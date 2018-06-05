快手为什么要买A站？

来源：寻找中国创客

记者 万珮 闫丽娇

编辑 魏佳

6月5日早间，快手确认已完成对Acfun的整体收购，未来，A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展。快手也会在资金、资源、技术等给予A站大力支持。

快手方面告诉寻找中国创客，目前并没有其他消息可以公布。A站则回应寻找中国创客称，内部目前没有其他调整，团队保持不变。

在抖音崛起，BAT纷纷布局短视频的背景下，快手对A站的出手却让人有些意外。此前曾有媒体报道称，在云峰基金及其背后的阿里巴巴放弃控股A站后，今日头条有意接手A站，且多次和A站接触。

互联网分析师丁道师告诉寻找中国创客，快手此时出手收购A站，首先是价格比较低廉，其次，虽然A站经营状况不好，但是A站的用户非常值钱，能和快手的用户形成互补。

A站身价几何？

根据企业信用公示系统信息，北京赛瑞思动文化传播有限公司（A站子公司）在今年2月底有两笔股权出质记录。

2月27日，赛瑞思动出质了游艺星际（北京）科技有限公司2560股权给北京快手科技有限公司；3月6日，广州弹幕网络科技有限公司（A站的运营主体公司）出质了赛瑞思动股权给快手。

今日早间，快手官方宣布确认完成对Acfun的整体收购。快手并未公布收购价格，但此前根据去年底的公开报道，A站在与阿里巴巴谈判时，投前估值为 7.5 亿人民币，这比它上一轮融资时18.5亿元的估值已缩水一大半。

根据中文在线于今日午间发布的公告，公司与快手签署了《转让协议》，拟将公司持有的全部A站权益出售给快手，转让款合计为1.4亿元。

中文在线于2016年11月以2.5亿元认购了A站13.51%股权。中文在线称，截至目前，中文在线仅支付了投资预付款人民币1.39亿元。因公司与A站签署的增资协议中设有“先决条件”，而A站未能满足相关要求，所以公司未完全支付预订全部的投资款，亦未进行工商变更。

此次中文在线以1.4亿元出手其所持有的全部A站权益，如果该部分仍为13.51%，则可以计算出，此次快手收购A站的估值约为10.37亿元。

A站用户与快手互补

A站的情况并不乐观，根据公开报道，A站在去年11月实际DAU降到160万，其中 PC 端 90 万、移动端 45 万——这个数字在去年 1 月份的峰值是 1200万，当时月平均DAU也有800万。

根据Quest Mobile的最新数据，从2018年的1月到5月，快手APP的用户规模在萎缩，尤其是3月份以后，环比增长率一直为负。

在数据骤降的情况下，快手为什么要收购A站？

一名文娱投资人告诉寻找中国创客，此次收购对快手而言，有两方面好处，可以增加人群覆盖范围，拓宽用户圈层。同时，扩大营收，为上市做准备。对于A站来说，快手的流量是一种补充，其次，资金也是重要因素。

极光大数据的数据分析显示，在用户性别分布结果上，A站和快手均表现出男性用户略高于女性的特征，而且两个用户群体的男女比例相仿。用户城市等级分布结果显示，A站有更大比例的用户分布在一线城市，占比达到20.04%，新一线和二线城市在A站用户中也有着较高的占比。

而快手的用户相对要更加下沉，分布在三线及以下城市的用户占比超过60%。在具体城市分布上，北上广深在A站用户占比中依次占据前四位，快手用户对于头部城市的集中程度并不显著。

互联网分析说丁道师认为，A站虽然经营状况不好，但是其用户仍然非常值钱，“如果完成收购，相信快手很快会把这部分用户倒过来形成互补。”

团队随资本四次震荡

A站成立于2007年6月，是中国大陆第一家弹幕视频网站，却因为资本方的频繁变动，数次高管轮换，一步步落后于其竞争对手B站，甚至还多次传出网站打不开、停服、关闭的消息。

2017年11月25日，AcFun网站出现无法打开现象。2018年2月2日，A站网站再次无法访问，此前曾有媒体报道称，A站的服务器将于1月31日晚到期，如果无法续费则面临关闭服务器的风险。不过，截至收购之前，A站均运营正常。

天眼查信息显示，在这轮收购前，A站曾获得4轮融资，分别是2015年8月，合一集团5000万美元的A轮融资；2016年1月，软银中国资本6000万美元的A+轮融资；2016年8月，华策影视5000万人民币的战略融资；2016年11月，中文在线2.5亿人民币的B轮融资。

与管理团队都很稳健的B站不同，A站每一次的资本变动都伴随着管理团队的变动。2014年到2016年，A站经历了四次领导层变动。

2014年，A站大股东陈少杰离开，奥飞系投资A站并成为最大股东，占股92%。此后，A站原站长赛门因“观念不和”出走，奥飞系入驻管理层。2015年4月，A站法人以及董事长由前奥飞动漫国内营销总监蔡钊展更换为孙旻，奥飞系蔡东青的股份由92%降到51%，孙旻持股41%。8月，孙旻出任CEO，刘炎焱为总编辑。2015年，优酷土豆5000万美元注资，管理层再洗牌。

2016年1月，软银中国6000万美金投资A站，核心团队再度发生大的变化，莫然接替孙旻担任CEO一职。2016年7月，原A站总编辑刘炎焱接任莫然担任CEO一职，奥飞娱乐副总裁、首席战略官李斌担任董事长。

一位A站前高管表示，“每次换管理层，大家会对外说，这是新的开始，但最后，大家都成了开始本身。”

此轮收购的消息公布后，A站对寻找中国创客表示，团队目前没有调整。

短视频巨头布局亚文化用意何在？

此前曾有媒体报道称，今日头条从很早以前就开始关注A站，并已经多次与A站进行接触。云峰基金及其背后的阿里巴巴放弃控股A站后，正好给了今日头条机会。

除了对A站有意之外，今日头条早早在二次元领域有所动作。早在今年1月，今日头条下属的北京闪星科技收购二次元UGC社区半次元。这是在2017年初跟投快看漫画C轮之后，今日头条在动漫领域又一次出手。今年3月，头条还参与了一家动画制作公司声影动漫的A轮融资。

两家短视频巨头今日头条和快手布局长视频和亚文化的原因何在？

此前，曾有分析称，仅仅依靠自媒体产生内容的信息流模式，已经不足以在未来的内容分发竞争中占据优势。

互联网独立分析师唐欣告诉寻找中国创客，短视频的特点是内容门槛低，但更新换代快。短视频企业依靠短视频内容快速聚拢用户和作者后，需要设法建立自己的行业门槛。布局长视频和二次元就是基于这样的考虑。二次元能够聚拢一部分忠实用户，也能积攒IP，长视频则是积累版权，长视频相对来说，生命周期更长。