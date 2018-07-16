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智能音箱制造商Sonos上市：在巨头夹缝中求生

智能音箱制造商Sonos上市：在巨头夹缝中求生
2018年07月16日 08:28 新浪科技综合
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　　本文来自家电网

　　近日，高端智能音箱制造商Sonos计划在纳斯达克股票交易所上市，股票交易代码为“SONO”。其已经美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书，据西柚了解，摩根士丹利、高盛和Allen&Company为Sonos此次IPO的主承销商。

　　昔日霸主夹缝求生

　　Sonos成立于2002年，是一家来自美国加州圣塔芭芭拉市的创新型科技企业，主要研发和生产家庭无线智能音响系统。作为早期就入局智能音箱市场的Sonos，在其他音频厂商还在 Hi-Fi 上死磕时，利用 Wi-Fi 打通了音箱和流媒体服务，革新了收听体验。凭借这一优势，Sonos一度打破了由Bose、B&O、哈曼等公司领导的蓝牙音箱市场，通过音联网的概念，带动了Wi-Fi音箱的概念，成为音箱领域翘楚。Strategy Analytics数据显示，在亚马逊发布Echo之前，2014年，Sonos的音箱占整个Wi-Fi音箱市场50%的份额。

　　在2016年，赚到钱的Sonos将全球旗舰店设于纽约曼哈顿寸土寸金的繁华商业区，比邻多个奢侈品大牌。店内配置了数个造价高昂的独立小房间，消费者可以在房间内体验Sonos的全线产品。此时，Sonos俨然是无线音箱界的霸主。

　　但是，随着亚马逊Echo音箱在2016年出货量超过500万台，Sonos的排名跌至第二，同年出货量刚刚超过400万台。随后，谷歌的介入使智能音箱进入到智能声控领域，错失良机的Sonos不得不选择和谷歌、亚马逊两家巨头进行合作。

　　在去年Sonos One的发布会上，Sonos 的 CEO Patrick Spence 在发布会上强调，Sonos 想做的是在用户家里一个家庭音响系统，这将意味着这个系统可以开发兼容不同的音箱。这一开发的态度使Sonos成为第一家同时支持 Alexa、Google Assistant 和 Siri 这三大主流语音服务的智能音响品牌。

　　虽然采取这样的开放态度，但是Sonos的市场份额依然被谷歌和亚马逊无情挤压。据西柚了解，有数据统计指出，去年Q4，亚马逊和谷歌已垄断全球智能音箱超80%份额，Sonos和HarmanKardon排在剩余20%里的前二。而从招股书数据也可知悉，在亚马逊崛起的2015年和2016年，Sonos营收同比增长由8.9%降至6.8%，但在这之前，Sonos2014财年营收同比增幅达75.3%。营收增速不稳定被记录在Sonos的风险提示项中。

　　此外，亏损也是Sonos需要解决的一个问题。在截至2017年9月30日的财年Sonos净亏损为1421万美元，上年同期为净亏损3821万美元。在2018年第一季度Sonos营收为1.8672亿美元，小幅高于上年同期的1.82亿美元，但大幅低于上一季度的4.69亿美元；净亏3259万美元，上年同期亏损1979万美元。不过好消息是，由于Sonos One的热卖，在本财年的前六个月公司营收增加1亿美元，达到6.557亿美元。

　　底蕴不足难为继

　　一直以来，流媒体服务是Sonos音箱的最大用途之一，但是在该领域，最受欢迎的产品是Apple Music，而谷歌和亚马逊都有各自的音乐服务。

　　行业人士认为，相比谷歌、亚马逊，Sonos一直驻足于音箱，并没有属于自己的庞大产业链和资金链。现在其音箱当中的Alexa、Google Assistant等语音助手，QQ音乐、Spotify、Pandora等流媒体内容都是属于其合作伙伴的，这种高度依赖合作伙伴的商业模式很可能将Sonos置于风险中。亚马逊不久前就停止了与Sonos的合作。

　　另一位业内人士则表示，相比起谷歌、亚马逊、苹果这些智能音箱制造商，Sonos显得底气不足。

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