快手迎娶A站：这笔收购值不值？能否帮助对抗抖音？

迎娶A站 快手这笔收购值不值？

新京报讯 （记者白金蕾）6月5日，短视频平台快手和二次元弹幕网站Acfun（下称：A站）的官方人士均向新京报记者确认，快手已经完成了对二次元弹幕网站Acfun（A站）的全资收购。

A站相关负责人对新京报记者称，未来A站将保持独立品牌、维持独立运营，继续保持原有团队、独立发展。

快手相关负责人则称，快手会在资金、资源、技术等方面给予A站支持。“快手是一家专注做多于说的公司，所以不希望做过多的评论和解读，各种猜测并无意义。未来，我们帮助更多的人记录、分享、连接，用技术提升每一个人独特的幸福感，这个使命和方向不会变。”

这也意味着A站此前的股东华策影视、中文在线及奥飞动漫董事长蔡冬青等全部退出。虽然交易双方并未公布具体的估值和交易金额，但根据中文在线昨日午间发布的公告，其以1.4亿元的交易对价向快手出售A站13.51%的股权。以此可以推算出A站当前估值约10.36亿元。

2016年11月，中文在线拟以2.5亿元买入A站13.51%的股权，当时A站估值约18.5亿元，一年半时间，估值缩水超8亿元。

A站自2007年成立以来，立足于90后、00后泛二次元亚文化群体，从弹幕视频起步，逐渐形成该群体高度聚集的网络虚拟社区。与已经上市的B站相比，A站近年发展并不顺畅，截至2016年9月底，资产总额约为3626万元的A站，总负债高达1.48亿元。

“换做其他公司到A站现在的情况，肯定一文不值或者倒闭了，这个收购证明了ACG、二次元作为一种文化的长期价值。同时，由于二次元社区的运营对团队、人员都有比较苛刻的要求，想在短时间内新做一个同类产品比较难。”一位国内头部二次元公司资深从业者告诉新京报记者。

互联网行业分析师唐欣、易观分析师马世聪认为，快手收购A站的可能原因有三：从用户结构来看，A站用户更为集中于一线、新一线和二线城市，有利于快手扩展圈层用户；在泛娱乐、二次元领域，A站品牌价值、用户认知、内容生态积累仍在；未来如果快手谋求上市，可以提升其商业想象空间。

一位早年曾参与A站投资的人士对于A站被快手收购表示，“也算好归属吧。”

■ 分析

1 在快手之前，A站曾受资本追捧？

在被快手收购前的一年，A站一直被关停、欠薪、融资难等问题缠绕。

A站的资金问题集中在农历新年前爆发。2月2日上午起，因拖欠云服务商费用，A站开始了持续10天的网站无法访问状态。同时，多位A站员工爆出被欠薪3个月，离职员工亦表示未收到末月工资。上述问题在2月12日得到解决。

外界猜测2月、3月是A站融资的关键节点，先后有报道称，阿里巴巴旗下云锋基金和上海全土豆文化传播有限公司（土豆文化），以及今日头条等均曾有意接手A站，有知情人士曾向新京报记者表示，今日头条与A站“正在谈”，但阿里巴巴和头条官方均持“不予置评”态度。

在这轮收购前，A站曾获得4轮融资，分别是2015年8月，合一集团5000万美元的A轮融资；2016年1月，软银中国资本6000万美元的A+轮融资；2016年8月，华策影视5000万人民币的战略融资；2016年11月，中文在线2.5亿人民币的B轮融资。

一位国内头部二次元网站从业者表示，如果是其他互联网产品，遇到资金困境、用户量下滑，甚至差点被云服务商停止服务器的窘境，“根本没必要买，其他人自己做一个就行了”。但二次元社区的运营难度对团队、人员要求比较苛刻，而这也反映出了ACG、二次元作为一种文化的长期价值。

2 快手收购A站到底值不值？

A站的盈利能力堪忧。

此前，中文在线公告中透露了A站的经营状况。A站2015年的营业收入约为364万元，净亏损1.13亿元，A站2016年前9个月营业收入约为71万元，净亏损1.46亿元。截至2016年9月底，资产总额约为3626万元的A站，总负债高达1.48亿元。

易观千帆2018年4月最新数据显示，A站月活跃用户仅为147.7万，月用户使用时长为177.99万小时。2017年初，A站对外的数据是，拥有60万up主，每日生产11000个原创视频，用户日停留时间54分钟，日页面浏览量5500万。

易观分析师马世聪认为，打动快手的并非是A站的用户量，而是品牌价值，“在泛娱乐、二次元这块，A站品牌价值、用户认知、内容生态积累仍在。”

收购A站能弥补快手的用户圈层。极光大数据的数据分析显示，A站有更大比例的用户分布在一线城市，占比达到20.04%，新一线和二线城市在A站用户中也有着较高的占比。而快手的用户相对要更加下沉，分布在三线及以下城市的用户占比超过60%。在具体城市分布上，北上广深在A站用户占比中占据前四位，快手用户对于头部城市的集中程度并不显著。

3 收购A站能否助快手对抗抖音？

虽然看起来A站给人以“萝莉”的形象，而快手让人觉得是“中年大叔”，但其在业务上却可以实现联动。在此前的采访中，接近快手人士告诉新京报记者，快手的现金流良好，而现金流的主要来源是直播打赏、游戏联运和信息流广告。

在直播方面，A站的直播频道“生放送”，为头部游戏直播平台斗鱼的前身，虽然斗鱼剥离后对A站的直播业务有所影响，但A站在直播领域的影响犹在。另据上述二次元领域资深人士介绍，二次元内容可以作为游戏的天然IP，而游戏则可以成为二次元内容的“放大器”和“收割器”，因此双方联姻后，也具有一定的想象空间，商业模式可以参考已经上市的二次元弹幕网站B站。

对于被收购后，A站是否会越来越像“曾经作为备用网站”的B站，互联网分析师唐欣称，“A站和B站本来就有很多相似之处，用户群体相似决定他们两家的战略未来也会有很多相似之处。”

从网站公示来看，A站和快手均拥有CPI备案和《网络文化经营许可证》，但并未公示《信息网络传播视听节目许可证》。2017年6月，广电总局还曾以A站在不具备《视听许可证》的情况下，开展视听节目服务，对其视听节目下达关停通知，A站因此下架了众多影视剧、网络电影、新闻节目、纪录片等视听节目。

虽然依然稳居短视频领域下载量第一位，但快手在春节后遭到今日头条系短视频矩阵的强力挑战。根据App Annie统计的3月数据，MAU最高的5大短视频App为快手、抖音、全民K歌、火山小视频、西瓜视频，可以看出，快手虽然月活用户最高，但抖音、火山小视频、西瓜视频对其紧追不舍，并且三者集合的力量更为强大。

因此，外界也将快手收购A站视作一剂“强心针”。互联网分析师唐欣认为：“A站具有较强的二次元特性，这是与抖音的区别，或许是快手守住短视频领域的一个切口。”但能否成功对抗抖音，唐欣持保留态度，“收购肯定不是快手的冲动之举。但想要依靠收购A站来抵抗抖音，还是不够的，还需要后续很多工作要做。”