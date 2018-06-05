不放弃“聊天梦”：小米再投印度手机聊天服务商

原标题：不放弃“聊天梦”：小米再投印度手机聊天服务商ShareChat

【TechWeb报道】6月5日消息，据《印度时报》报道，知情人士表示，印度手机聊天服务商ShareChat进行了最新一轮融资，融资金额为1亿美元（约合6.4亿元）。

中国手机制造商小米、小米创始人雷军的风险投资基金顺为资本（Shunwei Capital），以及总部位于香港的晨兴资本（Morningside Ventures）参与了ShareChat的本轮融资。

在本融资中，ShareChat的估值达到4亿美元（约合25.6亿元），与去年上一次融资时的估值相比翻了四倍之多。

俄罗斯亿万富翁、互联网大亨尤里•米尔纳（Yuri Milner）也可能通过他的私人投资公司Apoletto Managers参与ShareChat的本轮融资。

ShareChat是印度一款人气颇高的移动聊天工具，它提供丰富的移动社交工具。最近对ShareChat以及其他本地即时通讯、社交媒体和在线内容初创公司的兴趣，表明投资者，尤其是中国战略公司，希望复制中国互联网市场过去的一些成功模式。

小米和顺为资本都是ShareChat的现有股东，而管理着逾15亿美元（约合96亿元）资本的早期基金晨兴资本则是ShareChat的新投资者。

到目前为止，ShareChat总共筹集了2300万美元（约合1.5亿元）资金，上一次融资时的估值为1亿美元（约合6.4亿元）。

一位知情人士表示，运营着非常受欢迎的消息应用微信的腾讯，是一个非常有力的竞争者。然而，双方有关交易条款的讨论最终“流产”。

晨兴资本是小米的早期投资者，小米计划进行100亿美元（约合641亿元）的首次公开募股（IPO），这将使这家智能手机制造商的估值达1000亿美元（6405亿元）。

此前，小米曾在中国市场推出一款即时通讯工具“米聊”（ MiTalk），不过如今，这一工具已经被大众遗忘。

ShareChat称，该应用的日活跃用户数达600多万，月活跃用户数达1500万。

ShareChat由IIT-Kanpur的毕业生Ahsan、Bhanu Pratap Singh和Ankush Sachdeva创立。早前，Ahsan是该公司的首席执行官（CEO）。去年，他表示，该初创公司的任务是抓住来自小城市和印度农村的下一个十亿互联网用户。最近，Sachdeva接替Ahsan，成为了ShareChat的新首席执行官。

该公司的早期支持者包括SAIF Partners、Lightspeed India Partners和India Quotient。（小狐狸）