新浪科技> 互联网 > 正文

直击|联想手机品牌回归 刘军：关乎联想未来新增长点

直击|联想手机品牌回归 刘军：关乎联想未来新增长点
2018年06月05日 18:59 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
刘军宣布联想手机重生刘军宣布联想手机重生

　　新浪科技讯 6月5日晚间消息，联想今日发布旗舰机型Z5，售价1299元起。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军宣布，联想手机品牌正式回归，同时手机团队将加入联想中国。刘军称，全新回归的联想手机的品牌理念是“良心优品，国民手机”，手机业务也直接关乎联想未来新增长点的打造。

　　要东山再起靠八字理念

　　过往5年，联想手机曾推出ZUK等多个品牌，但因业绩欠佳被“遗弃”，开始专注于MOTO品牌。

　　“过去几年联想手机从未止步”，刘军说，2012年，联想手机曾在中国市场取得了出货量第二的成绩，2014年联想手机曾在全球市场创下出货量第三的成绩，“希望联想手机品牌本次回归，能够创造更多奇迹”。

　　“坦率来讲，这次出发比起2011年的那次更具挑战，因为现在我们面对的是一个相对饱和的市场，所以需要我们有不同的做法”，刘军说，联想手机在这样一个竞争非常激烈的市场要东山再起，重新出发的核心理念是八个字：良心优品，国民手机。其中，良心优品代表将专注于匠心打造产品，国民手机是希望推出诚恳、惠民的价格。

　　此前，联想集团CEO在接受新浪科技专访时指出，通过多次复牌后，联想移动业务的战略已愈发清晰，联想有能力做好手机业务。“但在短时间内，并不是在这个业务上追求增长和市场份额，而是先让手机业务恢复健康”。

　　手机业务关乎联想新增长点

　　此次联想发布了多款新品，包括联想Z5、联想K5 Note、联想A5、联想Watch ⅹ、粒子矿云等。

　　其中，联想Z5手机被其定义为“新国民旗舰”，拥有90%的屏占比、完美R角、超窄边框、双面2.5D康宁大猩猩玻璃，以及6GB+64GB起步、3300mAh电量等主流配置，这款新品定价为1299元起。此外，联想K5 Note、A5两款手机分别定价在799元、599元起。

　　刘军指出，手机是用户使用时间及黏着度最高的设备，是连接智能物联设备与应用的重要枢纽，是未来用户获得5G体验的重要端口，更是联想智能物联的重要引擎之一，“手机业务是联想集团第二波战略的重要组成部分，直接关乎联想未来新增长点的打造，更关乎联想为中国用户持续不断地创造价值”。

　　资料显示，今年5月8日，联想集团宣布对组织和资源进行调整，成立了智能设备业务集团（IDG），把PCSD（个人电脑和智能设备业务集团）和MBG（移动业务集团）整合在一起。其中，常程担任MBG中国业务代理负责人向刘军汇报，联想手机中国区业务正式加入联想中国。(韩大鹏)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有