新浪科技> 互联网> 快手完成对A站整体收购专题 > 正文

快手迎娶A站：这笔收购值不值？能否帮助对抗抖音？

快手迎娶A站：这笔收购值不值？能否帮助对抗抖音？
2018年06月06日 01:16 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　迎娶A站 快手这笔收购值不值？

　　新京报讯 （记者白金蕾）6月5日，短视频平台快手和二次元弹幕网站Acfun（下称：A站）的官方人士均向新京报记者确认，快手已经完成了对二次元弹幕网站Acfun（A站）的全资收购。

　　A站相关负责人对新京报记者称，未来A站将保持独立品牌、维持独立运营，继续保持原有团队、独立发展。

　　快手相关负责人则称，快手会在资金、资源、技术等方面给予A站支持。“快手是一家专注做多于说的公司，所以不希望做过多的评论和解读，各种猜测并无意义。未来，我们帮助更多的人记录、分享、连接，用技术提升每一个人独特的幸福感，这个使命和方向不会变。”

　　这也意味着A站此前的股东华策影视、中文在线及奥飞动漫董事长蔡冬青等全部退出。虽然交易双方并未公布具体的估值和交易金额，但根据中文在线昨日午间发布的公告，其以1.4亿元的交易对价向快手出售A站13.51%的股权。以此可以推算出A站当前估值约10.36亿元。

　　2016年11月，中文在线拟以2.5亿元买入A站13.51%的股权，当时A站估值约18.5亿元，一年半时间，估值缩水超8亿元。

　　A站自2007年成立以来，立足于90后、00后泛二次元亚文化群体，从弹幕视频起步，逐渐形成该群体高度聚集的网络虚拟社区。与已经上市的B站相比，A站近年发展并不顺畅，截至2016年9月底，资产总额约为3626万元的A站，总负债高达1.48亿元。

　　“换做其他公司到A站现在的情况，肯定一文不值或者倒闭了，这个收购证明了ACG、二次元作为一种文化的长期价值。同时，由于二次元社区的运营对团队、人员都有比较苛刻的要求，想在短时间内新做一个同类产品比较难。”一位国内头部二次元公司资深从业者告诉新京报记者。

　　互联网行业分析师唐欣、易观分析师马世聪认为，快手收购A站的可能原因有三：从用户结构来看，A站用户更为集中于一线、新一线和二线城市，有利于快手扩展圈层用户；在泛娱乐、二次元领域，A站品牌价值、用户认知、内容生态积累仍在；未来如果快手谋求上市，可以提升其商业想象空间。

　　一位早年曾参与A站投资的人士对于A站被快手收购表示，“也算好归属吧。”

　　■ 分析

　　1 在快手之前，A站曾受资本追捧？

　　在被快手收购前的一年，A站一直被关停、欠薪、融资难等问题缠绕。

　　A站的资金问题集中在农历新年前爆发。2月2日上午起，因拖欠云服务商费用，A站开始了持续10天的网站无法访问状态。同时，多位A站员工爆出被欠薪3个月，离职员工亦表示未收到末月工资。上述问题在2月12日得到解决。

　　外界猜测2月、3月是A站融资的关键节点，先后有报道称，阿里巴巴旗下云锋基金和上海全土豆文化传播有限公司（土豆文化），以及今日头条等均曾有意接手A站，有知情人士曾向新京报记者表示，今日头条与A站“正在谈”，但阿里巴巴和头条官方均持“不予置评”态度。

　　在这轮收购前，A站曾获得4轮融资，分别是2015年8月，合一集团5000万美元的A轮融资；2016年1月，软银中国资本6000万美元的A+轮融资；2016年8月，华策影视5000万人民币的战略融资；2016年11月，中文在线2.5亿人民币的B轮融资。

　　一位国内头部二次元网站从业者表示，如果是其他互联网产品，遇到资金困境、用户量下滑，甚至差点被云服务商停止服务器的窘境，“根本没必要买，其他人自己做一个就行了”。但二次元社区的运营难度对团队、人员要求比较苛刻，而这也反映出了ACG、二次元作为一种文化的长期价值。

　　2 快手收购A站到底值不值？

　　A站的盈利能力堪忧。

　　此前，中文在线公告中透露了A站的经营状况。A站2015年的营业收入约为364万元，净亏损1.13亿元，A站2016年前9个月营业收入约为71万元，净亏损1.46亿元。截至2016年9月底，资产总额约为3626万元的A站，总负债高达1.48亿元。

　　易观千帆2018年4月最新数据显示，A站月活跃用户仅为147.7万，月用户使用时长为177.99万小时。2017年初，A站对外的数据是，拥有60万up主，每日生产11000个原创视频，用户日停留时间54分钟，日页面浏览量5500万。

　　易观分析师马世聪认为，打动快手的并非是A站的用户量，而是品牌价值，“在泛娱乐、二次元这块，A站品牌价值、用户认知、内容生态积累仍在。”

　　收购A站能弥补快手的用户圈层。极光大数据的数据分析显示，A站有更大比例的用户分布在一线城市，占比达到20.04%，新一线和二线城市在A站用户中也有着较高的占比。而快手的用户相对要更加下沉，分布在三线及以下城市的用户占比超过60%。在具体城市分布上，北上广深在A站用户占比中占据前四位，快手用户对于头部城市的集中程度并不显著。

　　3 收购A站能否助快手对抗抖音？

　　虽然看起来A站给人以“萝莉”的形象，而快手让人觉得是“中年大叔”，但其在业务上却可以实现联动。在此前的采访中，接近快手人士告诉新京报记者，快手的现金流良好，而现金流的主要来源是直播打赏、游戏联运和信息流广告。

　　在直播方面，A站的直播频道“生放送”，为头部游戏直播平台斗鱼的前身，虽然斗鱼剥离后对A站的直播业务有所影响，但A站在直播领域的影响犹在。另据上述二次元领域资深人士介绍，二次元内容可以作为游戏的天然IP，而游戏则可以成为二次元内容的“放大器”和“收割器”，因此双方联姻后，也具有一定的想象空间，商业模式可以参考已经上市的二次元弹幕网站B站。

　　对于被收购后，A站是否会越来越像“曾经作为备用网站”的B站，互联网分析师唐欣称，“A站和B站本来就有很多相似之处，用户群体相似决定他们两家的战略未来也会有很多相似之处。”

　　从网站公示来看，A站和快手均拥有CPI备案和《网络文化经营许可证》，但并未公示《信息网络传播视听节目许可证》。2017年6月，广电总局还曾以A站在不具备《视听许可证》的情况下，开展视听节目服务，对其视听节目下达关停通知，A站因此下架了众多影视剧、网络电影、新闻节目、纪录片等视听节目。

　　虽然依然稳居短视频领域下载量第一位，但快手在春节后遭到今日头条系短视频矩阵的强力挑战。根据App Annie统计的3月数据，MAU最高的5大短视频App为快手、抖音、全民K歌、火山小视频、西瓜视频，可以看出，快手虽然月活用户最高，但抖音、火山小视频、西瓜视频对其紧追不舍，并且三者集合的力量更为强大。

　　因此，外界也将快手收购A站视作一剂“强心针”。互联网分析师唐欣认为：“A站具有较强的二次元特性，这是与抖音的区别，或许是快手守住短视频领域的一个切口。”但能否成功对抗抖音，唐欣持保留态度，“收购肯定不是快手的冲动之举。但想要依靠收购A站来抵抗抖音，还是不够的，还需要后续很多工作要做。”

快手A站头条
我要反馈
相关专题： 快手完成对A站整体收购
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有