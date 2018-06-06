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网购热情高涨 澳大利亚决定对跨境电商征收10%增值税

网购热情高涨 澳大利亚决定对跨境电商征收10%增值税
2018年06月06日 06:22 新华社
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　　网购热情高涨，澳大利亚政府决定对跨境电商征收10%增值税

　　白旭/新华社

　　新华社堪培拉6月5日消息，最新数据显示，澳大利亚人网购热情高涨，在线销售额比去年同期增长250%，这给澳零售商带来巨大压力。据多家当地媒体报道，澳政府将于7月1日起对跨境电商征收10%增值税。

　　澳大利亚统计局4日晚间公布的数据显示，今年4月网上销售额达13亿澳元（1澳元约合4.87元人民币），而去年同期只有5亿澳元。这一数据证实了许多零售商最担心的问题：网上销售巨头正从当地商店抢走越来越多的市场份额。

　　目前，在澳大利亚每消费20元中就有1澳元是网上购物花掉的。网购销售额占澳大利亚今年4月全部销售额的5.4%，而去年同期这个比例是3.4%。

　　针对澳政府向跨境电商征收增值税，美国电商企业亚马逊宣布，新政生效后将不再从海外网站给澳大利亚地址的消费者发货。征收增值税意味着网上购买的衣服、图书、电气设备和运动装备会比以前更贵。此前，网购价值不超过1000澳元不用缴纳这笔税费。

　　宏观经济学专家萨拉·亨特表示，澳大利亚网购的迅速增长势头还将持续。

　　（原题为《澳大利亚将对跨境电商收增值税》）

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