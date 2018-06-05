互金协会互联网金融统一身份核验平台启动试运行

中国证券网讯 近日，中国互联网金融协会互联网金融统一身份核验平台启动试运行。该平台是协会响应广大会员机构迫切需求，按照国家有关金融监管要求，组织行业力量共商共建的互联网金融行业基础设施，是协会服务监管、服务行业、服务社会的又一重要举措。

据了解，该平台采用先进的身份核验技术，整合各身份核验渠道主流数据资源，作为互联网金融行业的统一入口，为从业机构提供客户身份核验的一站式接入，可显著提高身份核验效率，节约从业机构开展业务的运营管理成本，着力解决当前从业机构在实名验证方面存在的验证渠道不一、效率差别大、成本高、多点接入等问题。

目前，互联网金融统一身份核验平台一期正在试运行，现已具备公民身份信息核验、银行卡账户信息核验、通信运营商信息核验、数字证书核验、人脸识别等5个模块共13种接口的核验能力。已接入的机构包括商业银行、第三方支付、网络借贷等，待接入的机构包括证券、保险等其他从业机构。下一步，平台将不断丰富系统功能，扩大数据源接入范围，在助力从业机构合法合规经营、行业规范健康发展方面发挥更大的作用。（张琼斯）