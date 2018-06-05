直击|联想手机品牌回归 刘军：关乎联想未来新增长点

刘军宣布联想手机重生

新浪科技讯 6月5日晚间消息，联想今日发布旗舰机型Z5，售价1299元起。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军宣布，联想手机品牌正式回归，同时手机团队将加入联想中国。刘军称，全新回归的联想手机的品牌理念是“良心优品，国民手机”，手机业务也直接关乎联想未来新增长点的打造。

要东山再起靠八字理念

过往5年，联想手机曾推出ZUK等多个品牌，但因业绩欠佳被“遗弃”，开始专注于MOTO品牌。

“过去几年联想手机从未止步”，刘军说，2012年，联想手机曾在中国市场取得了出货量第二的成绩，2014年联想手机曾在全球市场创下出货量第三的成绩，“希望联想手机品牌本次回归，能够创造更多奇迹”。

“坦率来讲，这次出发比起2011年的那次更具挑战，因为现在我们面对的是一个相对饱和的市场，所以需要我们有不同的做法”，刘军说，联想手机在这样一个竞争非常激烈的市场要东山再起，重新出发的核心理念是八个字：良心优品，国民手机。其中，良心优品代表将专注于匠心打造产品，国民手机是希望推出诚恳、惠民的价格。

此前，联想集团CEO在接受新浪科技专访时指出，通过多次复牌后，联想移动业务的战略已愈发清晰，联想有能力做好手机业务。“但在短时间内，并不是在这个业务上追求增长和市场份额，而是先让手机业务恢复健康”。

手机业务关乎联想新增长点

此次联想发布了多款新品，包括联想Z5、联想K5 Note、联想A5、联想Watch ⅹ、粒子矿云等。

其中，联想Z5手机被其定义为“新国民旗舰”，拥有90%的屏占比、完美R角、超窄边框、双面2.5D康宁大猩猩玻璃，以及6GB+64GB起步、3300mAh电量等主流配置，这款新品定价为1299元起。此外，联想K5 Note、A5两款手机分别定价在799元、599元起。

刘军指出，手机是用户使用时间及黏着度最高的设备，是连接智能物联设备与应用的重要枢纽，是未来用户获得5G体验的重要端口，更是联想智能物联的重要引擎之一，“手机业务是联想集团第二波战略的重要组成部分，直接关乎联想未来新增长点的打造，更关乎联想为中国用户持续不断地创造价值”。

资料显示，今年5月8日，联想集团宣布对组织和资源进行调整，成立了智能设备业务集团（IDG），把PCSD（个人电脑和智能设备业务集团）和MBG（移动业务集团）整合在一起。其中，常程担任MBG中国业务代理负责人向刘军汇报，联想手机中国区业务正式加入联想中国。(韩大鹏)