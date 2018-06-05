女子丽江叫网约车15分钟后显示到北京 车费8343元

原标题：女子丽江“打滴滴”15分钟后系统显示到了北京，车费8343元

来源：春城晚报

在丽江“打滴滴”，15分钟后，系统显示到了北京！这是坐火箭了，还是穿越了！？

没错，这样的奇葩事就发生在了丽江一位李女士身上，一看账单显示8343.40元，她感觉整个人都不好了！

懵圈了

15分钟车程，车费8343.40元

5月25日早上8点多，李女士在丽江市古城区祥和顺天中国人保公司上车，目的地输入的是香格里大道联通大楼。

约15分钟左右，李女士在离联通大厦不远的丰瑞酒店下车了。

这时手机突然跳出的一条付款提示让李女士惊呆了，“因为平时都是自动扣款，这次却让我手动支付，而账单上竟然显示需支付8343.40元！”

为什么

原来终点显示的是北京联通大楼

这究竟是为什么呀？“4.8公里，顶多10多元的单子，竟然要付8000多元，李女士赶紧询问滴滴司机，师傅说平台这边显示需要支付9元多。”李女士说，“后来她仔细看了下，终点竟然显示的是北京联通大楼，但是自己下订单时明明选的是丽江的联通大楼啊。”

有没有可能是李女士点错了？叫车时选的就是北京联通大楼？

做测试

定位丽江搜北京联通大楼，显示“无结果”

春城晚报记者联合周边的朋友做了个小测试：打开滴滴软件，定位丽江搜索“北京联通”，得到的是“暂无结果，换个词试试吧！”的页面，下方还有“新增地点”几个字。

同样，定位昆明，搜索“北京联通”，出现的仍然是“暂无结果，换个词试试吧”的页面。

那为何在丽江打滴滴的李女士的行程单，终点却到了北京联通？

李女士的行程单显示，从丽江市古城区庆云路定位北京联通大楼，驾车行程常规路线用时34小时47分钟，3097.2公里，红绿灯10个。

记者看了李女士5月25日滴滴行程单的页面，大半个中国都显示在了地图上，重庆、长沙、武汉、上海、西安、兰州、太原、沈阳等地名都有标注。合计费用显示8348.4元，优惠劵有5元，最后费用8343.4元。

对于李女士的经历，网友们也是议论纷纷

@阿月仙儿

她应该是手机关机过，或者是滴滴app重新启动过……第一次下单，app还没来得及恢复使用记录，就是初始状态，位置就是北京的地址。前几天我带团在玉龙雪山蓝月谷水月阁给客人群里发定位集合，结果我的微信重启了以后，定位发送成了“北京中南海”……45个游客加我全体懵了。

@双鱼潘达

应该是打车人自己定位错了吧，我也有过这种情况，没有定位好城市，慌忙中只输入了必X 客，结果定位到北京的必X客，还好看见预估价8000元吓了一跳，赶紧退出，重新定位才没有发生乌龙。

@Austin

这位女士是不是上车就开始唱汪峰的《北京，北京》，然后就被系统默认了。。。。

@久伴？还是酒伴

唉，出租车不敢坐了。滴滴最近各种新闻也是提心吊胆。我深深的吸了一口烟，唉。看来，我的那台珍藏已久的奶奶灰天子驾二（小编注：手推车）该派上用场了。

滴滴回复

行程单生成出问题，已关闭

因该笔账单数额大，担心会对自己的信誉造成影响，李女士在事发当天的5月25日就打电话联系了滴滴客服。

“我联系的滴滴软件上的客户，打了不下六七次电话，第一次电话时，客服称72小时内回复，可是就没下文了。后来我一直打，客服都会说反馈已收到，会加急处理，但是那么多钱真让人提心吊胆。”李女士介绍，她从去年开始使用滴滴，按照目前的用度，8000多元够她在滴滴平台上使用3年左右了。

在焦虑中等待多日，6月3日18时左右，李女士终于等来了滴滴方面的回复。

滴滴方告诉李女士，说出现该状况应该是行程单的生成出现了问题，已为李女士关闭了行程单，滴滴软件恢复了正常。

“从5月25号到6月3号，我的滴滴软件一直不能用，因为8000多元的费用问题，行程一直没有结束，到滴滴方关闭了行程单才恢复正常，25日滴滴打车实际产生的9元钱一直也没有付。”李女士说，滴滴软件恢复正常了，但至昨日上午9时30分，她还未使用。