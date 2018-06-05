今日头条起诉腾讯索赔4000万 称腾讯拦截屏蔽网站

新浪科技讯 6月5日上午消息，海淀法院发布案件快报称，因认为对方利用技术手段屏蔽和拦截用户访问阳光宽频网、头条网，运城市阳光文化传媒有限公司、北京字节跳动科技有限公司以不正当竞争纠纷为由将深圳市腾讯计算机系统有限公司诉至法院，要求立即停止拦截、屏蔽和妨碍用户访问的不正当竞争行为，赔礼道歉，并赔偿经济损失4000万元。6月1日，海淀法院受理了此案。

两原告诉称，其与腾讯公司均是互联网企业，提供互联网产品服务，具有直接竞争关系，腾讯电脑管家、腾讯QQ、腾讯云、天天快报均是腾讯公司提供的产品和服务，腾讯公司作为知名互联网企业，在行业内具有极大影响力和控制力。

运城阳光文化公司和字节跳动公司发现，当互联网用户在访问www.365yg.com（阳光宽频网）网站链接时，腾讯公司通过其运营的“腾讯安全管家”、“ 腾讯QQ”，通过弹窗等方式提示“此网站危险请勿访问”等内容，拦截、屏蔽运城阳光文化公司网站，妨碍用户正常访问网站，并对其“腾讯电脑管家”进行宣传、推广。腾讯公司另通过其运营的腾讯云平台及天天快报平台对此进行宣传，对运城阳光文化公司和今日头条进行诋毁。

两原告认为，腾讯公司以运城阳光文化公司和今日头条网站是危险网站，包含虚假信息、欺诈风险，被大量用户举报等为由，对运城阳光文化公司网站进行屏蔽和拦截，对其商誉进行诋毁。同时借助广大用户的畏惧疑惑心理和由此产生的对安全软件保护电脑的需求，借机推荐用户安装腾讯公司的安全软件，以不正当手段分流了运城阳光文化公司和今日头条网站流量，进而增加了腾讯公司的用户数量。腾讯公司严重贬损和降低了运城阳光文化公司和今日头条的商业信誉和产品声誉，给其造成了不良社会影响和重大经济损失，腾讯公司的行为违反了《反不正当竞争法》的有关规定。

目前，本案正在进一步审理中。