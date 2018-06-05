乐视网股东大会：董事长称正竭力恢复所有板块的业务

乐视网第二次临时股东大会现场

原标题：乐视网股东大会实录：董事长称正竭尽全力恢复所有板块的业务

澎湃新闻记者 陈宇曦

6月5日，乐视网（300104）召开2018年第二次临时股东大会，主要审议的是腾讯、京东、TCL等对乐视网控股子公司乐融致新的融资议案。

在交流环节，乐视网董事长刘淑青介绍，如果这次交易达成，可以一定程度上可以缓解公司的资金压力，恢复公司竞争实力，同时也能优化公司的债务结构，从长远看这次增资对整个乐融致新的品牌和核心业务都有非常大的好处。

此外，刘淑青在回答投资者提问时还提到，现在公司管理层正在竭尽全力恢复新乐视所有板块的业务，“这个也是请各位股东放心，我们肯定不会放弃公司发展的机会。”

当天上午，乐视网股价上扬，涨幅一度超过7%。截至收盘，乐视网涨幅为2.76%，股价报收于3.72元/股。

谈乐融致新融资：“中间经历了很多波折”

乐视网最早在2017年12月宣布，旗下电视业务运营主体乐融致新拟融资30亿元，不过投资方的名单到近日才接近敲定。

5月18日，乐视网发布董事会议决议公告，乐融致新电子科技（天津）有限公司（原名新乐视智家，简称“乐融致新”）将按照90亿估值，以现金及债权增资不超过人民币30亿元。

截至目前，已签署增资协议的投资方及增资金额为：乐视网以现有债权作价投入3亿元；天津嘉睿以现金增资3亿元；腾讯旗下林芝利创以现金增资3亿元；京东旗下江苏京东邦能以现金增资3亿元；TCL以现金增资3亿元；世嘉控股现金增资2亿元；深圳市金锐显数码以现有债权作价1.46亿元及现金377万元投入合计1.5亿元；江苏设计谷科技以现有债权中的2.4亿元进行增资。

需要指出的是，各投资方对于向乐融致新增资，均提出了详细的交割条件，比如六大供应商出具令投资方满意的债务解决方案等。

对于这次来之不易的融资，乐视网董秘赵凯称，“第一次公告乐融致新的融资事情到现在，也过去一段时间了，中间也经历了很多的波折，不管是是商务谈判上的，还是程序上的事情，我们也一直都在努力，包括交割条件上，要求都很细。”

虽然被视作乐视上市公司体系内最为优质的资产，但乐融致新在2017年仍然呈现巨亏状态。根据乐视网发布的审计报告，乐融致新2017年度资产合计66.48亿元，营业收入41.17亿元， 净利润-57.64亿元。

谈乐视网是否被放弃：“我们肯定不会放弃公司发展的机会”

外界也在质疑乐融致新的融资可能稀释乐视网对乐融致新的持股，使得乐融致新脱离乐视网上市公司体系，剥离了核心资产的乐视网可能被融创系战略性放弃。

乐视网也多次在公告中提示，面临失去乐融致新控制权的风险。现场也有股东对此提问，“看到目前公司相关的进展都是围绕乐融，乐视网本身这一块有没有新的进展？是不是乐视网这一块没有更优先考虑，有更大的困难。”

对此，乐视网董秘赵凯解释称，管理层一直在积极努力做相关动作，“并不是大家看到的公告的更多是指向乐融致新，而是放弃了乐视网，其实不是这样。”

赵凯称，只是公司在解决经营困难的时候，包括经营管理调整的时候会有轻重缓急主次的安排，“显然从当前操作来说，乐融致新更具备操作性，同时乐融致新的恢复发展本身会对上市公司乐视网整体的提升提供积极帮助，并不存在说放弃了谁或者围绕着谁。当然我们也在历次公告中多次向大家告知，经营管理层对乐视网在做很多的债务优化、成本控制以及开源的很多工作。”

