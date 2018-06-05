直击|高德上线环境地图 可查空气质量等环境信息

新浪科技讯 6月5日下午消息，高德地图今日宣布上线环境地图，用户可查看全国范围内的空气质量、水质、污染源等环境信息。

该环境地图由高德地图、环境保护部宣传教育中心、阿里巴巴公益基金会三方联合发布。据了解，现在用户到高德地图客户端搜索“环境地图”，即可点击进入。

通过环境地图，用户可以查看全国范围内的空气质量、水质、污染源等环境信息，有助于提前进行出行决策，为出行提供参考。同时，这也意味着高德地图开始更加深入地全面打造基于位置的立体化信息服务。

高德集团总裁刘振飞表示，高德地图的使命是“连接真实世界，让出行更美好”。过去提供生活服务的O2O企业和提供旅游服务的OTA企业，只考虑了如何建立真实世界与商业世界的连接，实现商业变现，并未连接真正的真实世界。

“我们希望给用户提供基于位置的立体化信息服务，以此来连接真正的真实世界，让出行更美好”。他表示，“以往基于位置的单一的信息服务，并不能很好的满足用户需求。比如环境、旅游、气象这些信息都分散在不同的平台中，我们想要获取这些信息的门槛很高。所以，我们需要给用户提供基于位置的立体化信息服务，即用地图连接真实世界基于位置的所有信息。”

此前，高德地图就在立体化信息服务上进行了多种实践。在交通信息服务方面，高德地图已经与全国150家交通管理部门达成深度合作，为各地交通管理部门提供大数据和产品、技术能力的支持；在旅游信息服务方面，今年1月份，高德地图与国家旅游局联合发布了“全国全域旅游信息服务系统”；在气象天气信息服务方面，高德地图与中国气象局公共气象服务中心达成战略合作，接入了中国气象局的历史气象数据和实时气象数据，将天气信息与位置和出行路线结合起来。双方还借助大数据、人工智能等技术，联合发布了积水地图AI版。

刘振飞还表示，基于位置的立体化信息服务不仅仅给用户提供立体化的信息呈现，同时还会将立体化的信息与用户的出行场景结合。“举两个例子，一是当用户不知道去哪个目的地时，高德地图可以做目的地推荐，帮助用户更好的进行出行决策；二是当我们给用户提供导航规划服务的时候，我们不仅仅会考虑躲避拥堵这一因素，还会考虑规避积水信息等等其他因素，从而为用户实现最佳出行服务。”

刘振飞透露，打造基于位置的立体化信息服务，一是通过数据生产不断创新，二是需要持续打造数据生态。

他表示，首先数据生产要从静到动，随着高德的大数据众包能力不断增强，地图数据生产正在变得越来越智能，越来越实时。

其次，数据生态要分为两个方向：一是建立“人人为我、我为人人”的数据众包模式，让用户提供数据信息，打造“用户众包”生态；二是与不同行业合作伙伴建立数据共享合作，打造不同行业数据生态。最终通过打造数据生态，赋能基于位置的信息服务。(张俊)