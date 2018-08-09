华为智能音箱来了！大挖腾讯墙角 一度解散团队

本文来自智东西 作者：寓扬

看点：华为2年前就有音箱团队，被内部数次否定，还从腾讯挖墙脚。

上周，在华为消费者业务半年度业绩报告中，华为消费者业务CEO余承东告诉智东西，他们也正在做智能音箱，并且很快会发布。

而在去年年底，华为对于智能音箱的态度还是坚决不做。但在今年1月底风向就变了，华为消费者BG智能家居产品线负责人闪罡当时告诉我们，华为有望在2018年推出智能音箱。

为何华为在智能音箱上变卦，今年又要做智能音箱？

去年11月份，华为生态负责人Robert Yu告诉媒体，华为的云、AI、语音技术已全部成熟，做一个智能音箱出来轻而易举。

可是为何这样一个轻而易举的产品，华为做的如此犹豫，产品迟迟未出，华为又到底在迟疑什么？

此外，华为打造的智能音箱究竟有何不同，又会呈现何种不一样的打法？带着这些疑问，智东西近期起底智能音箱产业链上下，力图还原华为在智能音箱这一役背后，究竟有哪些不为人知的故事。

结合产业链各方消息，我们发现华为正在搭建整套语音体系，围绕智能音箱的团队已超过百人，华为为此还跑到腾讯挖了不少墙角。

有趣的是，有消息爆料，华为在两年前便有一个智能音箱团队，但不幸后来经评估后团队被解散，直到今年才再次复活这个项目。

遥想苹果HomePod当年难产背后，历时5年数次砍掉。华为的智能音箱可以跟其称为“难兄难弟”，据智东西了解，华为极有可能在今年10月前后发布这款智能音箱。

两年前曾解散智能音箱团队

如果说苹果做智能音箱，历时5年数次砍掉是“难产”，那么华为做智能音箱就是“纠结”。

苹果智能音箱HomePod

一位久经沙场的消费电子圈老炮王峰曾告诉智东西，至少在两年前，华为就有了智能音箱的团队，但是后来经过内部评估，华为否定了这个项目，并直接把团队解散了。

此后两年间，智能音箱也在华为内部经历数次讨论，但都被一次次否定。华为消费者业务首席战略官邵洋曾说过，智能音箱确实是一个风口，但要搞清楚这是谁的风口。

言下之意，华为消费者业务的核心仍在手机入口，不会追逐这一风口。直到去年年底，智能音箱在华为内部仍是被否定的状态。

而在今年CES（美国消费电子展）后，华为消费者BG智能家居产品线负责人闪罡透露道，华为今年有望推出智能音箱，但更偏向于智能家居的控制。

智东西通过产业链得知，华为极有可能是在今年年初复活这个项目，开始与产业链的各个环节接触。

等到今年3月份，邵洋也公开表示华为会做智能音箱。当谈到智能音箱与手机之间的关系时，他称在华为看来，手机仍是主中心，音箱、平板、电视都有可能成为副中心，未来的家庭副中心是多元化的，主中心会驱动其他副中心。

这进一步明确了华为做智能音箱这件事，也明确了智能音箱在华为体系中的定位——一个场景的副中心。

挖腾讯墙角

我们先抛开华为为何在2018年初这样一个时间节点，抛弃过去两年的坚持，去做了智能音箱。既然决定要做这件事，总要有人、有资源、有供应链，而关于人，华为没少从腾讯挖墙脚。

腾讯听听智能音箱

据业内人士透露，华为的智能音箱来自华为消费者业务智能家居下面的团队，该团队已经超过百人，整套语音的AI系统都自己打造，包括远场语音识别、语义理解、决策对话等。

王峰也谈到，华为智能音箱团队不少人都来自腾讯，过去一年华为从腾讯叮当和腾讯云小微没少挖人。“过去一年，华为跟腾讯过的并不愉快，还吵过几次架，但就像三星跟苹果一样，也并不影响他们的合作”，他如数家珍地说道。