乐视网董事长、总经理刘淑青也补充回答称，“现在公司管理层现在正在竭尽全力恢复新乐视所有板块的业务，这个也是请各位股东放心，我们肯定不会放弃公司发展的机会。”

对于退市的说法，赵凯说，首先这不是一个公司应该判断的事情，不是一个公司单方面判断的事情，公司管理层肯定是希望公司向好的方向不断发展，“我们也是基于这个目标在不断努力。”

谈乐视体系现状：“今年面临比较大的到期债务偿还压力”

在股东大会上，乐视网董秘赵凯还简短提及了乐视体系在2017年爆发的资金链危机，赵凯称，“整个乐视体系从去年爆发危机到现在，乐视网债务里（违约）几乎是没有，尤其是当时大家特别关心的公司债，那么大的规模也都如期兑付了。”

不过，2018年对于乐视网来说仍存在大考，澎湃新闻此前报道，截至2017年底，乐视网经营性负债金额为71亿元，目前预计部分负债已预期，2018年融资类借款即将到期的债务有56.19亿元，公司存在较大的偿债风险。

赵凯称，“确实大家可以看到本身乐视网自身的债务比较高，今年面临比较大的到期债务偿还压力，从外部金融机构融资来说，包括其他的股东方面的支持，一直都在做。”

附：乐视网6月5日股东大会实录

股东提问：这次京东苏宁各家投资有几个月了，现在最新进展是怎么样的，对业绩提升作用有多少？

董事长、总经理刘淑青：这次增资可以在一定程度缓解乐融致新的资金状况，有助于恢复乐融致新品牌和信誉，也可以激发核心业务，重新激活，同时也符合公司持续发展方向和长远利益。

这次增资是公司董监高通过一系列努力达成的结果，按照现在相关的法律法规，董事会处于谨慎性考虑，对相关的细节会以相关公告或其他形式进行沟通。

如果这次交易达成，可以一定程度上可以缓解公司的资金压力 ，恢复公司竞争实力，同时也能优化公司的债务结构，从长远看这次增资对整个乐融致新的品牌和核心业务都有非常大的好处。

具体能提升到哪一步，我们也会随公司业务的不断的恢复，以相关方式向大家公布恢复情况。

股东问题：这次增资都有交割条件，现在交割条件满足到什么情况了？

董事长、总经理刘淑青：这次整个投资确实都是有一系列的交割条款，这些条款都是双发协议过程中达成的一致意见，这个过程中公司董监高始终持续在努力推进交割的进程，具体的交割结果接下来会以公告形式告诉大家。

股东提问：看到目前公司相关的进展都是围绕乐融，我想请问一下，乐视网本身这一块有没有新的进展？是不是乐视网这一块没有更优先考虑，有更大的困难。我一直留意公司公告，好像对乐视网这块总是感觉没有希望，再三强调有退市可能。

董秘赵凯：公司多次通过公告的方式提醒相关退市风险等等，是公司现任管理层按照相关的规则，在触发到一定风险程度的时候，希望积极主动地向投资者来进行公告提醒，第一这是个常规动作，也是希望大家尤其是资本市场中小股民，能够通过其他方式非常通畅了解公司情况的时候，能够以公司公告为准，能够认清公司具体情况，和我们一起分析判断公司可能触发的问题。

第二个方面，其实公司现任管理层也已经充分认识到了问题，我们也一直在积极努力做相关动作，并不是大家看到的公告的更多是指向乐融致新，而是放弃了乐视网，其实不是这样。只是公司在解决经营困难的时候，包括经营管理调整的时候会有轻重缓急主次的安排。

包括融资进展，显然从当前操作来说，乐融致新更具备操作性，同时乐融致新的恢复发展本身会对上市公司乐视网整体的提升提供积极帮助，并不存在说放弃了谁或者围绕着谁，当然我们也在历次公告中多次向大家告知，经营管理层对乐视网在做很多的债务优化、成本控制以及开源的很多工作都在做。

