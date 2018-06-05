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消息称亚马逊拟在印度投资70亿美元 挑战沃尔玛

消息称亚马逊拟在印度投资70亿美元 挑战沃尔玛
2018年06月05日 22:44 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月5日晚间消息，CNBC TV-18电视台周二报道称，为了与沃尔玛竞争，亚马逊计划在印度市场追加20亿美元投资，从而使投资总额达到约70亿美元。

　　报道援引一位知情人士的消息称：“亚马逊豪赌印度市场，在沃尔玛收购Flipkart之后，这一点变得更加明确。亚马逊正在密切关注印度市场，并制定相应的战略。印度是全球增速最快的市场之一，亚马逊当然不甘落后。”

　　之前，亚马逊承诺在印度市场投资50亿美元。此次追加20亿美元之后，亚马逊在印度市场的投资总额将达到70亿美元。这些额外的投资将有利于亚马逊更好地与沃尔玛竞争。

　　分析人士称，亚马逊此次追加投资，也正是受沃尔玛收购印度最大电商平台Flipkart交易的影响。沃尔玛上个月宣布，将以160亿美元收购Flipkart 77%的股权。

　　知情人士称，目前亚马逊追加投资的热情很高，但尚未确定具体的时间表。对于之前承诺的50亿美元投资，有业内专家和消息人士称，已经有33亿美元至38亿美元流入印度市场。

　　花旗集团旗下研究部门花旗研究(Citi Research)上个月曾发布报告称，沃尔玛收购Flipkart后，亚马逊在印度市场仍将继续快速发展。花旗研究将亚马逊印度市场业务估值160亿美元。(李明)

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