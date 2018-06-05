央行：要有效防控互联网金融领域风险

近日，人民银行党委举行中心组集体学习，进一步深入学习贯彻习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话。

会议指出，金融领域的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，金融业务高度依赖金融网络和信息系统。人民银行建设和运行着我国重要的金融基础设施，在充分利用和不断提升网络的便捷性、高效性的同时，更要高度重视网络和信息安全，坚决守住不发生重大风险和安全事件的底线。

会议要求，人民银行各级党委（党组）继续深入学习贯彻习总书记重要讲话精神，切实把思想和行动统一到习总书记关于网信工作的战略部署上来。

一是按照习总书记重要讲话精神，提高政治站位，强化互联网思维，主动适应网络新时代的新环境，切实增强网络安全和风险防范的意识，严格落实网络安全工作责任制，筑牢网络安全和金融安全的防线。

二是树立正确的网络安全观，将加强网络安全和信息化发展融入人民银行中心工作中。要紧紧围绕打好“三大攻坚战”和“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务，准确把握金融业信息技术发展应用与防控金融风险、保障金融安全的辩证关系，统筹监管好金融业重要基础设施，做到关口前移，防患于未然，有效防控互联网金融领域风险。

三是基于技术变革和创新，积极适应互联网时代对金融网络安全的新需求，加强对重要金融基础设施的规划，稳步推进核心领域自主可控技术在金融业的应用，提高金融网络安全和信息化工作的前瞻性、科学性、有效性。