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直击|刘强东：地方不要盲目发展水果产业 已供大于求

直击|刘强东：地方不要盲目发展水果产业 已供大于求
2018年06月05日 15:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月5日下午消息，京东CEO刘强东今日在社交媒体发文称，因为信息不对称，每年都有大量农产品滞销现象，强烈呼吁地方政府不要盲目发展水果产业。

　　刘强东称，根据数据统计，现在绝大部分的水果基本都是供大于求状态，最近几年大量进口水果蚕食了部分国产水果的市场。他建议各地政府拓展农产品发展思路，比如有机食品等，同时要将当地优质农产品往品牌化的发展方向上指引。为此，京东生鲜成立了农产品滞销帮助中心，旨在带动各地滞销农产品销售，化存量为增量，减少农民损失。

　　此外，刘强东还公布了相关邮箱，并承诺在三天内反馈，“一旦经过核实，我们将立即行动起来，从采购、销售、营销推广等层面帮助各地解决农产品滞销问题”。

　　京东方面称，一直以来，公司帮助多地多种农产品摆脱滞销困境：今年4月，云南永胜大蒜严重滞销，积压达5000吨之多，京东生鲜通过特产馆协调云南、四川两省商家奔赴产地协助进行脱销工作；2016年10月，甘肃庆阳大量优质苹果销售无门，京东生鲜开展促销动作，刘强东点名要将庆阳苹果作为当年双11期间发放给员工的福利等。（韩大鹏）

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