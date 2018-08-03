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垃圾桶“智能”了有什么好处？

垃圾桶“智能”了有什么好处？
2018年08月03日 14:35 新浪数码
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　　没想到，垃圾桶也有“智能”和“非智能”的区别了。

　　拓牛智能垃圾桶是米家有品平台这周上线的新品，在正式发售之前，新浪数码已经收到测试样机，说说使用体验。

　　这不是一篇很严肃的评测，只是简单聊聊这个众筹价199元的垃圾桶的优缺点。

拓牛智能垃圾桶本体拓牛智能垃圾桶本体

　　拓牛这款产品质感好于市面上大多垃圾桶，白色简洁机身不错，但塑料材质的质感和做工细节弱于米家旗下产品（请注意它只是通过米家平台众筹，并不是米家产品）；但这做工足够了，毕竟你不可能像用手机那样频繁的抚摸垃圾桶……

　　目前为止，拓牛还只有白色一种，其实我觉得更尽脏的黑色或灰色，更适配它的使用环境。

　　拓牛垃圾桶尺寸是240x310x402毫米，分两部分：上盖，也是主要功能和控制部分；下盖，装垃圾部分、电源、电池、和一个小风扇；对，小风扇，这是关键部件。

桶口这有个LED灯，在夜里可以示意位置，或是操作时候指示状态桶口这有个LED灯，在夜里可以示意位置，或是操作时候指示状态

　　上下两部分并不能完全分离，需要协同工作，拓牛的想法是通过一套机械装置的配合，让开盖扔垃圾-换垃圾袋-打包垃圾。理想情况下是手不碰垃圾，满了之后按一下按钮，垃圾封装好，拿出来扔掉。

换垃圾袋，封口等操作都靠这一个按键实现换垃圾袋，封口等操作都靠这一个按键实现

　　使用前，拓牛是需要充电的，它内置12V2.2AH容量的电池，以及一个13.8V的充电器，号称一次充电续航可达35天，所以你家里原来放垃圾桶的地方有电源接口最好，没有也能用，不至于一天一充。

充电和开关在机身背后充电和开关在机身背后

　　1）扔垃圾：这环节没什么特殊的，就是盖子上有个红外传感器，0-35厘米内有人接近自动开盖，之后自动关闭，某宝很多同类产品都可以；拓牛加了个功能，比如一边看剧一嗑瓜子的情景，桶盖是可以常开的；

　　2）换垃圾袋：借用了打印机换耗材的思维，把一卷一卷的垃圾袋变成了一个方圈（官方叫垃圾盒）；需要换袋子时候，按下垃圾桶正面那钮，底部风扇向外吸气，产生压力把袋子“拽”下来；顺便说，它只能用自己的垃圾盒，69元六套，每套内含30个袋子，如果每天扔一次垃圾，耗材成本不到4毛钱；

垃圾袋其实是被这个风扇吸进桶里的垃圾袋其实是被这个风扇吸进桶里的
垃圾袋准备好的状态，容量15.5升垃圾袋准备好的状态，容量15.5升

　　3）打包垃圾：在这步，拓牛解决是人们最不愿意碰的需求，当垃圾装满了（需要人为控制），把一包脏东西提出来可能会撒漏。现在按下按钮，桶盖上半部分会有两个塑料支架把垃圾袋压到右上角，之后封装起来。

热封装在这里热封装在这里
封装打包进程封装打包进程
已经封装好的一包垃圾已经封装好的一包垃圾

　　换袋和打包是拓牛垃圾桶的产品亮点，实话讲这不算智能。只是用机械做了两步人类不喜欢的事，但效果还好，封装效果见下图，虽然不是100%不漏气，但只要不出意外，汤汤水水的基本不会洒出来。封装好了垃圾桶里蜂鸣器会长响一下提醒。

封装口特写封装口特写

　　整体来讲，拓牛这产品想法和结果不错，只是洁白的本体看起来更像是个放在书房里的垃圾桶，容易让人怀疑它是不是能应付厨房里的脏乱工作。另外就是虽说名字里有智能，但其实它不能联网，也不能自动侦测垃圾桶装满了没有。我同事最初还以为“智能垃圾桶”会听你喊它就自己跑过来，他想多了……

　　要实现这些功能不是技术问题，而是产品定位的问题。垃圾桶里需要装进通讯模块或更多传感器，这会让价格上升，现实里未必有人买单。

　　（晓光）

拓牛智能垃圾桶
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