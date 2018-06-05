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英国金融时报：阿里巴巴和腾讯要求投行“选边站”

英国金融时报：阿里巴巴和腾讯要求投行“选边站”
2018年06月05日 17:24 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月5日晚间消息，英国《金融时报》今日报道称，腾讯阿里巴巴之间的激烈竞争已经延伸到全球投行领域，两家科技巨头要求为自己服务的投行避免为竞争对手提供服务。

　　《金融时报》援引多位知情人士的消息称，两家公司的这一要求已经将全球投资银行分成两大阵营，凸显了阿里巴巴和腾讯之间的竞争已经渗透到中国经济的方方面面。

　　其中一位银行家称，阿里巴巴旗下金融服务公司蚂蚁金服要求许多投资银行签署了“十分严格的竞业禁止”协议，限制他们为腾讯及旗下公司服务。

　　而另一位知情人士称，两大科技公司还对投行的忠诚度进行评估。如果某家投资银行为竞争对手提供服务，则下一次就不会再聘请该投行。

　　此外，还涉及到保密问题。当前，两家公司在电子商务、云计算和支付等领域都是主要竞争对手，如果某家投行同时为两家公司服务，可能存在利益冲突。

　　另外，腾讯和阿里巴巴都有一支规模庞大的内部银行家团队，许多成员来自高盛。这也使得IPO(首次公开招股)承销费大幅下滑。

　　当前，中国的许多私营“独角兽”公司都由腾讯和阿里巴巴两家公司支持。腾讯音乐娱乐集团，以及美团点评都计划于今年晚些时候IPO。而阿里巴巴旗下蚂蚁金服有望于明年IPO，估值或高达1500亿美元。

　　高盛是阿里巴巴2014年IPO承销商，但一位知情人士称，此次高盛并未参与蚂蚁金服融资。

　　另一位知情人士称，阿里巴巴是促使全球投行“站队”的推动力量。在2014年9月IPO之前的数月，阿里巴巴要求为其服务的投行签署一份严格的协议，规定投行未经许可不得为京东或腾讯提供服务。

　　该协议的有效持续到2015年底。协议到期后，这种情况有所缓和。但总体原则还是未变，尤其是对于京东，因为后者是阿里巴巴在电子商务市场的主要竞争对手。

　　该知情人士称：“目前虽然没有硬性协议，但投行基本分为‘阿里阵营’和‘腾讯阵营’。”(李明)

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