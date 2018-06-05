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七部门明确加强网约车行业事中事后联合监管

七部门明确加强网约车行业事中事后联合监管
2018年06月05日 09:51 人民网
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　　人民网北京6月5日电 (记者乔雪峰) 近日，交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、税务总局和国家市场监督管理总局等七部门联合印发《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》（交办运〔2018〕68号，简称《通知》），明确了网约车行业事中事后联合监管工作流程。

　　《通知》要求，各级交通运输、网信、通信、公安、人民银行、税务、工商和市场监管等部门要建立网约车行业联合监管机制。针对未取得网约车经营许可从事网约车经营、线上线下车辆人员不一致、信息泄露、不依法纳税、不正当竞争、非法经营资金支付结算等违法违规行为，各相关管理部门可开展联合约谈。

　　约谈后仍拒不改正的，相关管理部门可根据网约车平台公司违法行为严重程度，按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《互联网信息服务管理办法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等有关法规规定，对网约车平台公司相应采取暂停发布、下架移动互联网应用程序（APP）、停止互联网服务、6个月内停止联网或停机整顿等处置措施。

　　《通知》提出，要加强网约车行业事中事后联合监管应急响应和处置，探索利用互联网思维创新监管方式，对网约车平台公司的行政处罚行为通过信用系统进行公告，利用信息化手段实现部门间和各部门内部信息互通、资源共享，探索建立政府部门、企业、从业人员、乘客及行业协会共同参与的多方协同治理机制。

网约车监管责任
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