如果大家仔细研究我们近期发布的年报也好，一季报也好， 其实能够看到，大家也在用我们的产品，包括乐视电视上有很多服务是由乐视网来提供的，它还是关联和互相促进的作用。

至于您说公司会不会退市，首先这不是一个公司应该判断的事情，不是一个公司单方面判断的事情，公司管理层肯定是希望公司向好的方向不断发展，我们也是基于这个目标在努力。

董事长、总经理刘淑青：现在公司管理层现在正在竭尽全力恢复新乐视所有板块的业务，这个也是请各位股东放心，我们肯定不会放弃公司发展的机会，会一如既往地努力恢复公司的所有的业务，也会为公司寻找更多未来的发展机会。

股东提问：深交所的问询函还没回复，里面提到是否存在调节利润的情况，现在是一个怎样的回应情况？

财务总监张巍：公司管理层是去年大概陆续就任的，在2017年的7月份公司资金危机爆发以后，管理层把大部分精力都放在如何解决公司面临的金融机构的债务，后续还有关联方巨额关联交易债务如何解决的问题。

到去年年底的时候，确定会计师事务所后，去年年底到2018年初，公司选派了经验符丰富的财务人员和相关的业务人员，去配合审计师完成相关完成审计工作。在这个过程当中，管理层和立信的工作人员进行了多次充分的沟通和交流，也希望审计师在短期内，尽快了解公司情况，双方应该是付出了极大的努力来解决年报的问题，但是在最后，立信根据当时的总体审计情况，最后出具了无法表示意见的审计报告，公司管理层也表示认同。

股东提问：乐视网在新引进资金方面存在具体的困难是否短期内存在解决希望，乐视网自己提高自身的造血能力，有哪几个措施？

董秘赵凯：大家通过产品的体验和服务的体验能够看到，我们一直在做努力，不管是从内容上虽然比过去少了很多，但是热门精品内容我们持续在提供，用户的服务端其实并没有打折，包括在产品销量产能方面不断地去改善，从供应链的关系到上下游合作关系。大家通过这次乐融致新的融资和股东结构上可以看到，我们也是不单引进了财务投资人，更多的是真正的战略投资人来解决这个问题。

关于乐视网的资金解决问题，确实大家可以看到本身乐视网自身的债务比较高，今年面临比较大的到期债务偿还压力，从外部金融机构融资来说，包括其他的股东方面的支持，一直都在做。

整个乐视体系从去年爆发危机到现在，乐视网债务里（违约）几乎是没有，尤其是当时大家特别关心的公司债，那么大的规模也都如期兑付了，对一些债务的新增和展期我们都做了非常大的努力。

新近的增资和融资我们也一直在推进，只是说按照规则和结构来说，乐融致新在乐视体系里面确实能走在第一步也走在第一步。

第一次公告乐融致新的融资事情到现在，也过去一段时间了，中间也经历了很多的波折。不管是商务谈判上的，还是程序上的事情，我们也一直都在努力，包括交割条件上，要求都很细，我们还是希望按部就班，一件事一件事来解决。

董事长、总经理刘淑青：这次乐融致新的融资，如果今天通过以后，后续资金到位相信对乐视从业绩上各方面应该是提升非常好的开端，在这基础上，肯定对乐视网本身的业务也会有促进。

从乐视网母公司的本体看，历史债务各个方面其实还存在相对比较难解决的问题，这个大家在过去的公告中也都能看到相关的信息，在这方面公司管理层肯定是要尽力，一个是努力催收以前的关联交易款，包括其他的金流方向的改善。现在说一下到什么程度，应该还是持续的过程，但我也希望通过每一次的股东大会大家能够看到公司一步一步的变化，在这个过程中，我想并没有办法给一个什么样的承诺，持续地沟通持续地改善，大家一步一步去感受乐视网的变化。