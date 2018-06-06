投资宝宝树 阿里入局母婴市场

6月4日，宝宝树宣布与阿里巴巴集团（下称“阿里”）达成资本战略合作。新一轮融资后宝宝树估值达约140亿元人民币。同时，双方将开展在电商、C2M（Customer to Maker）、广告营销、知识付费、新零售、线上线下母婴场景等多个层面的大规模深层合作。

阿里并未透露此次合作的具体金额，仅向第一财经记者表示：“作为中国年轻家庭服务领军企业，宝宝树将成为阿里在全球年轻家庭产业布局中的重要伙伴，与我们联手打造全球母婴消费服务生态圈，服务更多年轻家庭。”

宝宝树成立于2007年，先后上线育儿问答客户端、“宝宝书”儿童应用平台（早教）、宝宝树孕育（备孕&孕期&育儿）、宝宝树时光（成长记录）等App，成为国内母婴综合社交平台。

2015年年底，宝宝树曾获得聚美优品3.72亿元投资，并在电商方面展开合作。2016年11月，再获由复星集团领投，好未来集团、经纬中国、晨山资本等参投的30亿元投资。

不过，早前的投资者聚美优品渐渐在退出。5月底，聚美优品以8650万美元的价格（约合人民币5.5亿元）向第三方投资机构转让宝宝树4%的股权，交易完成后，聚美优品仍持有宝宝树3.3%的股权。

宝宝树创始人兼CEO王怀南表示，在复星、好未来等一系列战略合作伙伴的大力推动下，宝宝树获得了高速发展，而此次引入阿里，无疑将是对于宝宝树商业能量的全面释放。

除资本注入之外，宝宝树与阿里还将展开业务合作。在营销层面，宝宝树依托于流量入口级社区平台及用户大数据布局，已经成功搭建起社会化营销闭环，接下来借助阿里在全链路、全媒体、全数据、全渠道的营销生态。

此外，在被广泛关注的电商领域，阿里将成为宝宝树独家战略合作伙伴，向宝宝树注入包括运营、技术、物流、人才等在内的电商整体解决方案，帮助其电商完成体验与服务的跨越式升级。同时，双方还将在C2M方向有深度合作。

“作为一家育婴平台，宝宝树现在开始做教育、电商等业务，阿里的进入能够解决其资金问题。”独立乳业分析师宋亮告诉第一财经记者，借助宝宝树，阿里能够在线上线下母婴教育方面有所突破，促进阿里线上线下一体化的战略。

近年来，母婴市场风起云涌。

母婴产业主要由社区、渠道、服务等构成。社区主要是母婴用户交流的平台，由于母婴群体的特殊性和年轻化，用户乐于依托互联网社区进行交流，母婴社区便成为营销和导流的重要平台，近几年母婴社区也开始逐步往全产业链拓展，力图找到流量变现的途径。渠道商主要包括综合母婴电商、垂直电商和线下的渠道商，近几年线上和线下有逐步融合的趋势，盈利模式清晰，规模效应明显。母婴服务主要包括早教、亲子游乐、儿童摄影、妈妈护理等领域，母婴服务能拉长用户的消费周期，可以覆盖用户从产前到婴童成长的各个阶段。

在母婴社区方面，目前85后、90后开始步入为人父母的行列，他们对互联网的依赖性很强，而年轻一代的爸爸妈妈已不愿意再听从老一辈的育儿经验，而是更倾向于加入垂直社区中一起分享，讨论和学习他人的经验。

当前，妈妈帮、妈咪知道、宝宝树、摇篮网等社区互动的模式正逐渐从线上主体转移到线上与线下结合的方式。母婴社区的盈利方式主要依靠网络广告、电商。

在母婴渠道方面，现已形成了以京东、天猫、聚美优品等为代表的综合电商；以贝贝、蜜芽为代表的垂直电商；以爱婴室、红孩子为代表的线下渠道商。

“虽然母婴市场拥有大概5万亿的市场规模，但品类多、集中度比较低，参与的企业参差不齐。”宋亮表示，阿里等巨头进入之后最需要解决的问题是资源利用及整合。