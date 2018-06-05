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比特币谷歌搜索量下滑75% 市场兴趣显著降温

比特币谷歌搜索量下滑75% 市场兴趣显著降温
2018年06月05日 22:01 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月5日晚间消息，随着价格的下滑，比特币今年在互联网上的热度也随之降温。

　　基于对“谷歌趋势”(Google Trends)的研究表明，年初至今“比特币”一词的搜索量下滑了75%，最近三个月的跌幅接近50%。

　　市场研究公司DataTrek Research联合创始人尼古拉斯·克拉斯(Nicholas Colas)认为，“比特币”搜索量的下滑将来可能影响到比特币的价格。

　　克拉斯说：“我们利用‘谷歌趋势’来追踪比特币搜索量，以此作为潜在买家的统计依据。将来比特币要再次赢得全球关注，需要有新的动力。”

　　“谷歌趋势”用数字来体现全球网民对搜索内容的兴趣，“100”代表最高的流行度。今年1月1日，比特币的搜索指数为“37”，而6月2日则降至“9”，流行度明显降低。

　　数字加密货币行情网站CoinDesk数据显示，今年比特币的价格已下滑约50%，本周一的交易价格不到7500美元。相比之下，比特币价格去年上涨了1300%，去年12月一度达到近2万美元。

　　除了比特币，其它数字加密货币的搜索量也显著下降。例如，第二大加密货币以太坊搜索量下滑了70%，瑞波币下滑了87%，比特币现金下滑了82%。(李明)

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