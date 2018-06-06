社交电商火热小心“偷换概念”

一家之言

当社交电商展现出“赚钱”的商业能力时，其概念化将引发行业良莠不齐，被有心之人利用。

以拼多多为代表的社交电商，将娱乐与分享的理念融入电商运营。用户发起邀请，在与朋友、家人、邻居等拼单成功后，以较低的价格买到商品。同时，社交电商平台通过拼单了解消费者，便于后续通过机器算法进行精准推荐和匹配。

内容为王时代，社交电商崛起。与传统电商相比，社交电商更重视用户、内容，在产品、推广、交易、数据管理等方面展现出前景。

社交电商已成新零售的急先锋，引发各大传统电商争相涉足。BAT紧锣密鼓地布局，大大小小的社交电商如雨后春笋一样勃发。不过，有正经探索商业模式的，也有炒作概念的“伪装者”。眼下，社交电商领域不乏滥竽充数者。

新京报记者暗访一家社交电商平台发现，一位新用户在这家平台会员的推荐下，从平台上购买399元的商品便可成为会员。这位邀请新用户的会员则会根据其会员、服务商、优秀服务商的等级，得到100、200或250元的收入。评判不同等级的依据是该会员拉来的新会员人数和下线用户消费金额。

这样的营销手段，左看右看都有点像传销模式——通过发展下线、通过滚雪球的方式积聚消费人气，并设计各种等级待遇予以引诱。

此外，还有一家艺术品社交电商平台，声称平台上拥有1300多位签约顶级艺术名家资源，有4000多幅名家字画，有珠宝玉器各类饰品和大小摆件近10万件，总资产近百亿。此外，平台“誓将百亿文化艺术资源更好地融入到人民群众当中”。

作为新兴事物，社交电商已渗透到社会的各个方面。但是，如此之流的社交电商平台靠谱度几何，值得深思。当社交电商展现出“赚钱”的商业能力时，其概念化将引发行业良莠不齐，被有心之人利用。

即便是货真价实的社交电商平台，也需要自我完善的过程。此前，有的平台以超低价做虚假宣传，引诱消费者下单。“骗局”暴露，消费者惊呼上当。不得不说，虚假宣传正在损耗社交平台的信誉和声望。

与其他新生事物一样，对社交电商，要从社会功能上认可其价值。它与传统电商是一脉相承的，是一种发展的新动力，在双创、扶贫、惠民生等方面对地方经济和社会发展产生积极影响。

此外，社交电商是从单纯对产品的经营转向人际关系的经营。这种创新是随着社会需求产生的客观趋势，无论监管者还是参与者都要顺势而为。

毕竟，比起淘宝等传统电商刚兴起的时候，只要监管到位，社交电商的问题更容易解决。

□蔡恩泽（财经评论人）