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独角兽基金下周一启动 或可折价参与战略配售

独角兽基金下周一启动 或可折价参与战略配售
2018年06月06日 02:50 21世纪经济报道
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　　21世纪经济报道 李洁雪 深圳报道

　　备受关注的6只专投CDR项目的独角兽基金即将发行。

　　6月5日，南方、招商、汇添富、嘉实等多家公司纷纷发布新产品宣传海报。尽管海报中并未提及具体产品的名字，但“独角兽”的海报形象设计指向性非常明显。

　　此外，银行渠道也传来了关于这6只独角兽基金即将启动发行的消息。消息称，由证监会主导的6只独角兽基金将于下周一也即6月11日起开始募集，并在十天内快速成立。

　　据悉，募集阶段将分为个人认购期和机构认购期两个阶段，其中每家产品的募集规模上限为500亿元，募集下限为50亿元。

　　据21世纪经济报道记者从多个不同信源处获悉，与过往采用战略配售的IPO案例中直接发行和战略配售的价格往往一致不同，独角兽基金参与CDR项目的战略配售或有望拿到较高程度的折价，这将大大提高独角兽基金的吸引力。

　　独角兽基金火速上线

　　今年5月29日，6家基金公司齐齐上报了“3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金”，这便是传说中的“独角兽”基金。

　　上报仅一周后，这6只备受市场关注的独角兽基金就有新的消息传来。6月5日，华夏、易方达、南方、招商、汇添富、嘉实6家公司纷纷发布“重磅新品，警请期待”“前所未有，蓄势待发”等新产品相关的宣传海报。尽管海报中并未提及具体产品的名字，但与“独角兽”相关的海报形象设计指向性非常明显。

　　银行渠道方面随即也有消息传来。从宣传材料来看，银行对各家基金公司的“独角兽”产品基本采用了同一套说辞，对独角兽基金主要提到了“前所未有的战略力度”“前所未有的战略机遇”“前所未有的普惠金融”“前所未有的低费让利”等四大优势。

　　此外，宣传材料还提到，独角兽基金的发售将“限时、限量、限额”，有材料直接指出，下周一9点独角兽基金即开始发售。不过，目前对于独角兽基金的具体发行安排，市场有不同说法。

　　例如关于发行时间，其中一种说法是，战略配售基金将于6月6日取得批文，7日发布公告，发行期仅5天，其中6月11日-6月13日这3天面向个人投资者发行，6月14日-6月15日向社保、养老金、企业年金和职业年金发行，6月20日基金成立，6月21日正式开始投资。

　　另一种说法是，6月11日-6月15日这5天面向个人投资者发行，6月19日面向机构发行，并于当天结束募集。

　　而对于限额，有零售客户的投资上限是50万元，而基金单只产品上限为500亿元、下限为50亿元的说法；但亦有550亿上限等其他说法。

　　其中一家基金公司相关人士透露，“之前的说法是个人投资者募集到6月13日，不过我们收到的最新通知是个人投资者募集到15日，也即第二种说法。”

　　不过，对于上述诸多说法，多家上报独角兽基金的基金公司并未予以明确答复，只回应称，“公司还在等通知，最终时间和具体限额要以发售公告为准”。

　　尽管目前独角兽基金具体发行时间未定，但从5月29日上报材料，到5月31日受理，再到6月5日传出即将发行的消息，这6只独角兽基金的推进堪称火速。

　　华南一位公募人士向记者表示，该6只基金由证监会主导，因此得以迅速推进。如无意外，最迟7月初最早6月下旬即可开始发行运作。

　　或可折价参与配售

　　关于战略配售基金另一值得关注的点在于，是否可以折价参与发行。

　　以往采用战略配售的IPO案例来看，直接发行和战略配售的价格往往是一致的，并无“折价”的实际案例。此次由证监会主导的战略配售基金有望在这方面取得突破。

　　前述华南公募人士向记者透露，由于参与战略配售有一定的发行锁定期，同时6只独角兽基金还设有三年锁定期，考虑到流动性的影响，6只战略配售基金在参与投资CDR时，将有望获得25%-30%的高折价。

　　另有机构人士也向记者提及了独角兽基金将折价参与CDR战略配售的说法，不过该人士表示折价率或不会太高，而且还要视具体项目而定。

　　有业内人士此前指出，配售折价幅度太大不利于公平，应当和限售的时间挂钩，例如可以将战略配售按流通时间的先后，分为18个月、36个月和60个月三档，对应的发行价分别折让5%、10%和15%，最低一档不低于发行前的每股净资产。

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