而腾讯云小微和腾讯叮当正是腾讯内部主要的两支智能语音团队。此外，再爆个料，之前推出腾讯听听的耳朵音箱团队已经并入腾讯叮当，可见腾讯内部也在上演团队与资源的整合。

此外，与智能音箱相伴的还有儿童智能机器人，余承东还告诉智东西，“机器人类的产品在做，至于有没有胳膊有没有腿不重要，重要还是核心能力，要把自然交互做好”。

可见，华为并不单纯的做一个智能音箱，其所图谋的是背后的整个语音交互能力。

预计十万量级10月前后发布

通过与多位智能音箱圈的业内人士沟通，我们获得了关于华为智能音箱产品的更多爆料，悉数奉上：

尽管华为会亲自打造整套语音技术，但是也有人称，短期内华为的远场语音识别技术不一定成熟，语音识别与语音合成技术仍会采取外购，自身打磨核心的语义理解部分。

虽然我们尚不知晓华为智能音箱的具体外观，但智东西了解到，该产品外观由洛客（宁波洛客科技有限公司）参与设计，这家公司是洛可可设计集团董事长贾伟再创业的项目。

华为智能音箱可能采用思必驰的远场语音方案和前端声学技术。至于生产方，据了解华为已经对接了通力电子、三诺电子、国光电器等，具体首批产品有谁生产还尚未知晓。

但结合生产方与华为推产品的一贯作风， 华为智能音箱不太会走低端路线，因此未必会走烧钱抢入口的路。

至于该音箱未来的产能量级，消费电子圈的资深人士王峰称，“至少是十万量级”，“如果量太少，恐怕内部立项都不会通过”。

至于发布时间，结合华为智能音箱的进展，我们推断其不会在今年8月底德国IFA消费展上推出。结合国内下半年各家发布新品的节奏，华为应该不会错过双十一这波购物潮，预计会在十月前后发布产品。

关于产品卖点，这款产品应该会与其智能家居平台HiLink体系相结合。目前智能家居平台也是华为消费者BG的一个重点项目，除了手机扮演家庭控制中枢外，华为也确实缺少一个更加便捷的交互中枢。华为消费者BG智能家居产品线负责人闪罡也曾告诉智东西，其智能音箱将更偏向于智能家居的控制。

此外，一位通信圈的业内人士猜测，华为还可能在智能音箱中加入4G模块，跟其通信优势相结合，并与运营商结合呈现更多的打法。

华为的犹豫不决

华为一向推崇“狼性文化”，认准目标，果敢出击。但是在智能音箱上，为何华为会犹豫不决，为何否定两年的项目再度复活？

据智东西了解，随着整个智能音箱产业链的成熟，一款智能音箱一般半年即可产品落地，而如今已到8月，为何以速度见长华为在智能音箱上却迟迟不发？

通过与多位业内人士沟通后，我们发现，最初华为仍把手机作为无论是个人还是家庭的核心入口，但随着华为智能家居业务的铺开，华为确实需要为家庭场景寻找一个更加便捷的入口，以进一步丰富手机周边生态。

随着去年底到今年初，华为对外开始讲述“主入口”与“副入口”的说辞，可以算作对家庭场景认识的进一步深化，以及在手机与其他产品之间做的一个平衡。

至于华为的纠结和迟迟不发，一种观点认为，华为之前的语音助手多采用科大讯飞或者百度的语音技术，尽管华为在研发上不差钱，但打造整套语音方案毕竟还需要时间。再结合华为在2016年末发布的AI手机荣耀Magic，其中确实融合了不少AI技术，但是缺少自有的AI芯片和语音助手，而传言将要推出的Magic 2则很有可能加入这两项功能。

另一位沙场老兵李明则细数这背后的游戏套路，“犹豫不决也是正常的，说白了（智能）音箱就是亏钱玩意儿，你玩不玩吧，大家都在做谁敢落后”。

他认为，华为本身是一家正常做硬件销售的公司，在补贴这件事上并没有太多经验，再说无论是做手机、做路由器都是赚钱的，现在为什么要做一个不赚钱的项目，并且还可能要赔钱？

“（智能音箱）硬件开套模具，所有开发费也就是百来万、两百万的事情，大家都不差几百万做预研发，但是差几个亿来补贴”。

“不是硬件本身的问题，这东西真有多难？问题是怎么玩，犹豫是大家心底没谱”，李明说道。

似乎李明说的已经不再是华为的犹豫不决，而是整个行业的现状。

整个全球背景下，智能音箱形式大好，预计今年出货量会突破6000万台。而国内市场相较于去年至少会实现10倍增长，销量达到1500万~2000万台。据智东西了解，目前阿里、小米两家的智能音箱销量累计已接近千万。

一方面是智能音箱市场在不断变大，在智能家居中有巨大的想象空间；另一方面阿里小米百度的低价策略，意味着入口型产品的布局短时间内必须还要依托低价和补贴的玩法打入市场。

正如李明所言，几百万的预研发无论是家电厂商还是手机厂商都出得起，但是要拿几个亿来补贴做一件未必靠谱的事情，估计所有厂商都要暗自掂量一下了。

结语：手机圈坐不住了

对华为而言，随着整套语音技术的打造，智能音箱应运而生，可谓时机成熟了。据智东西推算，华为智能音箱已箭在弦上，产品已完成70%~80%，并将在接下来的两个月中与大家相见。

关于做智能音箱纠结的不止华为，BAT同样很纠结，传统家电厂商、手机公司、创业公司也很纠结，做不是，不做更不是，毕竟在AI的大浪潮下，谁也承担不起错失风口的风险。

事实上，不止华为，其他手机厂商的智能音箱也在路上，而华为智能音箱的出现，或许也会引出手机这波暗中积蓄、随时喷涌而发的力量。

注：尊重受访者需求，王峰、李明为化名