原标题：锐参考| 对社交媒体，美国青少年有话说——

参考消息网6月4日报道（文/徐剑梅）皮尤研究中心近日发布的最新调查报告显示，13岁至17岁美国青少年中，95%的人使用智能手机，约90%的人使用手机、游戏机或电脑玩视频游戏，45%的青少年称他们几乎持续在线。至于社交媒体的影响是好是坏，美国青少年并无一致看法。

调查发现了什么？

这份调查报告的主要发现包括：

· “脸书”不再时尚。3年前的皮尤调查中，逾七成美国青少年使用脸书，占据了主导地位。但如今，仅51%的青少年使用脸书。最受美国青少年欢迎的三大社交媒体平台分别为YouTube、Instagram和Snapchat，使用它们的美国青少年占比分别为85%、72%、69%，均显著高于使用脸书的比例。

此外，约三分之一的美国青少年表示，他们使用最多的社交媒体平台是Snapchat（35%）或YouTube（32%），15%的人说使用Instagram最多，仅10%的青少年说最常使用Facebook，最常使用Twitter，Reddit或Tumblr的青少年占比就更少。

· 家境贫富与社交媒体使用习惯可能存在关联。调查表明，生活在年收入不超过3万美元的家庭中的青少年，70%使用脸书；而在年收入7.5万美元及以上家庭中，仅36%使用脸书。

· 美国青少年对社交媒体平台的影响褒贬不一，没有占主导地位的共识。调查表明，他们当中，31%的人认为社交媒体影响主要为正面，24%的人认为影响大多为负面，45%的人认为影响是中性的，既不积极也不消极。

社交媒体的影响

从报告征集的美国青少年反馈看，关于社交媒体平台的积极和消极因素，他们有这样一些看法。

积极影响包括：

· 社交媒体帮助年轻人彼此保持联系并与他人互动，这是占比最高的正面回馈，约40%的受访者认同这一说法。

· 更容易远程与家人和朋友交流，并结识陌生人。

· 减少孤独感，创造了一个与他人互动的空间。

· 能够更多地获取新闻和信息。

· 使年轻人获得表达自己观点和情绪的渠道，与拥有共同兴趣爱好的人建立联系、相互支持。

· 是娱乐消遣的平台，也能学习到新知识。新的创造能够播撒快乐。

消极影响包括：

· 正是社交媒体，导致了更多的欺凌行为以及谣言的传播。人们可以匿名想说什么说什么，这带来负面影响。

· 损害了人际关系，大大减少了人们的真实互动，也使人们更难以在现实生活中进行社会交往。

· 扭曲了现实，提供某人某种生活的虚假形象，使一些青少年产生对他人生活的不切实际的看法，

· 过于花费时间。玩手机尤其影响做家庭作业，分散了青少年对学业的注意力。

· 一些社交媒体网站可能导致青少年出现心理问题。

皮尤研究中心这一调查于3月7日至4月10日进行，在全美范围访问了740多名13岁至17岁青少年。