TCL推浮窗全场景TV 是电视更是24小时壁纸+智能音箱

新手机讯 8月16日晚间消息，TCL在今晚召开新品发布会，发布了浮窗全场景TV在内的多款产品。另外，国际名模何穗登台做了一部分产品宣传讲解讲。究竟发布了什么产品，我们看发布会回顾。

超模何穗来到现场

首先TCL集团高级副总裁王成登台做了部分数据上的分享，针对“家庭用户看电视时间段减少”这个课题做了阐述，随后推出了今天的新产品浮窗全场景TV。此外，原有旗下系列EXSS此次则成为了子品牌。

浮窗全场景TV主要强调新的美感，更强调其在家装中的美学价值。并针对不同风格推出了装置美学、立体美学、新造型美学、东方美学分别对应传统美学、中世纪文艺复兴美学、后现代主义美学、和东方美学。

四种风格的悬浮电视

电视墙内置大量的不同美术馆的画作也称作“家庭美术馆”，并内置了大量的画作信息。配合小T语音助手，除了画作以外还可以了解大量画作背后的人文历史。

此外，您也可以把自己的照片一键设置成背景化，并通过自带滤镜把照片处理成不同的美感。而这样的电视背景墙全天显示，最终耗电不超过一度。

另外，大屏智能音箱小T是相对独立于浮窗全场景TV的智能音箱，方便在电视息屏后24小时待命。而随时在线的语音助手自然可用于不同智能设备的唤醒控制。

最终的产品售价

具体到售价部分，浮窗全场景TV的55寸版本售价11999元，而65寸的版本则售价19999元。(王迪)