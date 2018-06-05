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陌陌市值突破100亿美元 多家机构上调目标价

陌陌市值突破100亿美元 多家机构上调目标价
2018年06月05日 18:20 界面
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陌陌市值突破100亿美元 多家机构上调目标价
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　　北京时间6月5日，陌陌股价自5月29日以来上涨近30%，昨日收盘于50.3美元，市值首次突破100亿美元大关，创历史新高。

　　陌陌最新财报显示，2018年第一季度，陌陌净营收达27.6亿人民币（4.351亿美元），同比增长64%。不按照美国通用会计准则计量，2018年一季度归属于陌陌的净利润为9亿人民币（1.423亿美元），持续13个季度盈利。截至2018年3月31日，陌陌月活用户达到1.033亿，创下了历史新高。

　　根据雅虎财经汇总的数据，华尔街10位分析师平均预计，陌陌2018年第一季度平均营收预期为25.2亿元人民币（3.9617亿美元），每股平均预期收益3.2元人民币（0.5美元）。财报显示，陌陌2018年一季度营收为27.6亿元人民币（4.351亿美元），不按照美国通用会计准则计量，每股美国存托股（ADS）摊薄净利润为4.4元人民币（0.69美元），远超预期。

　　自2014年12月上市以来，陌陌净营收增长了近24倍，净利润增长近53倍。今年2月23日，陌陌宣布与探探达成收购合作，获取探探100%的股权，这一交易已于5月完成。陌陌董事长兼CEO唐岩表示：“探探的收购强化了我们在中国开放式社交领域的覆盖和领导地位。此外，我们深信探探在用户增长和货币化方面都蕴藏着巨大的释放空间。”

　　截止2018年3月底，陌陌月活用户数达到1.033亿，再度创下了历史新高。同时，陌陌的商业变现能力也在稳步增长。2018一季度直播营收达23.6亿人民币（3.715亿美元），增值服务收入达到2.4亿人民币（3700万美元），移动营销业务营收达到1.2亿人民币（1870万美元）。

　　财报发布后，有超过14家研究机构上调了陌陌的买入目标价。其中花旗银行维持陌陌“买入评级”，并将目标价由此前的43美元提高到56美元。杰弗瑞给予陌陌买入评级，并将目标价由50美元上调至55美元。摩根士丹利给予陌陌买入评级，并将目标价由此前的53美元上调至64美元。第一上海证券维持陌陌买入评级，并将目标价上调至75美元。

陌陌市值探探
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