基于市场和经营状况而作出的当前和初步观点，未来可能有所改变。

电话会议：

财报发布后，虎牙直播管理团队将在美国东部时间2018年6月5日晚上8点（北京时间6月6日上午8点）召开财报电话会议，解读财报结果。收听电话会议的电话号码如下：

美国：+1-888-317-6003

国际：+1-412-317-6061

中国香港：800-963-976；+852-5808-199

中国内地：400-120-6115

会议接入码：5146319

在2018年6月12日前，可拨打以下电话收听电话会议录音：

美国： +1-877-344-7529

国际：+1-412-317-0088

会议接入码：10120763

此外，虎牙直播网站投资者关系频道http://ir.huya.com将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价变动：

当日，虎牙股价在纽约证券交易所的常规交易中收盘上涨0.02美元，至29.72美元，涨幅为0.07%。在随后截至美国东部时间周二18：35（北京时间周三6：35）的盘后交易中，虎牙股价再度上涨2.88美元，至32.60美元，涨幅为9.69%，过去52周，虎牙的最高价为31.60美元，最低价为15.25美元。（唐风）