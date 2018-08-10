用山寨思维做智能锁的企业还能走多远？

本文来自公众号门锁世界（ID：ilocknews） 作者：门锁君

近年，随着社会的发展及生活水平的提高，人们对智能化产品的接受程度也在不断地提升。作为智能家居领域重要产品之一的智能锁，也逐渐赢得了用户的青睐。

而在智能锁市场一片叫好的背景之下，越来越多的各行各业的企业也纷纷涌入到智能锁领域，以求分得一杯羹，截至目前至少已有上千家企业，超过2000品牌在市场上角逐。

为什么仅两三年的时间就涌入了千余家企业、2000多个品牌？智能锁行业为何如此火热？其实，大家都想法都很简单，那就是智能锁行业在中国处于发展初期，普及率还未达到5%，未来的市场想象空间非常大。所以，都是奔着巨大的市场空间来的。

但理想很丰满，现实却很骨感。在1000多家企业中，真正有研发和生产能力企业不到100家，或许这还少比较乐观的看法，有业内人士表示，中国真正有研发、原创能力的企业不超过30家。

当然跨界过来的有很多企业也在加大研发力度，但组建自己生产线的可以说少之又少，大多都是在第三方OEM、ODM，这些企业最大的优势就是有钱，还有品牌影响力，所以还是有一定优势的，但智能锁不一定成为它们的主打产品。

所以，除去目前行业里已逐渐崭露头角的几个品牌，以及少数以工匠精神在做智能锁的小品牌、小企业之外，目前至少有50%以上的小企业都是在用山寨的精神和思维来做锁，大家都处在相互抄袭的状态。

特别是有的企业认为，智能锁是在传统机械锁的基础上叠加一些电子器件就变成一把智能锁，或者是酒店锁加上指纹头、密码等就可以。所以，现在很多小微智能锁企业，或者说小作坊式智能锁企业从不同的厂家采购线路板、方案、指纹头、算法、面板、锁体等零部件，再加上一个公模，经过简单的组装成了自己的产品。

这样的套路与当年的山寨手机如出一辙。但智能锁与手机完全不同，手机可能只用三四个月到一两年，而一把锁在用户看来至少也得使用五年以上；同时智能锁的使用环境比手机恶劣得多，必须要确保在严寒的东北，炎热、潮湿的海南，或者风吹日晒雨淋的别墅门上，不同的环境中都能使用。

所以，智能锁的品质要求、外观工艺都比手机高。曾经有一位智能锁老板对笔者说：“手机坏了，扔一边就行，智能锁一旦坏了，用户进不了家门，他骂你祖宗十八的心都有。”这足以证明，山寨思维在智能锁行业并不一定能行得通。

首先，如果没有研发和设计实力，只是通过简单的组装，很难做到品质的统一性、系统的协调性，很难将机械、电子、指纹模块等不同零部件完美的融合；其次，智能锁的售后要求比手机高，上门安装及故障快速响应和维修都是对每一个智能锁企业的考验。

所以只是简单的山寨，就很难做出好品质、外观新颖、功能创新的智能锁，当然也就很难卖出一个好价钱，没有好价钱就没有利润，没有利润就很难提供优质的售后和服务，这就是一个恶性的循坏。

这种恶性循坏在企业发展初期可能不会造成多大的影响，但几万套，甚至几十万套真正流入终端市场之后，一旦出现故障那将是雪崩式的品质问题。这不是危言耸听，曾有业内人士对笔者说：“目前，智能锁行业的产品故障率和返修率在30%左右，只有极个别的企业能做到千分之五。

众所周知，山寨思维的终极做法就是低价竞争。而低价竞争在智能锁行业已非常普遍，从前几年的299、399，到目前的199、188，从价格上来看，智能锁已卖出了白菜价，比机械锁还要便宜。价格如此的智能锁，估计连厂家自己都不敢用。所以，山寨思维做智能锁是死路一条。

其实，更可怕的是，行业虽然很热，但市场需求量还未达到预期，这对很多企业来说是一种煎熬。也就是说，很多走山寨和低价路线的企业由于在品牌影响力、知名度，以及产品品质等方面没有自己的优势，最终在还未真正尝到市场“甜头”就已被洗牌了，成了行业的先烈。

所以，从长远出发，笔者认为那些还热衷与模仿和山寨，以及走低价路线的企业，该冷静下来思考如何才能摆脱“山寨思维”，只有原创和创新才是长远之计。