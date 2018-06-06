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乐融致新增资获通过 高管表态“不放弃”乐视网

乐融致新增资获通过 高管表态“不放弃”乐视网
2018年06月06日 02:50 21世纪经济报道
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　　本报记者 饶守春 北京报道

　　时隔近半年后，乐融致新电子科技（天津）有限公司（下称“乐融致新”，原“乐视致新”）30亿元增资计划正迎来终章。

　　6月5日，乐视网（300104.SZ）在北京乐视大厦召开2018年第二次临时股东大会，审议有关乐融致新接受包括腾讯系、京东系等方增资的议案。随后晚间披露的公告则显示，乐融致新增资事项均获得股东大会投票通过。

　　乐视网董事长刘淑青在股东大会中表示，乐融致新后续资金到位是乐视上市体系业绩提升一个非常好的开端，同时坦承乐视网的债务是一个比较难解决的问题，但会催收关联交易款，持续保持沟通与改善基本面。

　　增资获通过

　　根据稍早前乐视网披露的股东大会通知公告，6月5日主要审议的是涉及乐融致新增资的11个议案，涉及资金合计27.4亿元。

　　其中，既有包括乐视网以股东身份债转股方式增资的提案，也有包括供应商以相同的方式增资的提案，并且更多的是以战略合作者的身份出现、以现金方式增资的一众“大佬”，包括腾讯系、京东系、联想系和苏宁系等。

　　21世纪经济报道记者此前从一位乐视网内部人士处了解到，多方“大佬”企业能够加入到乐融致新增资方名单中，很大程度源于已经从上市公司去职的孙宏斌，此次增资行为亦很可能由其推动成行。

　　实际上，在腾讯系与京东系增资乐融致新的前后，二者也与后者签署了战略合作协议，其中腾讯系将与其在视频版权方面进行合作，后者则在电商、会员账户等多个领域开展业务合作。

　　刘淑青在股东大会中表示，乐融致新的此次增资可以一定程度缓解目前公司资金紧张状况，有助于恢复公司及乐融致新品牌、信誉，可以实现公司核心业务的重新激活，同时也是符合公司持续发展的方向和长远利益。

　　“如果本次交易可以达成，可以提升乐融致新经营实力，满足公司极度紧张的资金需求。为乐融致新引入战略投资者后，也可以优化乐融致新债务结构。”刘淑青说。

　　乐视网5月中旬披露的乐融致新审计报告显示，后者2017年营业收入为41.17亿元，归属于母公司净亏损约57.64亿元，较2016年双双大幅下滑。此外，截至去年底，乐融致新负债合计85.66亿元，归属于母公司净资产约-18.18亿元，再度处于资不抵债状态。

　　正因此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在乐融致新审计报告中指出，受到乐视系整体流动性风波影响，以及社会舆论持续发酵并不断扩大，后者现金流进一步紧张导致存在偿债压力，持续经营能力存在重大不确定性。

　　对于此次乐融致新增资获股东大会通过，一位乐视网机构股东亦表示，除将缓解其自身债务压力与现金流压力外，对业务的推动也将有望刺激乐视网的业绩回暖，从而使上市公司的发展出现一线曙光。

　　继续“追债”

　　虽然乐融致新增资获得通过，但21世纪经济报道记者从接近乐视网人士处了解到，今年至今，无论是乐融致新还是乐视网，业务发展的颓势仍没有出现明显的好转。而对于这种情况的持续，外界以及乐视网都将部分原因归结于贾跃亭、乐视控股等关联方应收款项的难以收回。

　　据乐视网2017年年报有关数据显示，至去年底，乐视控股等关联方与上市公司存在的关联账款合计约73亿元，其中37亿元为发生的销售金额。此外在资金占用方面，截至今年一季度末，乐视网称，关联方非经营性资金占用达到9.4亿元。

　　关联账款回收也是深交所5月9日对乐视网下发的年报问询函中重点关注的问题，不过这份本该在5月18日即回复的问询函，迄今未见回音。

　　而对于这个问题，乐视网董秘赵凯6月5日表示，公司管理层也一直在为此努力，一直在推进该项工作的进展，并再三强调“公司没有放弃乐视网”，“管理层肯定是希望公司向好”。同时对于外界一直讨论的退市问题，赵凯表示这并非公司单方面能够判断的问题。

　　刘淑青则坦承，乐视网的债务问题目前仍是一个比较难解决的问题，但公司管理层肯定会尽力催收关联交易款，“一步一步，持续沟通持续改善”。

　　值得注意的是，在近期监管层下发的多封问询函中，有提及乐视网是否存在跨期调节利润的问题，对此在本次股东大会中，公司财务总监张巍表示，公司现任管理层是于2017年度陆续任职，7月份公司资金危机爆发后，管理层将大部分精力用在了应对金融机构、债券投资人以及供应商等。

　　“同时，我们也非常重视追讨关联方债务、尽快恢复公司生产经营，挽救岌岌可危的公司现状。”张巍说，“在审计期间，公司选派了丰富经验的项目对接人全力推进审计工作，管理层也积极配合，和审计师保持不间断的沟通。管理层也会不断深入了解公司真实情况，与监管机构保持通畅沟通。”

　　而对于审计机构最终给乐视网年报出具了无法表示意见的审计报告，张巍也表示“公司认可本次审计师出具的审计报告”。（编辑：罗诺）

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