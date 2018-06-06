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快手收购成救命稻草：A站估值约18.7亿 不及B站零头

快手收购成救命稻草：A站估值约18.7亿 不及B站零头
2018年06月06日 04:59 证券日报
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　　原标题：快手成A站救命稻草后者估值约18.7亿元不及B站零头

　　■本报记者 谢若琳 

　　弹幕视频网AcFun（以下简称“A站”）要重生了？6月5日，快手方面在接受《证券日报》记者采访时确认了该消息，“快手全资收购A站”。另据《证券日报》记者独家获悉，快手现金接盘了A站100%股权，包括上市公司中文传媒，及奥飞娱乐董事长蔡东青。

　　根据中文在线同日公告，中文在线拟将认购A站的13.51%的股权，转让给快手，投资收益150万元。而根据《证券日报》记者粗略估算，A站目前估值约为18.7亿元，与B站293.35亿元的市值相比，还有很大增长空间。

　　有分析人士认为，短视频大战如火如荼，这次收购对A站和快手来说，都是一次转机，“尤其是对于每况愈下的A站来说，抓住了快手这最后一根救命稻草。”

　　快手接盘 A站重生

　　在国内弹幕历史上，成立于2007年6月份的A站是绝对的领军者，奠定了中国二次元文化的基础。但是，先行者的道路往往相当曲折。

　　2018年，成立于2009年6月份的B站已经登陆纳斯达克，股价不断攀升，截至北京时间6月5日，B站市值已达到45.8亿美元（折合人民币约293.35亿元）。

　　而A站却在年初停止服务，根据此前媒体报道，阿里云提供A站的服务器在1月31号到期，如果不能续费，则可能被关闭服务器。不过A站和阿里云并没有对此正面回复，但2月2号后A站便无法访问。整整11天后，A站恢复运营，随后阿里收购的消息不断传出。

　　实际上，在此之前，A站已历经多轮管理权变动。2016年1月份，A站获得软银中国A+轮6000万投资，管理层调整。孙旻由CEO升为总裁，并任命莫然担任CEO。莫然之后又邀请来半次元CEO王伟担任管理产品技术主管，原先的领导层和中层再一次遭到清洗。直到2016年7月份，原A站总编辑刘炎焱代替莫然接任CEO，A站董事会任命奥飞娱乐副总裁兼首席战略官李斌为董事长，A站的管理团队才算稳定。

　　除去股东之间剪不断理还乱的关系外，2017年6月份，A站也面临着政策上的极大挑战。由于A站不具备《信息网络传播视听节目许可证》，而被国家新闻出版广电总局通报并要求全面整改。2017年7月20日，A站发表声明称，根据北京文化行政执法总队的指导建议，A站将持续对网站进行严格审查，对内容进行严格整改。此后，A站的“影视区”在首页下线。

　　而经历了几轮易主，管理层连续换血的A站，还在资金短缺、偶尔宕机、谁来接盘的迷茫中挣扎。直至6月5日，快手宣布接盘，A站颠沛流离的日子短期内结束了。

　　快手方面表示，“未来，A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展。快手会在资金、资源、技术等方面给予支持。”关于价格方面，对方没有透露。

　　A站CEO刘炎焱在接受媒体采访时也表态：将继续留在A站，公司保持独立运营。

　　在此之前，“A站药丸”的消息从未间断，融资问题更是一个长期难题。业内传言，阿里集团、今日头条等都曾有意接手，但是因多方原因没能谈拢。最终短视频平台快手，突破次元壁，拿下这块中国二次元发源地。

　　一位不愿具名的分析师在接受《证券日报》记者采访时表示，这对双方来说，都是一个转机。“腾讯、今日头条的短视频大战正酣，快手‘压力山大’，而A站的受众，是快手之前几乎没有覆盖到的群体，非常有助于业务多元化拓展。”

　　A站估值约18.7亿元

　　关于具体的收购价格，快手方面没有透露。不过根据中文在线披露，可粗略判断。2016年11月份，中文在线与A站及其原股东签署《关于广州弹幕网络科技有限公司增资协议》，拟以现金出资2.5亿元，认购A站13.51%的股权。彼时，A站估值达到18.5亿元。

　　截至2018年6月5日，中文在线已支付投资款1.385亿元。中文在线表示，因公司与A站签署的协议中设有“先决条件”，A站未能满足相关要求，因此公司未完全支付预订全部的投资款，亦未进行工商变更。

　　2018年6月5日，中文在线与快手签署了《转让协议》，拟将公司持有的全部A站权益，以1.4亿元的价格出让给快手。也就是说，中文在线投资收益为150万元。

　　而按照这一比例粗略推算，A站当前估值约为18.7亿元，虽然与B站相比相差甚远，但仍比此前业内传言的7亿元-10亿元高出不少。

　　对于此次交易，中文在线表示，鉴于A站股东及管理团队有意愿让A站在视频行业平台上进行业务发展，同时 考虑到公司未来投资退出渠道的不确定性，在友好协商的基础上，本着为公司资产保值、增值负责的原则，公司与快手达成了本次转让协议。交易完成后，公司将收回之前全部的投资预付款及资金使用成本，提高了公司资产流动性及使用效率，维护了全体股东的利益。“交易完成后公司将不再享有A站任何权益，亦无后续投资义务。”

　　截至目前，蔡东青还未表态。

　　不过，从业绩方面来看，根据2017年中文在线披露，2015年、2016年A站经营收入分别为363.76万元、71.37万元，净利润分别为-1.13亿元、-1.46亿元，下滑趋势明显。刘炎焱在接受媒体采访时曾表示，A站已接近盈利。“2017年，A站广告方面营收预计1亿元左右，除了较为固定的广告收入外，A站在游戏联运、线下活动和会员上都有相关布局。”

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