垃圾桶“智能”了有什么好处？

没想到，垃圾桶也有“智能”和“非智能”的区别了。

拓牛智能垃圾桶是米家有品平台这周上线的新品，在正式发售之前，新浪数码已经收到测试样机，说说使用体验。

这不是一篇很严肃的评测，只是简单聊聊这个众筹价199元的垃圾桶的优缺点。

拓牛智能垃圾桶本体

拓牛这款产品质感好于市面上大多垃圾桶，白色简洁机身不错，但塑料材质的质感和做工细节弱于米家旗下产品（请注意它只是通过米家平台众筹，并不是米家产品）；但这做工足够了，毕竟你不可能像用手机那样频繁的抚摸垃圾桶……

目前为止，拓牛还只有白色一种，其实我觉得更尽脏的黑色或灰色，更适配它的使用环境。

拓牛垃圾桶尺寸是240x310x402毫米，分两部分：上盖，也是主要功能和控制部分；下盖，装垃圾部分、电源、电池、和一个小风扇；对，小风扇，这是关键部件。

桶口这有个LED灯，在夜里可以示意位置，或是操作时候指示状态

上下两部分并不能完全分离，需要协同工作，拓牛的想法是通过一套机械装置的配合，让开盖扔垃圾-换垃圾袋-打包垃圾。理想情况下是手不碰垃圾，满了之后按一下按钮，垃圾封装好，拿出来扔掉。

换垃圾袋，封口等操作都靠这一个按键实现

使用前，拓牛是需要充电的，它内置12V2.2AH容量的电池，以及一个13.8V的充电器，号称一次充电续航可达35天，所以你家里原来放垃圾桶的地方有电源接口最好，没有也能用，不至于一天一充。

充电和开关在机身背后

1）扔垃圾：这环节没什么特殊的，就是盖子上有个红外传感器，0-35厘米内有人接近自动开盖，之后自动关闭，某宝很多同类产品都可以；拓牛加了个功能，比如一边看剧一边嗑瓜子的情景，桶盖是可以常开的；

2）换垃圾袋：借用了打印机换耗材的思维，把一卷一卷的垃圾袋变成了一个方圈（官方叫垃圾盒）；需要换袋子时候，按下垃圾桶正面那钮，底部风扇向外吸气，产生压力把袋子“拽”下来；顺便说，它只能用自己的垃圾盒，69元六套，每套内含30个袋子，如果每天扔一次垃圾，耗材成本不到4毛钱；

垃圾袋其实是被这个风扇吸进桶里的

垃圾袋准备好的状态，容量15.5升

3）打包垃圾：在这步，拓牛解决是人们最不愿意碰的需求，当垃圾装满了（需要人为控制），把一包脏东西提出来可能会撒漏。现在按下按钮，桶盖上半部分会有两个塑料支架把垃圾袋压到右上角，之后封装起来。

热封装在这里

封装打包进程

已经封装好的一包垃圾

换袋和打包是拓牛垃圾桶的产品亮点，实话讲这不算智能。只是用机械做了两步人类不喜欢的事，但效果还好，封装效果见下图，虽然不是100%不漏气，但只要不出意外，汤汤水水的基本不会洒出来。封装好了垃圾桶里蜂鸣器会长响一下提醒。

封装口特写

整体来讲，拓牛这产品想法和结果不错，只是洁白的本体看起来更像是个放在书房里的垃圾桶，容易让人怀疑它是不是能应付厨房里的脏乱工作。另外就是虽说名字里有智能，但其实它不能联网，也不能自动侦测垃圾桶装满了没有。我同事最初还以为“智能垃圾桶”会听你喊它就自己跑过来，他想多了……

要实现这些功能不是技术问题，而是产品定位的问题。垃圾桶里需要装进通讯模块或更多传感器，这会让价格上升，现实里未必有人买单。

（晓光）