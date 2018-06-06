Facebook与厂商分享用户信息 美国国会要求做出解释

新浪科技讯 北京时间6月6日凌晨消息，美国国会参议院商务委员会要求Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）向其提供Facebook与至少60家设备制造商分享用户数据的报告。几周前，该公司曾在经历大规模用户数据被泄露后承诺将加强用户数据保护机制。

据《纽约时报》报道，硬件制造商能获取到Facebook用户的好友数据，即使该用户的好友设置了不允许与第三方分享此类信息。本周二，国会参议院共和党主席、参议员约翰·褚勒（John Thune）和民主党领袖比尔·尼尔森（Bill Nelson）就上述报道中提到的问题给扎克伯格写了一封信。

该信件询问Facebook与设备制造商的合作关系是否符合由联邦交易委员会（Federal Trade Commission）于2011年颁布的法令的要求。同时，该信件还询问了扎克伯格是否想对今年4月份国会作证时的证词做出任何修改。

Facebook回应称，该公司将解决参议院商务委员会提出的任何问题。

据国会议员称，在今年4月份国会听证会后有不少议员向扎克伯格提交了手写的问题，而这数百个问题仍未得到回复。

6月3日，Facebook主管平台战略合作的副总伊姆·阿齐邦（Ime Archibong）在一篇博客文章中写道，由《时代周刊》报道的Facebook与硬件厂商分享数据的行为涉及到的公司有约60家，包括亚马逊、苹果、黑莓、HTC、微软、和三星等。

由国会参议员发出的信件要求Facebook公布参与用户数据分享的公司的详细名单。参议院情报委员会副主席、参议员马克·华纳（Mark Warner）询问中国企业华为、中兴、和小米是否也参与了Facebook数据分享。Facebook没有立即对该问题做出回应。

中国电信设备制造商在接受美国情报部门的审查，情报部门官员称这些企业威胁到了美国国家安全。而中国企业对此是否认的。

今年3月份，联邦交易委员会确认说正在调查Facebook的隐私条款。

据《时代周刊》报道，Facebook允许苹果公司和其他设备制造商“深度”获取Facebook用户的个人数据而无须经过本人同意。另外，Facebook还允许这些硬件制造商获取用户的好友信息且无须征得该好友的同意。并且当用户明确表示不愿与第三方公司分享此类数据后，Facebook仍不做出改变。

Facebook副总裁阿齐邦表示，与设备制造商分享数据旨在帮助用户更便捷地获取到这些数据。阿齐邦说：“这些硬件制造商合作伙伴与Facebook都签署了协议，确保用户的数据不会用来做与提升Facebook体验无关的事情。”

在今年早些时候被曝出8700万用户数据被政治数据公司剑桥分析（Cambridge Analytica）不正当利用后，多个国家的监管机构都开始对Facebook实施更严格的审查。

本周一，参议院商务委员会的两名民主党人爱德华·马基（Edward Markey）和理查德·布鲁门萨尔（Richard Blumenthal）也向扎克伯格写了一封信。他们在信中说：“有消息指出Facebook在没有征得用户明确许可的情况下，向移动设备生产商分享包括宗教信仰、政治偏好、和感情状况等敏感用户信息。我们对此十分关心。”

阿齐邦表示，Facebook与硬件制造商分享数据的行为与前段时间第三方开发者滥用用户信息的行为“大不相同”。（小宝）